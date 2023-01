FELLING: – Enhver sittende miljøminister blir tvunget til å bli en ulvebøddel ved juletider hvert år. Må det være sånn, spør kronikkforfatteren.

Må vi se slike ulvebilder hvert eneste år?

Her er noen velmente råd til miljøministeren og Stortinget.

ARNE NÆVRA, naturfilmprodusent og tidligere stortingsrepresentant (SV)

Like sikkert som julen kommer hvert år, kommer fellingstillatelsene på norske ulver. Flokker blir fjernet, men også like sikkert som julen, kommer nye individer til, og nye flokker etablerer seg.

Derfor blir enhver sittende miljøminister tvunget til å bli en ulvebøddel ved juletider hvert år. Her er noen forslag til en vei ut av uføret.

Med både jordbruks- og biologibakgrunn, flere tiår som naturfilmskaper og fire år på Stortinget, drister jeg meg til å komme med noen klare råd til politikerne. Jeg har forsøkt å gjøre det flere ganger, både formelt fra Stortingets talerstol, men også uformelt til de fire siste miljøministere.

Her er noen klare biologiske fakta om ulven og ulvens vandringer som må ha konsekvenser for alle vedtak:

En ulveflokk består av foreldreparet og deres valper av året. De er avhengige av foreldrenes jakt gjennom første sommer, høst og godt ut på vinteren. Noen ganger kan også en fjorårsvalp eller to, være del av flokken, men de fleste av disse legger ut på vandring på ettervinteren/tidlig vår året etter.

En ulveflokk Skandinavia har et kjempestort revir, et territorium på mellom 500 km² og 1500 km², ja opptil 2000 km². Dette patruljeres jevnlig og det markeres med ulvens egne forbudsskilt, nemlig duftmarkeringer med urin avsatt av foreldreparet. Dette er normalt mer enn nok til at fremmede ulver skygger banen.

Ulvevalper født i norsk ulvesone utvandrer nesten alltid østover, inn i hovedutbredelsen av ulv i Skandinavia. De ungulvene som har kommet vestover, inn i sauerike områder og gjort stor skade der, stammer nesten alltid fra Sverige. De har tråklet seg gjennom etablerte revir i sonen og kommet til «ledig» område vest for sonen. Dette er svært godt dokumentert av forskning fra det norsk/svenske Skandulv. Daværende statsråd Rotevatn svarte også bekreftende på dette i et skriftlig spørsmål fra meg i Stortinget i 2021.

JAKTOFFER: – Skal slike bilder fylle spaltene hvert år framover, spør kronikkforfatteren. Hannulv skutt i Rendalen i januar 2005, etter først å ha gått med radiohalsbånd.

Når vi også må legge til at det ikke er sau fritt på beite i ulvesonen, og dermed ikke fare for husdyrtap, er det for meg åpenbart å gi følgende råd til Klima- og miljøminister Espen Barth Eide: Gi et norsk forskningsmiljø et oppdrag med å finne ut om et større antall flokker i ulvesonen ville begrense vandringen av unge, svenskfødte ulver vestover og med det å redusere mulige sauetap der og unødvendige avlivinger av ulv på vandring.

Det er nærliggende at Høgskolen i Innlandet (Evenstad) kan gjøre dette, siden de er sentrale i ulveforskningen og i ulveovervåkningen her i landet.

Jeg er ganske overbevist om at konklusjonen av en slik studie vil være at flere flokker i ulvesonen vil virke som en barriere for svenske vandringslystne ulver vestover. Ingen andre, hverken politi, jegere eller SNO, er dyktigere i å forsvare ulvesonen enn de etablerte ulvene.

Om konklusjonen fra forskerne er slik, da ligger selvsagt utfordringen i Stortinget. Vil de kunne akseptere flere flokker av ulv i sonen for å hindre sauetap vestover og for å unngå disse årlige, kontroversielle ulvejaktene inne i sonen? For å unngå at sittende miljøminister hvert eneste år må tåle pressebilder av døde familiegrupper og få like årlige rettssaker mot seg? Vil ikke dette nettopp senke konfliktnivået og bygge oppunder den todelte målsettingen med rovdyr og beite?

Det blir hevdet at skytingen av disse familiegruppene blir gjort for å senke konfliktnivået. Da tenkes det åpenbart på rovdyrmotstandernes høylytte rop. Ikke på demonstrasjoner og aksjoner mot jakten eller på alle rettssakene for å kjenne den ulovlig eller Norges internasjonale rykte som såkalt miljønasjon.

De siste årenes miljøministre, ikke minst Vidar Helgesen (H), var klar over at en statsråd med dette ansvaret hadde tre hensyn å ta: internasjonale avtaler (med Bernkonvensjonen øverst), Naturmangfoldloven og stortingsflertallets bestandsmål. Når disse hensynene ble veid opp mot hverandre, medførte dette at bestandsmålet (dvs. maksimalt antall ulveflokker) ikke kunne følges blindt.

Hva gjør stortingsflertallet da? Jo, i 2017 tolker de Naturmangfoldloven strengest mulig der det står at ulveflokker kan felles dersom det foreligger «offentlige interesser av vesentlig betydning».

Rovviltforskriften ble endret i tråd med et mer liberalt fellingsregime. Nå kan felling også skje selv om det ikke er skademotivert. «Høy støy» fra rovdyrmotstandere er nok for å oppfylle unntakene i vernet av en kritisk truet art.

Kanskje det er på tide å tenke litt nytt, bygge mer på biologisk kunnskap og internasjonalt ansvar og rykte? Det kan gi flere ulveflokker i sonen, og lav terskel for avskyting utenfor.

Kanskje Barth Eide kunne brukt kunnskapen i norske forskningsmiljø på rovdyr og sitt embetsverk for å dokumentere og argumentere for dette, og dermed redusere dette årlige ritualet med ulvemassakre og rettsprosesser?