Leder

Kvikklunsj til tre kroner? Kjempebra!

PRISKRIG DENNE PÅSKEN OG: Du kan handle påskesnop til en billig penge hos lavpriskjedene om dagen. Men følg med, prisene kan variere fra dag til dag.

Priskrigen er i gang. Sjokolade, appelsiner og paprika er råbillig i mange dagligvarebutikker. Og det er bra.

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for VGs holdning. VGs politiske redaktør svarer for lederen.

For det første må vi understreke at det slett ikke er råbillig å handle mat for tiden. Tvert om.

Prisveksten merkes godt. Og mest for dem som har minst fra før.

I tillegg går rentehevningene og kraftprisene ut over tykkelsen på lommebøkene til folk.

Men på en del varer ligger det an til gode priser i påsken.

VG skrev i forrige uke om priskrig i lavprisbutikkene. De dumper prisene på påskevarer som Kvikk Lunsj, marsipanpølser, Nidars påskefavoritter og brus.

BILLIG OG SUNT: Appelsiner har også vært billig i det siste.

Hos Extra kostet Kvikk Lunsj kjøpt i fire-pakk 3,32 kroner for en plate, appelsiner i løs vekt 14,90 kroner og halvannen liter Solo 7,10 kroner og 29,90 for en fire-pakk før helgen.

Rema sa at de har kuttet prisene over 100 varer som blant annet appelsiner, lammelår, Kvikk Lunsj og Solo Super.

Kiwi sa at de tar 14,90 kroner per kilo appelsiner i løsvekt over hele landet og 39,90 for fire halvannen liter Solo super.

Og det er bra for oss kunder! Det viser at konkurranse virker.

Både regjeringen og Konkurransetilsynet var kritisk til at matvareaktørene i vinter snakket opp prisene i media. De mente signalene om at det skulle komme en oppgang, kunne føre til at alle satte opp prisene og at konkurransen ble dempet.

Men i motsetning til hva mange eksperter trodde, har den store prisøkningen uteblitt hos lavpriskjedene.

Den kommer nok en gang. Kanskje før sommeren. For priskrigen sies å gå hardt ut over inntjeningen til kjedene.

Det er neppe lønnsomt for dem å selge Kvikklunsj til tre kroner platen. Dette er subsidierte lokketilbud som de prøver å kompensere gjennom annet salg.

Hva er det som forblir dyrt?

Ofte de kjedelige, uoppsiktsvekkende varene som tilbehøret, hermetikkboksene og pastaskruene.

Kundene må altså følge med.

PÅSKEUTFART: Påsken har har ikke bare mat på tilbud. Det er også mulig å få tatt seg en skitur med rekordmye snø rundt om i landet.

Fra Skatteeataten kommer samtidig gladbeskjeden om at usedvanlig mange har store beløp til gode på skatten.

I snitt kan den som får tilbake på skatten, vente seg vel 15 000 kroner.

Og du kan ha enda mer i vente enn forhåndsberegningen viser. I fjor ble for eksempel kilometersatsen for pendlere satt opp. Her gjelder det å få ført inn fradragene.

Og skulle du trenge en unnskyldning for å kose deg i påsken, kan du altså bruke skattepengene på sjokolade og søtsaker, som ifølge SSB er blant de få varene som faktisk har gått ned i pris.

Når det i tillegg er priskrig på søtsaker, blir det vilt billig.

Så er det selvsagt slik at dette kan gå ut over livvidden.

Heldigvis er det priskrig på appelsiner og paprika og. Vi anbefaler det, og at supertilbudene kombineres med lange turer på ski.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post