TINDER, GHOSTING OG HÅP: For de som ikke kjenner til det, er «ghosting» når noen du snakker med plutselig forsvinner uten å gi en forklaring, skriver Oda Gravdal Ulriksen.

Kjærligheten kommer ikke ved første sveip

Du er på toppen av verden når du får en match, men blir straks kastet utenfor når samtalen dør ut etter noen få meldinger.

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til debatt@vg.no

ODA GRAVDAL ULRIKSEN, barnevernsrepresentant for FO-studentene

Kjære single, sett dere godt til rette, for vi skal ta en humoristisk og ironisk reise gjennom den fantastiske verden av norsk datingkultur i 2023.

Grip sjokoladen og tøm kaffekoppen, for nå skal vi utforske de sære aspektene ved det å være singel i vår tid!

La oss først snakke om datingapper. De har tatt verden med storm. Tinder, Happn, Bumble og Hinge – en hel jungel av apper som lover kjærlighet ved første sveip.

Men la meg fortelle deg, kjærlighet ved første sveip høres ut som en sitcom-idea fra 90-tallet!

Å finne kjærligheten på disse appene kan være som å lete etter nålen i en høystakk, men vi gir ikke opp, fordi vi er moderne helter som kjemper mot ensomhetens onde krefter!

SKÅL: La oss heve glasset for singeltilværelsen, og for alle våre merkelige og morsomme datingopplevelser, skriver Oda Gravdal Ulriksen.

Norsk datingkultur er et skikkelig emosjonelt berg-og-dal-bane-ritt. Du er på toppen av verden når du får en match, men blir straks kastet utenfor når samtalen dør ut etter noen få meldinger.

«Hei, hvordan har dagen din vært?» og «Ha en fin kveld!» blir raskt til vårt standardrepertoar.

Men frykt ikke, for vi har trent på small talk i årevis, og snart blir vi mestere på samtaler som aldri fører noen steder.

Og så har vi det obligatoriske «ghosting»-fenomenet.

For de som ikke kjenner til det, er «ghosting» når noen du snakker med plutselig forsvinner uten å gi en forklaring.

De blir som spøkelser som bare svever vekk, og du sitter igjen med et spørsmålstegn så stort at du kan bruke det som et flagg.

Er de kidnappet av aliens? Har de fått amnesia? Nei, det er nok bare norsk datingkultur på sitt beste!

En annen perle i norsk dating er den uunngåelige «unnskyldning-dansen». Her finner du deg selv i et utall av pinlige situasjoner der du prøver å avslutte en date uten å såre den andre personens følelser. «Jeg må dessverre tidlig opp i morgen» eller «Jeg er midt i noe drama i vennegjengen nå» blir til våre pålitelige fluktmetoder.

Vi er ikke løgnere, vi er bare veldig kreative med sannheten!

Vi kan ikke unngå å nevne «Netflix og chill»-kulturen som har infiltrert vårt sosiale liv. Å gå på en ordentlig date? Det er jo bare så 2010! Nå samles vi foran skjermen, spiller serieroulette og håper på å ikke havne på en dårlig serie som ødelegger stemningen. Hvem sa at kjærlighet måtte være glamorøs og velplanlagt?

UTFORDRENDE: Å finne kjærligheten på disse appene kan være som å lete etter nålen i en høystakk, men vi gir ikke opp, skriver Oda Gravdal Ulriksen.

Men frykt ikke, kjære venner, for selv om datingkulturen kan være skummel, er det også et sted for vekst og selvinnsikt.

Vi har blitt eksperter på å analysere teksting, og ansiktsuttrykkene våre har blitt som å lese et komplisert kart. Vi har lært å verdsette våre egne selskap og nyter friheten ved å være singel.

Vi vet at kjærlighet ikke alltid skjer ved første blikk, men den er absolutt verdt å vente på.

Så la oss heve glasset for singeltilværelsen, og for alle våre merkelige og morsomme datingopplevelser. La oss omfavne de merkelige situasjonene, de rare menneskene og de komiske misforståelsene.

For når vi finner den rette personen, vil vi se tilbake på denne tiden med et smil og si: «Takk, norsk datingkultur, for å ha gitt oss en uforglemmelig reise mot kjærligheten!».

Og husk, kjærlighet kommer ikke alltid ved første sveip, men når den først kommer, vil den være verdt all ventingen.

Så hold ut, mine venner, og vær stolte av den flotte single personen dere er!