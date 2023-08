Kommentar

Prisene faller i bakvendtlandet

Tegning: Roar Hagen

I gigantiske Kina faller nå prisene. Og det kan være enda verre enn vår prisgalopp. Blir Midtens rike aldri verdens største økonomi?

Kortversjonen Prisene for mange varer i Kina har begynt å falle. Gjennomsnittsprisene var 0,3% lavere i juli i år enn i juli i fjor.

Denne deflasjonen er koblet med slapp økonomisk vekst og en fallende befolkning.

Tidligere ble det forventet at Kina skulle bli verdens største økonomi, men nå tviler mange på om dette vil skje i vår levetid.

Handelskonflikter, teknologirestriksjoner og Kinas strenge Covid-19 tiltak har påført økonomien sår, og landet sliter med å returnere til tidligere vekstrater.

Dersom deflasjonen fortsetter kan det også påvirke verdensøkonomien negativt, inkludert eksportøkonomier som Norge.

Med et svekket Kina kan ettpartistatens autoritære modell bli mindre tiltrekkende, og Beijing kan bli presset til å dempe aggressive utenrikspolitiske ambisjoner. Vis mer

Kampen mot inflasjon har dominert økonominyhetene i et par år allerede. Priser som løper løpsk. Og sentralbanker som forsøker å temme galoppen med stadig nye rentehevinger.

Den kampen står også her hjemme. Prisveksten i Norge er fortsatt skyhøyt over Norges Banks inflasjonsmål på 2 prosent. Sannsynligvis venter fortsatt minst to eller tre rentehevinger til.

Den neste kommer nok alt om to drøye uker.

I andre land har kampen mot inflasjonen kommet lenger. I USA er rentene alt vesentlig høyere enn i Norge. Samtidig er prisveksten klart lavere. Det er mulig sentralbanken i verdens største økonomi alt har nådd rentetoppen.

Og så har vi Kina. Her snakker vi om et annet ytterpunkt. Her har prisene på en god del varer alt begynt å falle. Alt fra egg, svinekjøtt, elbiler, lærsko og klær er blitt billigere de siste månedene.

Onsdag kom ferske inflasjonstall. De kinesiske prisene har falt også det siste året. Faktisk var prislappene i snitt 0,3 prosent lavere i juli i år, enn i juli i fjor.

Såkalt deflasjon er ikke noe å trakte etter. Selv om stadige prisøkninger her hjemme frustrerer, er ikke det stikk motsatte bra heller. Litt og forutsigbar stigning av priser og lønner står godt til en økonomi i vekst.

I Midtens rike kan de derimot få en fryktinngytende cocktail. Prisfall, blodfattig vekst og fallende befolkning kan bli den dårlige miksen.

STYRER MED JERNHÅND: Kinas president Xi Jinping

Og dette er helt nye ingredienser.

For få år siden var spørsmålet gjerne når «verdens fabrikk» skulle ta igjen USA som verdens største økonomi. Nå er spørsmålet mer om Kina noen gang i vår levetid overgår amerikanerne.

Også en handelskonflikt med blant annet USA hemmer nå Kina. Særlig innen teknologi.

Men i stor grad er svekkelsen et selvskudd. I moderne kinesisk politikk har det ligget en implisitt samfunnskontrakt: Diktaturet har monopol på makten. Som motytelse serveres undersåttene økt velstand.

I dette tiåret har en stadig mer selvhevdende president Xi Jinping brutt mer med denne linjen. Xi prioriterer indre og ytre sikkerhet, selv når det rammer sysselsetting og økonomisk vekst. Blant annet har diktatoren slått hardt ned på eiendomsgiganter, og på den lovende kinesiske IT-sektoren.

Mange av teknologi-eventyrene skulle løfte Kina over i en mer avansert økonomisk fase.

Men så begynte gründere å forsvinne sporløst, samtidig som gigantbøter ble gitt og etterforskninger lansert. Børsnoteringer ble stanset. I år har det roet seg litt i sektoren. Men mange bedrifter er bare en skygge av tidligere utgaver.

SKYGGER FOR SOLEN: Soloppgang i Shanghai. Men Kinas økonomi skinner ikke lenger.

Samtidig har den rigide nulltoleransepolitikken overfor corona gitt økonomien nye sår. Nå har landet stått i en gjenåpningsfase lenge. Men Kina sliter med å finne tilbake til den gamle suksessoppskriften. Sprek og tosifret tigervekst er lysår unna.

Kanskje havner Kina i en felle vi har sett før. På 1980-tallet var Japan USAs økonomiske utfordrer. Men så kollapset både børs og boligmarked. «Tapte tiår» fulgte. Med en hengemyr av gjeld, slappe priser, fødselstall og forbruk.

Det er likevel for tidlig å avskrive gigantiske Kina. Mange økonomer later til å tro at inflasjonen får noe av potensen tilbake senere i år. Flere forventer at friske statlige penger og støttepakker kan bidra til det.

Men det er lite som er sikkert. Nye pakker vil kreve mer gjeld. Deflasjon er dessuten litt som inflasjon. Er først retningen satt, så kan selve forventningen om at prisene blir enda høyere eller lavere forsterke og forlenge misèren.

Frykt for deflasjon kan også føre til at mange struper eget forbruk. Og heller setter penger til side. I håp om at prisen på vaskemaskinen eller den nye leiligheten er enda lavere neste måned.

MARKEDSHANDEL: Alt fra egg og svinekjøtt til sko og klær har blitt billigere i Kina. Her fra et marked i Shenyang onsdag.

Hvis boligprisene, lønningene eller lønnsomheten faller lenge, blir det samtidig vanskeligere å betale ned på gjeld. Og låneberg er det mye av i Kina. Blant annet i den oppsvulmende boligbransjen.

I resten av verden er ikke Kinas deflasjon bare ugunstig. Prisfallene der bidrar til å kjøle ned brennhet inflasjon andre steder.

Men fortsetter dragen å harke over tid, vil verdensøkonomien lide. Ikke minst vil en eksportøkonomi som den norske merke det. Kinesisk appetitt eller blant annet olje, aluminium, laks, gjødsel og fraktskip har løftet inntjeningen til mange norske bedrifter dette århundret.

Samtidig er ikke alt ikke penger. Demokrati og menneskerettigheter må vi verne om. Med et svekket Kina lyser ikke ettpartistatens autoritære modell like sterkt i verden. Kanskje vil også Beijing se seg tvunget til å dempe de mest aggressive utenrikspolitiske ambisjonene. Smått om sen.

Kanskje blir regimet i Beijing sågar avskrekket fra å angripe demokratiske Taiwan? Fastlands-Kinas vil slite økonomisk om de tyr til en full blokade eller invasjon av øya. Det kan bli rimelig uhåndterbart. Særlig hvis Kina da alt står i Japan-fellen.

