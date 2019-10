Foto: Roar Hagen

Kommentar

Putin vinner alle slag

Vladimir Putin og hans forbundsfelle Bashar al-Assad har vunnet krigen i Syria. Russland er blitt den uunnværlige stormakt i Midtøsten, på USAs bekostning.

Nå nettopp







Alt går for tiden Putins vei i Midtøsten. Han er på talefot med alle, inkludert Iran, Tyrkia, Israel og Saudi-Arabia. Det er et kunststykke ettersom flere av disse er gjensidig bitre fiender. Alle må forholde seg til den store Vladimir av Arabia.

At det i tillegg oppstår strid internt i NATO-alliansen, mellom USA og Tyrkia, på grunn av krigen i Syria, er en kjærkommen bonus for Kreml. Russland forsøker systematisk å slå kiler i det vestlige samarbeidet, som da de solgte et avansert rakettforsvar til Tyrkia.

For vestlige demokratier er utviklingen desto mer bekymringsfull.

les også Stoltenberg: - Svekker kampen mot IS

USAs innflytelse ble redusert under president Barack Obama. Han unnlot å handle da Assad krysset presidentens røde linje og iverksatte giftgassangrep mot sine landsmenn.

Innflytelsen er blitt ytterligere svekket av president Donald Trump som overlater scenen til Russland, Tyrkia og Iran. Og enda verre, i dagens blodige kaos kan den såkalte islamske stat (IS) gjenoppstå.

Putin har vært en langsiktig og pålitelig partner for diktatoren i Damaskus. Da det så mørkt ut for Assad i 2015 kom Putin ham til unnsetning ved å sette inn russiske bombefly i krigen. Kurderne trodde de hadde en trofast alliert i USA. Men de ble tragisk sviktet da de trengte støtten mest.

Det sender et tydelig signal til alle i regionen om at Russland står lojalt ved sine allierte. USA gjør det tydeligvis ikke. Det er urovekkende.

STORMAKTER: Russlands Vladimir Putin møtte Tyrkias Recep Tayyip Erdogan og Irans Hassan Rouhani i Ankara i september. Foto: Pavel Golovkin / AP

Det er vanskelig å undervurdere betydningen av telefonsamtalen Trump hadde med Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan 6. oktober.

I en kort uttalelse fra Det hvite hus samme dag het det at Tyrkia snart ville iverksette sin lenge planlagte militæroperasjon i Nord-Syria. Amerikanske styrker skulle ikke støtte, eller være involvert. De skulle heller ikke lenger være i det aktuelle området. De skulle, med andre ord, trekkes ut for ikke å stå i veien for en tyrkisk invasjon.

I uttalelsen fra Trumps pressesekretær het det Tyrkia skulle ta ansvar for alle internerte IS-krigere i dette området. Det var ingen formaninger til Tyrkia og heller ingen uttrykt støtte til USAs kurdiske allierte, som hadde tatt den tyngste børen i kampen mot IS

les også Russland hevder syriske styrker har kontroll over nøkkelby

Det kom senere. Men da var det allerede for sent. Skaden hadde skjedd.

Tirsdag innførte USA sanksjoner mot tre tyrkiske statsråder og økte tollen på tyrkisk stål med 50 prosent. Nå sier Trump at Tyrkias militære offensiv setter sivile i fare og truer fred, sikkerhet og stabilitet i regionen.

Da Trump ble skarpt kritisert umiddelbart etter samtalen med Erdogan, blant annet av ledende partifeller, skrev presidenten en serie med Twitter-meldinger. Han roste Tyrkia som handels- og NATO partner, før han truet med å ødelegge Tyrkias økonomi om de gikk over streken. Han anerkjente kurdernes kamp mot IS, samtidig som han etterlyste hvor de var under invasjonen i Normandie i andre verdenskrig.

les også Trump truer med å ødelegge Tyrkias økonomi: Vil ha øyeblikkelig våpenhvile

Trump beskriver ofte at han tar beslutninger basert på magefølelsen. Den veier åpenbart tyngre enn solide faglige råd fra utenriks- og sikkerhetspolitiske rådgivere, som bygger på kunnskap og erfaring som presidenten mangler. Alle presidenter trenger rådgivere med inngående og detaljert forståelse av situasjonen på bakken i et konfliktområde. Trump er bare annerledes enn sine forgjengere. Han foretrekker sin egen magefølelse. Og han velger å drive internasjonalt diplomati på Twitter.

I dag avviser Det hvite hus at Trump ga Erdogan grønt lys for en militær operasjon. Erdogan må ha sittet igjen med et annet inntrykk.

Da de amerikanske soldater hadde forlatt grenseområdet startet bombingen. Dette startet en kjedereaksjon av forferdelige hendelser: Store sivile lidelser, 190 000 mennesker på flukt og IS-fanger på rømmen. Hardt pressede kurdere uten USA i ryggen ble tvunget til å inngå en avtale med motparten, president Bashar al-Assad. På få dager ble flere års innsats mot IS, og kurdernes langvarige kamp for selvstyre, satt langt tilbake.

Søndag sa tidligere forsvarsminister James Mattis:

– Vi kan ønske at en krig er over. Vi kan til og med erklære at den er over. Du kan trekke styrkene ut, slik president Obama lærte om den vanskelige veien ut av Irak. Men fienden har en stemme, som vi sier i det militære. I dette tilfellet, hvis ikke vi holder presset oppe, vil IS igjen oppstå. Det er absolutt gitt at de vil gjøre et comeback.

TVITRER SEG UT: Trump tvitrer om tilbaketrekking, Putin bygger allianser, skriver Per Olav Ødegaard. Foto: BRENDAN SMIALOWSKI / AFP

les også Det farlige sviket

Forløperen til IS, al Qaida i Irak, oppsto etter den amerikansk-ledede invasjonen av Irak i 2003. Obama blir kritisert for å ha trukket styrkene ut fra Irak før kampen mot terroristene var avsluttet. Men det var først og fremst borgerkrigen i Syria som la forholdene til rette for et comeback under et nytt navn, IS. Trump har gjentatte ganger erklært seier mot IS. Men den dyrekjøpte lærdommen er at ekstremistene ikke forsvinner om de mister landområder.

Russland fyller tomrommet etter USA. I går tok russiske styrker over tidligere amerikanske kontrollposter i nord-Syria. Det var russerne som la til rette for en avtale mellom kurderne og Assad.

Mens Trump tvitrer om amerikansk tilbaketrekning, bygger Putin allianser med alle regionale stormakter.

Publisert: 16.10.19 kl. 09:33







Mer om