Leder

Fredspris uten fred

I dag mottar statsminister Abiy Ahmed Ali Nobels fredspris. Men hjemme i Etiopia er det ikke fred å få.

Da Nobelkomiteen kunngjorde sin beslutning i oktober var det god grunn til å stille spørsmål ved om tidspunktet var det rette. Var det for tidlig å gi fredsprisen til den etiopiske presidenten? Det var ikke oppnådd varig fred på Afrikas horn og reformprosessen i landet var bare i en startfase. Spørsmålet er bare blitt mer presserende i høst ettersom situasjonen i Etiopia på flere måter er blitt forverret.

Nobelkomiteen argumenterte for at det var riktig å gi Abiy Ahmed Ali prisen nå, som en form for anerkjennelse og støtte i møte med krevende utfordringer. Det er ikke første gang komiteen ønsker å være en pådriver i en pågående fredsprosess. Abiy Ahmed har undertegnet en fredserklæring med Eritreas president Isaias Afwerki. Han har gjennomført demokratiske reformer i Etiopia. Etter en lang og blodig konflikten på Afrikas horn representerer Abiy Ahmed et håp om fred og fremgang. Derfor har vi tidligere gitt uttrykk for at Nobelkomiteen i år har gjort et godt valg.

Nobelprisvinneren har gode intensjoner og modige initiativer. Det store spørsmålet er om han klarer å levere resultater. Selv om det er inngått en fredsavtale er grensen til Eritrea stengt. Den sekteriske striden mellom ulike folkegrupper i Etiopia har blusset opp og flere millioner er drevet på flukt. Abiy Ahmed har ikke innfridd forventningene hos mange av sine landsmenn. Den neste store utfordringen er å gjennomføre løftet om frie og demokratiske valg neste år.

Abiy Ahmeds besøk i Norge blir svært kortvarig. Det er svært spesielt at en prisvinner ikke vil delta på den sedvanlige pressekonferansen, eller la seg intervjue av norske og internasjonale medier, i forbindelse med tildelingen. Han vil heller ikke delta på barnas prisfest som arrangeres av Redd Barna. Hans pressesjef forklarer dette med at statsministeren er ydmyk av natur og dessuten må raskt tilbake til Etiopia for å grunn av presserende forhold. En annen forklaring kan være at han ikke ønsker å besvare kritiske spørsmål.

Nobelkomiteen har uttrykt et håp om at fredsprisen vil styrke Abiy Ahmed i hans viktige arbeid for fred og forsoning. Det er opp til prisvinneren å vise at han kan omsette gode intensjoner til konkrete og positive resultater for regionen og sitt folk.

Publisert: 10.12.19 kl. 07:02

