Kommentar

Fyr opp, Oslo

SPEKTAKULÆRT: Nyttårsfeiring i Kairo i 2020.

Oslo dropper det store, kommunale fyrverkeriet for tredje år på rad. Det er dårlig gjort.

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Jeg hater fyrverkeri, og har gjort det i alle år. Å la fulle mennesker rave rundt med potensielle drapsvåpen midt i feststemt folkemengde er et betydelig avvik i det ellers (nokså) fredelige Norge. Det er ikke uten grunn at et av de sikreste nyårstegnene her i landet er øyelege Nils Bull ved Haukeland sykehus.

Jeg har aldri kjøpt fyrverkeri til ungene, bortsett fra noen harmløse stjerneskudd og én kinesisk lanterne, som kona nektet meg å sende opp, fornuftig som hun er.

Samtidig – jeg elsker fyrverkeri.

Men bare når det er i offentlig regi, eller iallfall at det er et ambisiøst fellesforetagende med ansvarlige som er ved sine fulle fem idet de tenner lunten.

Lite matcher synet av et fyrverkerishow – et spektakulært spetakkel – ved helt sjeldne anledninger.

Nyttårsaften er den perfekte anledningen. At årets mest melankolske dag og kveld rundes av med en kakofoni av lys, farger og (ja) lyd – for å markere en ny start, med nye muligheter, ja, et nytt håp – er både vakkert og verdig, og dessuten en svært gammel tradisjon, verden over.

Nå er det slutt, iallfall i Oslo. Også for det offentlige fyrverkeriet.

Det er synd.

USJARMERENDE: Privat oppskytning av raketter burde helst forbys, iallfall i tettbygde strøk.

Ifølge byråden for den slags, MDGs Sirin Stav, vil vi – iallfall alle som sokner til og rundt hovedstaden – snart innse at fyrverkeri i en stor, tett by er like avleggs som innendørs røyking.

Begrunnelsen er mangfoldig: Sløsing av penger (litt show må vi da som fellesskap kunne unne oss?), dårlig luftkvalitet (det tåler vi vel i et kvarters tid?), forsøpling (kan ikke folk skjerpe seg?) og dyrs ve og vel, eller «massedød av fugler», som det blant annet heter.

Ikke vet undertegnede om hvor utbredt denne påståtte massedøden blant våre fjærkledde medskapninger er, men alle vi som har eller har hatt hund vet at de ikke er overvettes begeistret for fyrverkerismell. Dyreargumentet er forståelig, med andre ord. Men er det godt nok?

Nei, det er det vel i grunnen ikke. For poenget med et offentlig fyrverkeri – så uendelig mye flottere og mer tidsavgrenset enn den mer stusslige individuelle varianten – er nettopp å hindre arbitrære smell på torg, gater og terrasser, utført av mennesker som i nyttårsaftenmodus burde gjøre alt annet enn å leke med fyrstikker og krutt.

Jo færre raketter på mikroplanet, jo færre smell og jo færre skader; både på mennesker og bygninger.

Fellesoppskytning, derimot, er det motsatte: En feiring av fellesskapet, en massemarkering – alt under kyndig oppsikt fra folk som vet hva de holder på med.

ALTERNATIV: Denne figuren besto av 400 dronelys, og pyntet himmelen over Carhaix-Plouguer i Frankrike i sommer.

I våre andre større byer fortsetter moroa.

Avtroppende Trondheims-ordfører Rita Ottervik påpeker at ordningen med kommunal oppskytning har ført til færre branner og skader, og sier at «det er mye bedre at vi har offentlig fyrverkeri enn av folk skyter opp raketter selv i sentrale områder».

Og hun advarer Oslo-politikerne: «Hvis vi ikke har et alternativ blir det antagelig mer ulovlig oppskyting, og folk vil trekke til områdene hvor det er lov.»

Også Bergen, Stavanger og Tromsø satser på sentraliserte rakettshow når klokken slår tolv og 2022 blir til 2023. Det gjør de lurt i. Både for den allmenne glede blant byenes befolkning og for sikkerhet for hus, folk og firbente.

Imens kjøper nordmenn fyrverkeri og pyroeffekter som aldri før. Heller ikke på den fronten fører den mye omtalte dyrtiden til strukturell endring. «Nytt rekordår», melder bransjen, og det mangler så visst ikke på glorete bannere om fyrverkeri til salgs på de underligste steder rundt forbi.

Oslos nei til offentlig fyrverkeri fremstår underlig naivt og en smule gledesløst, for å si det litt populistisk. Iallfall så lenge kommunen ikke har et alternativ å vise til.

For i fremtiden kan droner og lasere erobre nyttårshimmelen og fortrenge det urgamle fyrverkeriet, slik vi har sett i en rekke storbyer verden over ved de siste årsskifter. Men den slags er dyrt og krever enorme ressurser – og dessuten klarvær. Det er ingen vits å kreere vakre himmelmalerier hvis værgudene er vrange og skyene legger seg som et blyteppe over landet.

FREMTIDENS SHOW: Lasere preget nyttårshimmelen over London i 2021.

For én ting har vi etter hvert skjønt, vi som har orkesterplass til spetakkelet fra terrassen (en av fordelene ved å bo på Nesodden, med utsikt til hovedstadens sjøside): Rakettene går ikke særlig høyt, og iallfall ikke de privat oppskutte. På litt avstand fremstår de som stakkarslige blaff med svært begrenset estetisk verdi.

Det offentlige fyrverkeriet, derimot, stiger opp mot stjernene og fargelegger himmelen. Derfor er det alltid en viss panikk her i huset når tåken siver innover fjorden i det klokken nærmer seg nytt år. Av og til ser vi ingen verdens ting, men noen ganger stagges tåken, og himmelen over indre Oslofjord får ekspresjonistiske kvaliteter i et kvarter eller så.

Lasere og droner er et utmerket alternativ, men er tross fravær av brak og dunder enda mer værsensitivt og minst like dyrt som fyrverkeri.

Les også Oslo dropper fyrverkeri, som eneste storby: – Kommer som et brått og uventet lydinferno på dyrene Mens Oslo dropper felles fyrverkeri, blir det felles rakettoppskyting både i Trondheim, Bergen, Tromsø og Stavanger.

Folk fortjener uansett litt show og spetakkel i en ellers mørk og fargeløs tid, og vi håper jo alle at 2023 blir et år som rehabiliterer normaliteten, slik vi har kjent den før de siste års bisarre omveltninger, med pandemi og en dypt ulykkelig krig i vår del av verden, ført av en type tyrann vi inntil i februar i år først og fremst har pleid å se på History Channel.

Så Oslo – det er muligens altfor sent, men likevel: Dere burde gjøre som vennskapsbyene i sør, vest, midt og nord, og tilby befolkningen et kvarters himmelsk heksedans for å markere den nye tid. Årets nei virker både smålig og dårlig tenkt.

Tenker jeg.