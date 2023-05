IDENTITET OG POLITIKK: – Vi bør vi bli en smule skremt over hvor lett det ser ut til å være å mane frem identitetskonflikter midt iblant oss hvor det inntil nylig ikke syntes å finnes konflikter, skriver kronikkforfatteren.

Den skumle identitetskrigen

Vi kan forferdes over den russiske propagandaens evne til å forvandle et nærstående broderfolk til fremmede fiender som må tilintetgjøres. I så fall bør vi også bli en smule skremt over hvor lett det ser ut til å være å mane frem identitetskonflikter midt iblant oss.

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her

GÖRAN ROSENBERG, forfatter og skribent

Evnen til å leve seg inn i og danne seg en oppfatning om hvordan andre skapninger tenker og føler er en særegent menneskelig egenskap.

Uten den evnen ville det ikke finnes noen kulturell skaperkraft å snakke om, ingen kunst, ingen litteratur, ikke noe teater, ingen filosofi, ingen psykologi og til syvende og sist heller ikke noe demokrati.

For også demokratiet forutsetter at vi er noenlunde i stand til å leve oss inn i og forstå hvordan mennesker som er annerledes enn oss selv, tenker og føler.

Dersom innlevelsesevnen vår bare strakte seg til mennesker vi oppfattet som så å si identiske med oss selv, mennesker av samme familie, klan, avstamning, hudfarge eller religion, vil jeg påstå at verden ville blitt svært liten og klaustrofobisk.

Og full av konflikter mellom ulike identiteter.

Den enes verden ville ikke lenger kunne bli den andres, og den identiteten som i ytterste konsekvens er felles for oss alle, identiteten «menneske», ville aldri fått mulighet til å dannes og ta form.

KRONIKKFORFATTER: Göran Rosenberg.

Vi mennesker er ulike, det er det ingen tvil om. Slik vil det fortsette å være, og vi kommer nok aldri til å forstå fullt ut hva et annet individ tenker og føler – og takk og lov for det, vil vel jeg si.

Jeg har også forståelse for menneskets behov for det vi kaller identitet, et behov som blir mer fremtredende når gamle svar på spørsmål om hvem vi er og hvor vi hører til, ikke lenger virker, og vi leter etter nye svar.

Vanskeligere er det å forstå hvorfor så mange lokkes til å søke svar i identiteter som legger vekt på det som skiller oss fra andre mennesker, i stedet for identiteter som legger vekt på det som forener oss.

Særlig når vi vel aldri tidligere i historien har hatt så mye som forener oss med andre mennesker – i siste instans vår overlevelse som art.

Aller vanskeligst er det å forstå, i hvert fall for meg, forestillingen om at et menneske av ett slag ikke kan leve seg inn i hvordan det er å være et menneske av et annet slag.

Eller, helt konkret, at en forfatter med hvit hudfarge ikke kan skrive bøker om mennesker med svart hudfarge, noe en anerkjent amerikansk forfatter, Richard North Patterson, nylig fikk erfare.

Forlag etter forlag erklærte at de ikke kunne utgi den nyeste romanen hans, som utspiller seg i et nåtidig rasistisk Georgia i de amerikanske sørstatene, siden han, en hvit mann, hadde dristet seg til å skrive den fra ikke-hvite personers perspektiv.

IDENTITETSPOLITIKK: – Den amerikanske forfatteren Jeanine Cummins ble for noen år siden hardt kritisert og truet fordi hun hadde skrevet en roman («American Dirt») med en meksikansk kvinne i hovedrollen, skriver kronikkforfatteren. Her Cummins sammen med talkshowdronningen Oprah Winfrey.

Og for noen år siden ble en kvinnelig amerikansk forfatter, Jeanine Cummins, hardt kritisert og rett og slett truet fordi hun hadde skrevet en roman med en meksikansk kvinne i hovedrollen, uten at hun selv hadde meksikansk eller latinamerikansk bakgrunn.

I den sammenhengen spilte det ingen rolle at boken fikk strålende kritikker og ble hyllet for sin evne til å leve seg inn i fattige migranters situasjon og å «få leseren til å føle deres smerte og desperate lengsel etter frihet», som det sto i en anmeldelse.

Boken er krenkende overfor alle hardtarbeidende latinx-forfattere, skrev en latinx-forfatter.

«Latinx» er i den senere tid blitt betegnelsen på amerikanere med latinamerikansk bakgrunn, og det er bare én i rekken av nyskapte betegnelser på mer eller mindre nyskapte identiteter som det stadig trekkes opp nye grenser mellom – grenser som det i stadig mindre grad er mulig å overskride med innlevelse og forståelse, hevdes det.

Steget fra identitetskrise til identitetskrig, eller kulturkrig, som det også kalles, har vist seg å være altfor kort.

FORUTSEENDE: Ut fra «de små forskjellers narsissisme» kunne det vokse frem store konflikter og kriger, advarte Sigmund Freud (bildet) om. Jeg tror Freud hadde et poeng, skriver Göran Rosenberg.

Midt under første verdenskrig skapte Sigmund Freud Sigmund FreudØsterriksk nevrolog og psykolog, kjent som grunnlegger av psykoanalysen. uttrykket «de små forskjellers narsissisme».

Med det mente han at jo mindre som skilte mennesker fra hverandre, jo mer ømfintlige ville de bli for tilsynelatende svært små ulikheter dem imellom.

Ut fra de små forskjellers narsissisme kunne det også vokse frem store konflikter og kriger, advarte Freud om.

Jeg tror Freud hadde et poeng. Etniske og kulturelle identiteter er ikke gitt én gang for alle. De kan noen ganger provoseres og manipuleres frem, også fra veldig små eller rent ut sagt ikke-eksisterende ulikheter.

Vi kan forferdes over den russiske propagandaens evne til å forvandle et nært naboland og et nærstående broderfolk til fremmede fiender som for enhver pris må tilintetgjøres.

Men i så fall bør vi også bli en smule skremt over hvor lett det ser ut til å være å mane frem identitetskonflikter midt iblant oss hvor det inntil nylig ikke syntes å finnes konflikter.

Det var jammen et lykketreff at Shakespeare ShakespeareEngelsk dikter som regnes som verdenslitteraturens største dramatiker siden antikken. rakk å skrive «Othello» før noen kom på at han manglet evnen til å sette seg inn i hvordan et menneske med en annen hudfarge kunne tenke og føle.

Oversatt fra svensk av Bård Kranstad

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post