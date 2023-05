KONTRASTER: – LO-Peggy var så flink at hun klarte å få streiken overstått på fire dager. Jeg skjønner ikke hvordan det er mulig at fagforeninger får til så mye her i Norge, og til så lite i Frankrike, skriver Lorelou Desjardins.

I Norge er en streik like kort som våren

Jeg var spent på å se hvordan en ekte lang streik ville fortone seg i Norge. Nå skjer det, tenkte jeg! Jeg skal endelig føle meg like hjemme som i Frankrike! Men akk.

LORELOU DEJSARDINS, fransk jurist og forfatter

I april 2023 varte storstreiken ca. i fire dager.

Akkurat som våren.

Norske medier brukte mer tid å varsle om storstreiken enn det selve streiken varte.

Akkurat samme gjelder for værmeldingen.

Når det skal bli fint vær, melder alle nettavisene om det minst en uke i forkant av finværet.

«Årets første utepils», «endelig vår», «her får du sol i Påsken» – overskriftene er så mange.

Mediene skriver så mye om finværet, fordi det er så sjelden, og det varer så kort. Slik er det jo med den norske våren. Solen og varmen varer i maks 48 timer. Det er sommerfølelse i parkene, vi dropper ullundertøy, og begynner å drømme om sommerferie. Det er en tirsdag (våren kommer aldri i en helg), og påfølgende fredag våkner vi med snø og kuldegrader.

Og rett som det er, så kommer høsten.

Med streiken var det motsatt. Vi fikk ekte skrekkmeldinger som innvarslet apokalypsen. «Tømt for øl!» «Lite Pepsi Max igjen, må drikke Cola isteden?». Ingen øl? Slutt med Pepsi Max? Hvordan skal egentlig nordmenn overleve da?

Et varsel om stengte bryggerier er enda verre for nordmenn enn en skarve pandemi. I corona-pandemien hadde vi i det minste tilgang til alkohol!

Helt seriøst, hva skal vi drikke i sola for årets første utepils hvis det verken selges øl eller Pepsi Max? Vann?

Nordmenn er tydeligvis avhengig av aspartam. Visste du at nordmenn er folket som drikker mest lettbrus i hele verden? I 2021 drakk hver nordmann 142 halvliter søtbrus, ifølge en NRK-dokumentar.

I pandemien hamstret nordmenn dopapir. Jeg tenkte da at dette kanskje var førsteprioritet for nordmenn under en krise. Men nei, det er noe annet som er mye viktigere, og det ikke er mat. Nei, det er selvfølgelig øl og brus.

Da vårens streik hadde vart i under et døgn, begynte folk å hamstre øl og brus. Kiwi måtte ha begrensninger og folk var klare til å kjøre helt til Finland hvis de måtte, for å få tak i aspartam og alkohol.

FRANSKE TILSTANDER: – I fransk forstand kan ikke en streik på fire dager kalles en storstreik engang. Det var en mini-baby-streik. Ingen biler brant, og ingen ble skadet av politiet, skriver kronikkforfatteren.

Egentlig skjedde ingenting av alt det mediene skrev om. Det ble ikke tomt for noen, siden streiken varte så kort.

Synd, for jeg må innrømme at jeg gledet meg til å se videoer av nordmenn som lenket seg fast til hyllene i matbutikkene for å få lettbrus. Eller interessante medieoppslag om Ola og Kari som bestemte seg for å bo på hytta i Sverige for å få daglig tilgang til det de trenger.

Eller videoer av nordmenn som sto i kø med ølkuponger for å få tak i en verdifull flaske eller to: «Det er 17. mai snart og 2 inneklemte dager, gi meg mer enn to flasker for f ...»

Jeg hadde gledet meg så mye. Internasjonale aviser med overskrifter av typen: «Meanwhile in Norway».

Men nei. LO-Peggy var så flink at hun klarte å få streiken overstått på fire dager. Jeg skjønner ikke hvordan det er mulig at fagforeninger får til så mye her i Norge, og til så lite i Frankrike.

Jeg var spent på å se hvordan en ekte lang streik ville fortone seg i Norge. Nordmenn som står ved en rundkjøring med refleksvest for å kjempe for økte lønninger. Tøffe debatter og ekte konflikter. Folkespleis for å sikre penger til de streikende.

Nå skjer det, tenkte jeg! Jeg skal endelig føle meg hjemme som i Frankrike!

Men nei. Det ble ingen lang streik. I fransk forstand kan ikke en streik på fire dager kalles en storstreik engang. Det var en mini-baby-streik.

LETTBRUS: Nordmenn elsker aspartam, skriver kronikkforfatteren.

Det var ingen biler som brant. Ingen ble skadet av politiet. Jeg blir alltid overrasket over hvor langt nordmenn er villige til å strekke seg for å for å unngå konflikt.

Akkurat som med været. Jeg har bodd her i 14 år snart, og tror fremdeles at vi får over 15 grader og sol til august hver gang det er to dager på rad med fint vær i april. Håp og vaner er noe veldig sterkt det også.

Det er også mye positivt med korte streiker og et lite konfliktfylt arbeidsliv. Her i Norge er det mye mer respekt mellom partene i slike konflikter. Kommunikasjonen opprettholdes, og de samarbeider i etterkant.

Men det aller viktigste, er at streiken førte til at norske arbeidstagere har fått høyere lønn – noe som gjør at vi kan nyte de seks fine dagene som sommeren skal vare i år.

Både med brus og øl!