Leder

Det blir litt mye skryt

Norge trenger mer kraft. Men havvind er ikke det nye oljeeventyret.

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for VGs holdning. VGs politiske redaktør svarer for lederen.

Havvind har seilt opp som løsningen på alt fra klimaet, kraftprisen til regjeringens oppslutning.

Planen er at havvind skal gi oss masse ny kraft, stor utenlandseksport og utvikling av havvindteknologi som kan selges til andre land.

Mandag kom det nye kartet fra myndighetene der de skisserer hvor det kan bygges ut havvind i fremtiden.

Hele kysten fra nord til sør har store, potensielle områder. Og det er behov for mye ny kraft.

Eksperter spår at Norge om få år kan gå fra et kraftoverskudd til et underskudd. Og peker på at vi kan ta en posisjon på flytende havvind.

HAVVIND SKAL LØSE ALT: For regjeringen finnes det ikke mye verre enn en vedvarende strømpriskrise. Men Støre-regjeringen må nok se langt etter den saliggjørende havvinden i sin levetid.

Vi synes likevel det er på sin plass – akkurat slik NVE-sjef Kjetil Lund gjorde under presentasjonen tirsdag – å minne om at havvind ikke er lønnsomt.

Fornybar Norge-sjef Åslaug Haga reagerer, og sier til Teknisk ukeblad at de ser et annet bilde.

Og hennes medlemmer ser nok at det kan være lønnsomt å utvikle statsstøttede havvindparker. For samfunnet som helhet kan regnestykket være et ganske annet.

Der hvor det er aktuelt med havvind må det bygges transformatorer, kilometervis med kabler og nytt nett til mange milliarder kroner.

Bare i det området hvor vi er kommet lengst, Sørlige Nordsjø, har regjeringen sagt at de vil subsidiere med opp til 15 milliarder.

Regjeringen forutsetter samtidig at mye av kraften må gå til andre land for at det skal være noe realisme i havvindssatsningen.

BYGGER I UTLANDET: Equinors Dudgeon Offshore Wind Farm i England.

Fortrinnet Norge har er gode vindforhold og kunnskap om installasjoner til havs. Men andre land ligger langt foran oss på havvind.

Mens man i Europa kan bygge bunnfast havvind uten store subsidier fordi de har grunnere vann, må Norge stort sett bygge ut flytende havvind fordi havet er så dypt. Og det er mye dyrere.

Om poenget er å lage mye strøm, er spørsmålet om vi egentlig har et så stort fortrinn.

På den annen side, all energiutbygging koster, går ut over natur og skaper kontrovers. Sier vi nei til alt, når vi ikke klimamålene og kraften forblir dyr.

Det kan og være verdt å subsidiere frem ny teknologi i en begrenset periode. Den kan selges til andre land.

Så langt er den beste løsningen vi har sett, at europeiske naboland subsidierer norske bedrifter for å bygge ut havvind som de deretter selger til oss, slik som i Storbritannia gjør.

Problemet er at realismen i debatten forsvinner når næringsminister Jan Christian Vestre kaster sin konfetti rundt og energiminister Terje Aasland påstår havvind er et kinderegg.

Når han har spist opp sjokoladen rundt og åpnet det gule plastegget, hva ligger egentlig inni der da?

Det kan fort være en diger regning.

Vi håper selvsagt at kostnadene går ned og at havvind om noen år blir lønnsomt.

Men per nå er det skattebetalernes penger politikerne har tenkt å bruke på dette. Det industrieventyret de skryter opp i skyene, handler om subsider.