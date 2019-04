MÅ BYGGES OPP IGJEN: Notre Dame er en kristenhetens mest kjente byggverk og en av Paris mest besøkte severdigheter. Foto: IAN LANGSDON / EPA

Kommentar

859 år opp i flammer

Det er så man ikke helt tror det man ser.

Oppdatert nå nettopp







Napoleon ble kronet her. Frigjøringen av Paris ble feiret i kirken i 1944. Mye tidligere ble Det tredje korstoget satt igang herfra. Henrik den sjette ble kronet til konge over Frankrike i kirken. Moren til Jeanne D’Arc kom for å be om at datteren ikke skulle brennes på bålet.

Den brennende kirken har vært et slags sentrum for gravitasjon i århundre etter århundre. For Notre Dame er ikke bare en turistmagnet. Den rommer også en så mangeslungen, rik historie.

les også Notre-Dame brenner: – Ingenting vil stå igjen fra rammeverket

For noen få siden ble det holdt er storslått jubileum her. Det var 850-årsjubileum for nedleggelsen av kirkens grunnstein. Notre Dame ble påbegynt i 1160. Den første gudstjenesten innenfor kirkemurene ble holdt her på 1200-tallet.

Historien sitter i veggene. I tillegg er det selvsagt det umistelige bygget, den gotiske arkitekturen, de veldige buene, skupturene, rosevinduet.

les også Professor i kulturhistorie: – Det er en katastrofe

Det er ikke mange bygninger som fortsatt står som er så gamle og av et slikt kaliber. Nidarosdomen i Trondheim har for oss nordmenn en slik enestående bygning, påbegynt 100 år tidligere. Men også den er sterkt inspirert av Notre Dame og den franske billedhuggerkunsten i Paris på 1200-tallet.

At menneskene i middelalderen klarte å bygge noe slikt, uten drivstoff, heisekraner og maskinkraft, er vanskelig å fatte i dag. At oppussingsarbeid i kirken kan komme til å være forklaringen på brannen, er i det perspektivet også et tilbakesteg.

les også Martine (19) i Paris: – Hele himmelen er full av røyk

Da moderniseringen av Paris begynte på 1800-tallet, og byen fikk sine karakteristiske brede avenyer og storslåtte parkanlegg, ble Notre Dame spart. Byen mistet da mye av sitt middelalderpreg. Og det ble som kjent svært vakkert. Men det var også en glede at sjefarkitekten ikke turte å røre den historiske øyen som Notre Dame står på.

Men også Notre Dame ble pusset opp. Den har vært hardt skadd tidligere, og etter den franske revolusjonen forfalt den. Forfatteren Victor Hugo satte igang en kampanje for å få den restaurert.

Senere, på 1960 og 1990-tallet, ble kirkens vakre vinduer renset for sot og skitt, og de praktfulle fargene kom til sin rett med sollyset skinnende igjennom hver lille rute. Vestfronten på kirken fra omtrent 1200 - 1250 er verdenskjent.

Notre Dame De Paris, Vår Frue i Paris, er en av de store franske katedralene. Den har inspirert mange. Det er kirker innviet til Jomfru Maria i hele Vest-Europa.

Tirsdagen skulle etter planen åpne med gudstjeneste i Notre Dame klokken åtte. Nå spiret på Frankrikes fremste kirke raser sammen i flammene, er det er nesten ikke til å tro.

For oss nordmenn er det som om Nidarosdomen lå i aske.

Publisert: 15.04.19 kl. 22:14 Oppdatert: 15.04.19 kl. 22:39