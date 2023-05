VIL BLI LÆRER: Det er også ufattelige mange fine sider med å jobbe i klasserommet, og det er disse sidene som trekker meg dit, skriver Henrik van der Hoeven.

Jeg er noe så sjeldent som en kommende lærerstudent

Elever som skal søke seg til høyere utdanning er ikke dumme. De ser at lærerne nå to år på rad har hatt mislykkede streiker.

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her

HENRIK VAN DER HOEVEN (19), leder i Stavanger AUF

Nylig kom søkertallene til høyere utdanning ut. Lesningen er skremmende. Søkertallene til lærerutdanningene har en nedgang på 21,9 prosent.

Spesielt ille står det til med antall søkere til grunnskolelærer, 5.–10. trinn hvor det er færre enn én søker per studieplass.

En av de som faktisk har søkt seg til en lærerutdanning, er meg.

For å være helt ærlig, så skjønner jeg hvorfor ikke flere har gjort som meg.

Les også Slik sender du leserinnlegg til VGs unge meninger-redaksjon Kronikk, leserinnlegg eller video? Slik sender du meningen din og leserinnlegg til VGs «unge meninger»

Vi trenger lærere, og det burde jo også bety at det er gode muligheter for nyutdannede lærere til å få en trygg og stabil jobb.

Det er altså tydelig at det frister så lite med læreryrket, at gode jobbmuligheter ikke hjelper.

For å løfte læreryrket, er det viktig at lærerne får den statusen de fortjener.

For hva skjer når en lektor, altså en lærer med fem års utdanning, for eksempel blir syk, og blir erstattet av en ufaglært 19-åring som kommer rett fra videregående?

Uten at jeg har noe psykologifaglig kompetanse rundt det, vil jeg tørre å påstå at man ikke føler at utdanningen man har tatt blir særlig verdsatt. Det er derfor viktig at bare faglærte lærere får jobbe som det.

For bare lærere er lærere.

Samtidig må vi definere hva det vil si å være lærer. I dag opplever mange lærere at de er alt fra sosialarbeider, psykolog, barnepasser og underviser.

Lærerne er utdannet til å undervise, men som Morten Fiskå sa det: «Hvordan drive undervisning mens Lars og Ronny klatrer i gardinene, samtidig som Lise griner på gangen og Tone sover i timen?».

Det er ikke å håndtere utagerende barn lærerne primært er utdannet til.

En mulighet er å innføre en ordning med skolepsykologer, som er på skolen på lik linje med helsesykepleierne.

På den måten kan fagfolk, som nettopp er utdannet til å håndtere barn som har det vanskelig, utøve sitt fag mens lærerne får enda større rom til å undervise.

Kunne du tenke deg å bli lærer? Ja Ja, men bare hvis de får høyere lønn Nei, aldri

Det kanskje viktigste vi kan gjøre for å løfte statusen til læreryrket, er å øke lønnen – og la kommende lærerstudenter se at lærerne har en arbeidsgiver som verdsetter dem.

Elever som skal søke seg til høyere utdanning er ikke dumme. De ser at lærerne nå to år på rad har hatt mislykkede streiker.

De ser at lærerne er lønnstapere i offentlig sektor. De ser et yrke hvor lønnsutviklingen ikke er god.

Det er med på å skremme folk bort fra yrket. Vil vi at flere skal bli lærere, ja da må ikke bare lønnen økes, men vi må også sørge for at når lønnsoppgjørene kommer så er ikke alt elevene ser, lærere som går ut i streik – og taper.

Alle disse problemstillingene har jeg tenkt nøye over før jeg tok mitt valg om å søke læreryrket.

Det er også ufattelige mange fine sider med å jobbe i klasserommet, og det er disse sidene som trekker meg dit.

Du får være med på å forme fremtidens samfunn.

Du får formidle faget ditt på varierte måter, hver eneste dag. Det er kun læreryrket som har den fantastiske balansen mellom det å møte mennesker og det å formidle fag.

Jeg er noe så sjeldent som en kommende lærerstudent. Og jeg skjønner hvorfor det er sånn. Men likevel gleder jeg meg til å bli ferdig med studiene og komme ut i arbeidslivet, komme ut til skolen.

Har du lyst til å svare på dette innlegget? Send oss en mail på ungemeninger@vg.no.