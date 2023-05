Leder

Vi må ruste opp. Kraftig. Nå

Norge trenger et bredt politisk forlik om forsvaret. Politikerne må gjøre opp for mange års etterslep. Og ruste opp for en tøff fremtid.

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for VGs holdning. VGs politiske redaktør svarer for lederen.

Forsvarskommisjonens rapport tegner et dystert bilde, både av fortidens unnlatelser, og i beskrivelsen av hva som kreves i møte med en ny og usikker verden.

Våre politikere lot 1990-tallets lettelse over den kalde krigens slutt vare altfor lenge. De burde begynt å ruste opp igjen allerede et stykke inn på 2000-tallet. Særlig etter at Russland i 2014 tok deler av Ukraina, burde Norge i det minste klart å nå NATOs felles mål om at to prosent av hvert lands totale økonomiske ressurser skulle gå til forsvar.

Krever mot

Men selv i dag, nær ti år senere, er forsvaret vårt for dårlig utstyrt og bemannet. Russlands angrep på Ukraina i februar i fjor ble en vekker. Forsvarskommisjonen, ledet av tidligere justisminister Knut Storberget, ble satt ned kort tid før invasjonen. Det er grunn til å håpe at krigen i Europa gjør at våre politikere ser alvoret. Og handler deretter.

Det vil koste, både politisk og økonomisk. Forsvarskommisjonens anbefalinger innebærer at politikerne må bevilge flere titalls milliarder mer til forsvaret, hvert år. I mange år fremover. Dette er penger som må tas fra andre formål. Det krever vilje og mot å prioritere så hardt. Men det er helt nødvendig.

Knut Storberget la i går frem Forsvarskommisjonens rapport. Den forteller om stort alvor, og legger et massivt ansvar på dagens politikere.

Det krever også mot å utfordre organiseringen og styringen av norsk beredskap. Forholdet mellom det militære og det sivile, og forholdet mellom ulike departementer og etater. Ikke noe av dette kan være hugget i stein. Vi trenger en fordomsfri debatt om hvordan vi kan få best mulig styring, og mest mulig ut av ressursene.

Politikernes ettermæle

“Krig er forakt for liv,” siterte Storberget fra Nordahl Griegs kjente dikt, “Til ungdommen”. Bak i salen satt elever fra Grefsen skole, som hadde hatt besøk av Storberget tidligere. For å snakke om forsvaret, om Norges sikkerhet og vår trygghet.

Det er dem dette handler om. Dagens unge, som skal overta et samfunn som vi må sørge for at fortsatt er fredelig, fritt og demokratisk. Kommisjonen ser 10-20 år frem i tid. Men resultatet dersom politikerne ikke følger opp rapportens anbefalinger, kan bli dramatisk. I generasjoner fremover.

Vi kan håpe det beste for fremtiden. Men vi må være forberedt på det verste. Dagens politikere bør bli husket som dem som forberedte Norge på det verste. Slik at dagens barn og unge likevel fikk det vi håpet de skulle få. Et liv i fred og frihet.

