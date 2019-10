I BRÅK: Det stormer rundt Märtha Louise og kjæresten Durek Verrett, etter at forlaget Cappelen Damm bestemte seg for å stoppe utgivelsen av Dureks bok. Foto: PRINSESSE MARTHA LOUISE/INSTAGRAM

Kommentar

Det er ikke mobbing

Når en sjaman fra California møter det norske bondevettet blir det full kræsj. Men å kalle det mobbing når man blir møtt med kritikk fra fagfolk, blir helt feil.

– Jeg hadde egentlig ikke tenkt å si noe, men jeg vil ikke la mobberne holde på lenger. Norske medier, dere er mobbere. Dere mobber kjæresten min, dere mobber meg for å selge aviser. Det er en skam. Dere vil ikke at folk skal få vite sannheten, sa Durek Verrett på Instagram-kontoen sin i natt.

Dureks definisjon av sannhet er åpenbart en annen enn vår.

I går ble det kjent at forlaget Cappelen Damm trekker den planlagte utgivelsen av Verretts bok, som på norsk skulle hete «Sjamanske metoder for å gjenvinne din personlige kraft, skape indre forvandling og gjøre verden lysere». Forlaget begrunnet avgjørelsen med at boka kan «være skadelig dersom den leses bokstavelig».

Særlig var delene av boka som handler om årsaker og behandlingsformer for kreft problematiske. Verret skriver blant annet at kreft er «selvpåført» og et resultat av at man ikke lenger ønsker å leve.

Å trekke boka fremstår som en riktig og klok beslutning. Det burde nok forlag gjøre oftere.

Durek må gjerne gi ut selvhjelpsbøker og arrangere foredrag om å tenke positivt og bli sterk, holde kurs i meditasjon og work shops i å føle mindre frykt. Jeg tror til og med de aller fleste av oss tåler snakk om engler og energier i vagina.

Durek har mange fans, og kommer fra et miljø hvor interessen for det alternative og såkalt «holistisk helse og wellness» er stor. I Hollywood blir den slags stadig mer populært. Gwyneth Paltrow, som for øvrig er venn av Märtha og Durek, selger mange kontroversielle produkter via sin merkevare Goop. Udokumenterte detox-kurer med grønt pulver og te reklameres for av verdens største influencere. Her er det penger å tjene.

«Men jeg synes det funker», har jeg overhørt tilsynelatende fornuftige venninner si, etter å ha drukket detox-juice som oppladning til et nytt år.

Av og til kan man få følelsen av at alternative behandlere og selverklærte guruer mener man kan meditere seg frisk fra all verdens sykdommer. Det stemmer jo rett og slett ikke. Vitenskapen har åpenbart et tillitsproblem, og det kan i ytterste konsekvens være farlig for liv og helse.

Når man, som Durek Verrett, kommer med feilaktige påstander om kreft og alvorlige sykdommer, er det klart det vil bli møtt med kritikk. Det er langt mer alvorlig enn om 30-åringer i Oslo tester en te de har sett på Instagram.

– Dette tror jeg nok er det drøyeste jeg har lest på år og dag. En del av påstandene er jo direkte farlige, og vil i det minste påføre pasientene enda mer lidelse og skyldfølelse, sa kreftlege Andreas Stensvold til Dagbladet om Dureks påstander. Barnekreftforeningens leder Trine Nicolaysen reagerte også kraftig i samme avis.

De er ikke de eneste som har reagert. Og de blir neppe de siste.

Jeg har full forståelse for at medietrykket Durek opplever etter å ha forelsket seg i en norsk prinsesse kan oppleves som enormt. Det forutså han neppe.

Og jeg skal skal ikke påstå at det ikke har forekommet mobbing eller rasisme noe sted. Jeg kan vel se for meg at enkelte kan ha gått over streken i et og annet kommentarfelt. Det må vi holde oss for gode til – enten det handler om Märtha og Durek, eller andre medmennesker.

Märtha Louise skal få forelske seg i og være kjæreste med hvem hun vil. Og vi skal ønske kjæresten hennes velkommen. Men vi skal fortsette å rette kritisk søkelys mot åpenbare faktafeil og ren humbug.

Publisert: 24.10.19 kl. 18:52







