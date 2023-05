BARN SPØR OM TIPS: TikToker Kasper Kvello (@styrketreneren) opplever at barn kontakter ham med spørsmål om kreatin og proteinpulver.

Barn spør meg om kalorier og kosttilskudd

Man trenger ikke å pine seg gjennom strenge dietter eller ta kosttilskudd for å oppnå velvære og en kropp man kan være fornøyd med.

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her

Neste side (2) Forrige side (0) VG-Peil-Logo

Unmute video Neste side (3) Forrige side (1)

Neste side (4) Forrige side (2)

KASPER KVELLO (26), TikToker med utdanning fra Norges Idrettshøgskole

På TikTok-kanalen min «Styrketreneren» mottar jeg mange direktemeldinger med spørsmål om tips.

Her er noen eksempler på meldinger jeg mottar – som i all hovedsak kommer fra unge gutter:

Det gjør stort inntrykk på meg.

Jeg kjenner meg igjen i desperasjonen etter å oppnå en kropp man er fornøyd med.

Jeg var ikke klar over hvor stort problemet egentlig var, før jeg startet min egen TikTok-kanal, og begynte å motta meldinger fra unge følgere.

Sosiale medier har forsterket fokuset på kropp og utseende – spesielt på plattformer som TikTok, der avanserte algoritmer tilpasser innholdet til hver enkelt bruker.

Å være opptatt av trening og å spise sunt, er bra både for kropp og sinn. Men når dette går over i det ekstreme, kan det potensielt være skadelig.

Men trening og kosthold trenger ikke å være mer komplisert eller innviklet enn det faktisk er. Det er egentlig ganske enkelt.

Det grunnleggende prinsippet er at trening bryter kroppen ned, mens kosthold og hvile bygger den opp igjen.

Målet er å gradvis bygge kroppen opp til å bli litt bedre enn den var før.

Med dette i bakhodet vil jeg på det sterkeste oppfordre alle unge lesere om å droppe fokuset på kosttilskudd, kaloritelling, raske resultater og vektnedgang.

TikTok: Sosiale medier har forsterket fokuset på kropp og utseende.

Det er ikke nødvendigvis farlig å ta hverken proteinpulver eller kreatin, men kosttilskudd kan bidra til å forsterke en følelse av desperasjon og uoppnåelige mål.

Man trenger ikke å pine seg gjennom strenge dietter eller ta kosttilskudd for å oppnå velvære og en kropp man kan være fornøyd med.

Info Kaspers råd Er du ung og i vekst – spis nok mat, du trenger det!

Drikk vann gjennom dagen, anbefalt er rundt to liter.

Prøv å få minst åtte timer søvn hver natt.

Finn en treningsform du liker, og som du kan følge over tid.

Få i deg grove kornprodukter (grovt brød, grov pasta etc).

Velg godt med proteiner fra kilder som kylling, fisk, egg, yoghurt, melk, ost, kjøtt etc.

Spis fem porsjoner frukt/grønt om dagen.

Spis tre porsjoner meieriprodukter om dagen (melk, ost, yoghurt).

Spis fisk 2-3 ganger i uka. Vis mer

Det viktigste er å ha et positivt forhold til seg selv og kroppen sin.

Dette kan oppnås gjennom regelmessig fysisk aktivitet og trening, et sunt og variert kosthold og tilstrekkelig søvn.

Dette er oppskriften på en sunn, bærekraftig og god helse.

Husk at alle mennesker er forskjellige og at det tar tid å oppnå resultater. Så drit i hvordan andre ser ut, og vær stolt over egen fremgang.

Til alle unge gutter og jenter som leser dette – pust med magen og senk skuldrene.

Fokuser på å gjøre ting som gjør deg glad. Livet er for kort til å ha det kjipt!

Hva synes du om at unge gutter ber om råd om trening og ernæring? Det er bra de bryr seg om helse Det er skummelt at de tenker på dette så tidlig Begge deler