Taper Biden, har Europa et problem

Per Olav Ødegård Kommentator i VG. Tidligere utenriksjournalist og korrespondent for VG i USA. Skriver mest om internasjonale forhold.

FOLKEMØTE: President Joe Biden talte på et utendørs folkemøte ved Vilnius universitetet etter avslutningen av Natos toppmøte.

Det har vært en god uke for den amerikanske presidenten. Men Joe Bidens problem er at amerikanerne ikke er imponert.

Biden forsikrer fortsatt at USA vil støtte Ukraina i det lange løp. Han sier at Nato er sterkere enn noensinne.

Det er bekymring i Europa for hva et mulig politisk skifte i USA vil bety. Donald Trump står for en helt annen utenrikspolitikk enn Biden.

Bidens standpunkter knyttet til støtte til Ukraina og NATO står i sterk kontrast til Trumps tidligere skeptiske holdninger til NATO og det han har sagt om Putin.

Valget i USA i 2024 kan få stor betydning for Ukrainas fremtid og samarbeidet i Nato. Vis mer

Biden fikk det som han ville på Natos historiske toppmøte i Vilnius. Samtidig kom det positive økonomiske nyheter fra USA.

Men bare fire av ti amerikanere synes han gjør en god jobb. Enda færre liker den økonomiske politikken. De fleste synes at han er blitt for gammel til å være president.

Det lover ikke godt for Bidens mulighet til å bli gjenvalgt i 2024.

Et nederlag for Biden vil bli Europas problem. Årsaken er enkel. Ingen vet hvilken utenrikspolitikk den neste presidenten vil føre.

Men mange har en urovekkende forutanelse.

– We will not waver! (Vi kommer ikke til å vike), sa Biden på onsdag til 10 000 tilhørere i Vilnius gamleby.

Han sa at USA ikke kommer til å svikte Ukraina, uansett hvor lenge krigen varer. USA har en forpliktelse til å forsvare friheten, sa Biden.

Men hvor lenge varer garantien? Går løftet om «aldri å vike» ut på dato hvis Biden taper valget neste høst?

Det er gode grunner til å stille slike spørsmål.

Presidentkandidat Donald Trump sier at han vil avslutte krigen i Ukraina på én dag hvis han blir president. Dessuten ville det, ifølge ham, aldri blitt noen krig hvis han fortsatt var president.

Hans hardeste konkurrent på republikansk side, Ron DeSantis, har tidligere omtalt Russlands angrepskrig mot Ukraina som en «territoriell tvist».

Biden, på den andre side, sammenligner ukrainernes forsvarskamp med frihetskampen i Europa under Den kalde krigen.

PÅ VALGKAMP: Presidentkandidat Donald Trump deltok på et valgmøte i Iowa 7. juli.

Den varte i flere tiår. Krigen i Ukraina kan også bli langvarig. Men Biden sa i Vilnius at Putin tar grundig feil når han tror at Russland holder ut lenger enn Ukraina. Han sa at USA og Nato vil stå opp mot russisk aggresjon, så lenge det er nødvendig.

Som president kalte Trump Nato for utdatert. John Bolton, som var nasjonal sikkerhetsrådgiver, skriver i boken «I rommet der det skjedde» at Trump spurte ham om hvorfor ikke USA bare trakk seg ut av Nato.

Han syntes ikke Nato var godt for Amerika, og at USA betalte for nesten alt.

Trump brukte enhver anledning til å kritisere de allierte. Biden kalte denne uken forholdet mellom USA og Europa som et ankerfeste for global stabilitet. Han sa at Nato er sterkere og står mer samlet enn noen gang.

– Som president har jeg vært fokusert på å gjenoppbygge og revitalisere alliansene som utgjør fundamentet for amerikansk lederskap i verden, sa Biden i Vilnius. Trump, på sin side, er generelt skeptisk til multilaterale organisasjoner og avtaler.

I DEBATT: President Donald Trump og presidenkandidat Joe Biden i den første TV-debatten mellom de to i 2020-valget.

Det er betydelig risiko for store omveltninger i amerikansk politikk i 2024. Det angår Europa og Nato i høy grad, og Ukraina i særdeleshet.

USA er Ukrainas viktigste støttespiller. Den amerikanske presidenten er “de facto” Natos leder. Vi vet en del om hva Trump mener om Nato, Vladimir Putin og Ukraina.

– Putin er smart. Han tar over et land for verdien av to dollar i sanksjoner, sa Trump i fjor, etter at Russlands fullskala-invasjon av Ukraina var i gang.

Trump har ofte beskrevet Putin som smart, endog genial.

Torsdag var Biden i Helsingfors der han møtte de nordiske statsministrene.

For første gang hadde Finland deltatt på et toppmøte som fullverdig medlem av alliansen og i Vilnius ble hindringene for svensk medlemskap ryddet av veien. Biden var en pådriver i prosessen.

NORDISK MØTE: I Finland møtte president Joe Biden Jonas Gahr Støre og de andre nordiske statsministrene. Til høyre for Biden står Finlands president Sauli Niinistö.

Forrige gang Helsingfors hadde besøk av en amerikansk president var i 2018 da Donald Trump kom for å møte Vladimir Putin.

Det mest bemerkelsesverdige som skjedde var at Trump på en pressekonferanse tilsynelatende tok Putins parti.

Trump ble spurt om Russland i det skjulte hadde forsøkt å påvirke det amerikanske presidentvalget to år tidligere. Trump sa at de amerikanske etterretningstjenestene trodde at Russland sto bak innblanding i valget, men la til:

– Så har jeg president Putin, og han sa nettopp at det ikke var Russland. Jeg kan ikke se noen grunn til at det skulle være det.

Trump la til at Putin hadde vært “sterk og kraftfull” i sitt dementi.

Trodde virkelig Trump mer på Putin enn på sine egne etterretningstjenester? Det gikk sjokkbølger gjennom Washington og dagen etter endret Trump forklaring. Han hadde ment å si det stikk motsatte, at han ikke så noen grunn til at det ikke var Russland.

TOPPMØTE: I 2018 møttes Donald Trump og Vladimir Putin i Helsingfors. Trumps ord på pressekonferansen sendte sjokkbølger gjennom Washington.

Trump har sagt at amerikansk utenrikspolitikken bør være mer uforutsigelig. Han ble da også en uforutsigbar president.

En uforutsigelig amerikansk ledelse er det siste Europa trenger i den alvorligste sikkerhetspolitiske situasjonen siden Den kalde krigen. Og Ukraina trenger vedvarende politisk, militær og økonomisk støtte fra USA.

Europa kan gjøre mer. Uavhengig av hvem som er amerikansk president må europeerne ta større ansvar for å forsvare eget territorium. Men for Ukraina er USA en uunnværlige partner. Og USA er bærebjelken i Nato.

Amerikanerne er, som andre lands velgere, mer opptatt av egen økonomi enn utenrikspolitikk. Det vil bli avgjørende for valgutfallet. Denne uken kom nye tall fra USA som viste at prisstigningen er kommet ned i tre prosent.

Det er en god nyhet for Biden. Han må overbevise skeptiske velgere i middelklassen om at hans økonomiske politikk virker. 80-åringen ber velgerne om mandat til å fullføre jobben. Det er en fordel at han har begynt å spøke med sin alder, i stedet for å bli irritert når spørsmålet kommer opp.

STERK STØTTE: Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj og USAs president Joe Biden på en pressekonferanse i Vilnius. Biden lovet at USA ikke vil svikte Ukraina.

Det neste toppmøtet i Nato finner sted i Washington, D.C. i 2024.

Medlemslandenes ledere vil da markere alliansen 75 års jubileum. Det skjer midt i en presidentvalgkamp, som de allierte vil følge med intens spenning.

– Vi står ved et brytningstid i historien, hvor de valg vi tar vil forme verden i tiårene som kommer, sa Biden i Vilnius. Han snakket om store felles utfordringer som global oppvarming, kunstig intelligens og kampen for demokrati.

Neste år går amerikanerne til valg i en brytningstid. Resultatet av deres valg vil forme verden i årene som kommer.

