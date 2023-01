REAGERER PÅ OMTALE: I et leserinnlegg skriver barnevernaktivist Rune Fardal at han opplever at VGs dekning av ham er en «drittpakke».

Rune Fardal: VG driver stråmannsargumentasjon!

Denne kampanjen VG driver, fremstår for mange som en drittpakke og et forsøk på karakterdrap på meg.

RUNE FARDAL, menneskerettsforkjemper

Stråmannsargumentasjon er når man fremsetter en påstand om en person som ikke er sann og deretter kritiserer personen for denne. Det er i likhet med for eksempel argument til autoritet, manipulasjonsteknikk for å påvirke leseren til et bestemt syn. Jeg driver Family Channel, en TV stasjon på Facebook der det bla. er intervjuer med foreldre og deres opplevelser fra ansatte i barnevernet over hele landet.

VG har siden søndag 16.10.22 drevet en kampanje over mer enn 30 sider, der VG og deres kilder fremsetter en rekke udokumenterte påstander om undertegnede. Bak dekke av å belyse barneverns kritiske miljøet i Norge, har de funnet frem til en håndfull kilder som har et negativt emosjonelt forhold til meg og fått dem til å fremme en rekke påstander.

Kildegrunnlaget fremstår i klar strid med Vær Varsom Plakaten. Kontroll av fremsatte påstander fremstår fraværende, likeledes kravet til balansert fremstilling . Saken er klaget inn til PFU.

Et titalls personer har henvendt seg til VG og ønsker å få frem at de har positive opplevelser i form av min bistand til dem i barnevernssaker. Ingen av disse får sine syn på trykk i VG. Jeg har fått en rekke saker henlagt, fått barn tilbake, og jeg har bidratt til at både barnevernsjefer og ansatte har måtte slutte etter avsløring av alvorlige lovbrudd.

Denne kampanjen VG driver fremstår for mange som en drittpakke, et forsøk på karakterdrap på meg. Slik jeg ser det, er det krefter i fagforeninger/ansatte i barnevernet og blant byråkrater i departementet som driver denne kampanjen i tillegg til et par sakkyndige psykologer og noen nettroll. En så massiv kampanje mot en privatperson er det vanskelig å finne lignende eksempler på.

I denne kampanjen er det vanskelig å se motivet for en så ensidig og massivt negativ fremstilling mot en privatperson. Det er imidlertid én påstand VG stadig fremmer og det er at jeg gjennom intervjuer med foreldre har «eksponert 100 vis av barn».

Torsdag 5.1.23 kom en ny artikkel med samme påstander om at barn «utleveres». Et par politikere fra venstre samt barneminister Toppe, står frem og mener vi trenger endre loven på dette punkt. Jeg tolker det som at det i øyeblikket ikke er forbudt. Så hvorfor kritiserer VG meg for dette? Jeg har gjentatte ganger bedte om dokumentasjon på denne påstanden, men ikke fått noen. Problemet er nemlig at mine intervjuer med foreldre ikke har barna til stede. Dette til forskjell fra hva VG og media selv eksponerer av barn.

I 2019 la TV Haugaland ut et intervju med to foreldre som kritiserte barnevernet. TV 2 har gjort det samme. Nøyaktig det samme som jeg har gjort når jeg intervjuer foreldre. 28.12.2021 la avisen Valdres ut bilde av en fosterfamilie og barn på forsiden og hadde en flere siders reportasje der barn identifiseres.

27.11.2022 la VG ut en artikkel der Victoria (16) avbildes og identifiseres. 18.8.2005 la VG ut bilde av en hel skoleklasse med barn som identifiseres. 5.10.2022 la VG ut en artikkel med bilder av 7 barn, der det beskrives at de har tøffe tider nå. Alle barna avbildes og eksponeres. 11.5.2022 avbilder VG en mor med 2 barn når det er snakk om skjermtid for de minste.

21.6.2022 avbilder VG en familie i en artikkel som handler om 3 barn fra Ukraina. 30.6.2020 avbilder VG 2 barn i en artikkel om at Anne ikke får være mor til ett av sine barn. 2.6.2020 avbildes Emil (8) som er forgiftet av blått pulver. 19.11.2019 avbilder VG en familie og et barn i forbindelse med en dom i

Menneskerettsdomstolen, der familien var fratatt et barn. 2.1.2023 avbilder NRK en familie med et barn som ble skadet undre fødsel. Diagnoser og en rekke personopplysninger beskrives.

VG har også publisert bilder av alle de døde barna på Utøya med navn og personlige opplysninger. Og slik kunne jeg holdt på å vise at VG sine anklager om at jeg «eksponerer» barn ikke er annet enn de selv gjør i et mye større omfang, gitt at de leses av millioner i Norge.

Spørsmålet er hvorfor VG og andre media kan eksponere barn med diagnoser og personlige opplysninger, men når jeg intervjuer foreldre om lovbrudd de opplever i barnevernet, så «eksponerer jeg barn»? For meg fremstår VG sin kampanje med liten troverdighet.

Foreldre har ihht EMD full rett til å snakke om sine saker i offentlighet. Det er likeledes fullt tillatt å navngi offentlig ansatte som bryter lov. VG har ingen vansker med å eksponere min barnefordelingssak for over 20 år siden.

VG eksponerer jo da min familie og mine barn. Da fremstår det ikke troverdig å påstå jeg bryter noen lov ved å ha intervjuer med foreldre i barnevernssaker. Mens VG og media anonymiserer offentlig ansatte som bryter lov, er det fullt tillatt å navngi disse, slik jeg slo fast i personvernnemnda i 2005, 2007 og 2010.

VG sine påstander om at jeg eksponerer barn utgjør derfor ikke noe brudd på norsk lov. Forsøket på å hindre dette vil rammes av art.10 om ytringsfrihet i den Europeiske Menneskeretts Konvensjonen. Art. 10 gir både barn og voksne rett til å ytre seg. Det er på høy tid at ansatte i barnevernet slutter skyve barna foran seg for å slippe berettiget avsløring og kritikk av alle de lovbrudd de begår.

Lovbrudd Statsforvaltere og andre avslører ukentlig over hele landet. Jeg har vært anmeldt over 50 ganger av barnevernet og alt er henlagt! Spørsmålet flere politikere og andre bør stille seg er, hvorfor VG og media ellers, som «eksponerer barn» i et enormt omfang selv, fremsetter påstander om at jeg eksponerer barn og at dette er ulovlig? Hvilken paragraf er brutt VG?