Helse handler om mer enn kilo

Du kan ikke hate deg selv til et bedre liv.

CARINA ELISABETH CARLSEN, Fat studies scholar, tykkaktivist og burlesqueartist

MARY ANN SKRETTEBERG ANDERSEN, masterstudent i Empowerment og helsefremmende arbeid og burlesqueartist

Slanking er overalt. Slankemedisiner, slankekurer, slankebøker, slankeprogram. Noen ganger kan det føles som om alt handler om slanking.

Sist ut er NRK-programmet «Helsekost Furuseth», der Else og fire andre foretar en «helsereise». Heldigvis har programmet et større perspektiv enn å bare bli slankere.

Et av deres stoppesteder er hos oss, på burlesque-scenen. Vi vil gjerne takke deltakerne i programmet: Else, Bahador, Pernille, Benedichte og Johan for den åpenheten og lekenheten de viser i de publiserte episodene.

Det er sterkt å høre om deres selvhat og hvordan de har adoptert samfunnets negative holdninger om kropper som deres.

For vektstigmaet i samfunnet vårt er reelt.

Ethvert kommentarfelt på internett vil forklare deg hvor enkelt det er med vektnedgang. Dette til tross for at de fleste av oss som har forsøkt, vet at det ikke er enkelt i det hele tatt.

Det er som Karianne Vrabel, psykologspesialist og forskningsleder ved Modum Bad, sier i serien: Gjennom historien har det eksistert utallige slankekurer - hadde det funket, en gang for alle, hadde vi ikke snakket mer om slanking.

Men sånn er det ikke.

LETTERE NÅR MAN ER SAMMEN: Pernille Kallestad, Bahador Bayani, Else Kåss Furuseth, Johan Voldrønning, Benedichte Fugle-Kaarikstad blir lettere sammen.

De aller fleste kan gå på en diett, og gå ned i vekt for en periode, men utfordringen blir å holde seg der uten å gjøre skade på kroppen eller psyken.

I 2007 utviklet helsedepartementet i Storbritannia «Foresight obesity map». Kartet viser 108 ulike årsaker til høy vekt, og 300 mulige kombinasjoner.

Med andre ord er grunnen til at noen mennesker blir tykke mer komplisert enn at de bare spiser for mye og beveger seg for lite.

Likevel: Tykke kropper provoserer.

Det er interessant å se hvor sterkt ønsket om en slank kropp er, og hvor langt folk er villige til å strekke seg i jakten på denne.

Vi vet for eksempel at spiseforstyrrelser hverken er sunt eller helsefremmende. Likevel vil mange oppleve ros når de får en slankere kropp, og motiveres til å fortsette usunn og svært skadelig atferd.

Et annet eksempel er hva folk er villige til å gi avkall på.

Flere studier viser at folk vil akseptere høyere dødsrisiko så lenge de blir slanke, mens andre er villige til å miste en kroppsdel eller en kroppslig funksjon, som en arm eller synet.

Det går ikke an å hate seg selv til et bedre liv.

Det er alarmerende at så få ser verdien i å styrke egen selvfølelse, jobbe med de traumene som måtte være der, og fokusere på helse - ikke kilo.

Vi oppfordrer derfor til å gi deg selv et pusterom og aktivt gjøre en innsats for å slutte fred med deg selv.

Du kan gjøre alle mulige helsegrep og lytte til alle verdens kostholdsråd, men dersom du motiveres av selvhat kommer det ikke til å bli bedre på «den andre siden» – dersom du kommer dit. Tro oss - vi har forsøkt begge to.

Finn en aktivitet der du kjenner deg fri fra krav til kroppen din. For oss ble redningen burlesque, for deg kan det være å skrive dikt.

Vi vil derfor sitere Johan fra Helsekost Furuseth: Gjør det du må for å få et bedre liv. Ikke nødvendigvis et slankt liv, men et bedre liv.