Kommentar

Frykten for kunstige kamerater

Hvis teknikken løper fra etikken, kan konsekvensene bli katastrofale for menneskeheten.

Kanskje blir alt fint og flott når AI eller KI - eller hva vi nå skal kalle robotiseringen - blir kvitt barnesykdommene, får opp presisjonsnivået og sprer seg overalt.

Muligens vil de ekstreme teknologiske nyvinningene bringe oss fremover som samfunn, der alt blir effektivt og uante muligheter åpner seg med maskinene i sentrum.

Men hva om fremgangen viser seg å være et tilbakeslag i en videre forstand? En form for selvmål for sivilisasjonen?

Kanskje kommer vi til å angre på at alt slapp løs så fryktelig fort, uten at de kritiske spørsmålene var tydelig nok stilt eller de potensielle farene godt nok utredet. Verdenssamfunnet får en brutal blåmandag om konsekvensen blir at kunstig intelligens utkonkurrerer ekte kjærlighet.

ChatGPT er på enorm fremmarsj.

Det er tross alt en grunn til at mennesker er mennesker, mens ordet «algoritme» er blottet for sjarm og sjel.

Ethvert tekno-fremskritt blir gjerne møtt med skepsis i starten, og jeg skal ikke skryte på meg noe i nærheten av kompetanse om AI-utviklingens positive muligheter. Det er garantert mye bra i robot-verden.

Men jeg merker så langt at redselen er vel så sterk som nysgjerrigheten, fordi worst case scenario er så innmari ille.

Se for deg hva som skjer dersom milliarder av jobber blir borte, fordi den menneskelige hjernen kommer til kort mot noe som er skrudd sammen på et laboratorium.

Hvis vi ikke tenker oss om og skynder oss sakte nok, mens folkevalgte har noe som ligner hender på rattet rundt grensesetting, risikerer vi at den politiske definisjonsmakten over utviklingen legges i tekno-gigantenes hender.

Selv om det sikkert er å dra det langt, er det ikke utenkelig å se for seg globale opptøyer og uro overalt, dersom tilstrekkelig mange livsgrunnlag teknologiseres bort.

Det ligger ikke i menneskenes natur å skulle bli overflødige.

Dersom ekstremt mange arbeidsplasser forsvinner, uten at et tilstrekkelig antall nye kommer til, hva gjør det med møteplasser, økonomiske strukturer, verdier og andre byggesteiner i det vi i dag definerer som et fellesskap?

Jeg innrømmer at jeg alltid har vært i overkant god til å bekymre meg, og det ofte uten grunn.

Det er noe i rådet en tidligere kollega fikk av sin syke far på dødsleiet: «Hvis det er én ting livet har lært meg, så er det at de fleste av bekymringene mine aldri ble noe av».

Det kan godt være at AI-uroen vil avta med mer kunnskap om hva dette egentlig er, og at forandringene ikke blir så fundamentale som det kan ligge an til.

Det har jo skjedd mye den siste generasjonen, der veldig mange endringer har bragt gode ting med seg.

Selv om jeg har (ganske) lenge til pensjonsalder, er det snodig å tenke på at jeg vokste opp med svart-hvitt-tv og én kanal. Forskjellen til hva dagens unge har til disposisjon oppleves uvirkelig, og det med både positivt og negativt fortegn.

Løkkeskrift og fyllepenn er ikke nødvendigvis å foretrekker fremfor TikTok og SnapChat, men på et sosialt plan kan inntoget til AI påvirke en del barn i en bekymringsfull retning.

Allerede har vi fått AI-roboten på snap som en form for «samtalepartner». Om det blir en naturlig del av oppveksten, som delvis erstatter menneskelig kommunikasjon, er ikke det nødvendigvis så heldig.

Den japansk-britiske nobelprisvinneren i litteratur, Kazuo Ishiguro (68), er blant dem som har satt kloke ord på en berettiget bekymring.

I boken «Klara og solen» har han skrevet om hvordan barnelignende roboter blir kunstige venner for ungene.

Den har form som en fabel, men har fort en skremmende aktualitet. Et sentralt spørsmål for ham er hvordan utviklingen av kunstig intelligens kan påvirke medmenneskelighet, relasjoner og kjærlighet.

Det er ikke så lenge siden mange av oss hørte om AI for første gang. Ennå skjønner vel de færreste hva vi har i vente.

Det er også mange ulike scenarier for hvordan dette spiller ut videre. Om et kappløp mellom Microsoft, Google og andre superkapitalister fortsetter, er det skremmende å tenke over hvordan verden kan se ut ett, fem eller ti år fra nå.

Det er mer enn 20 år siden Steven Spielberg laget filmen «AI», og et halvt liv siden Arnold Schwarzeneggers «Terminator»-robot skremte vannet av kinopublikum.

Det er langt herfra til samtalene med ChatGPT om alt mellom himmel og jord.

Men det kan fort bli et mer og mer presserende tema i hvilken grad de store teknoselskapene skal få kontrollere samfunnsutviklingen.