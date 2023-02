Leder

Legg ned dette utvalget

TRØBBEL FOR REGJERINGEN: Kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp) leser beretningen om rikets tilstand i Stortinget. Nå må hans departement finne en vei videre for det konfliktforfulgte avkommersialseringsutvalget.

Kranglingen har ødelagt avkommersialiseringsutvalget før det har kommet i gang. Det er like greit.

Først ble utvalget kalt nullprofittutvalget. Nå heter det avkommersialiseringsutvalget. Denne merkverdige skapningen ble til i 2021, da SV krevde et slikt utvalg for å gi statsbudsjettet flertall.

Men nå har det havarert helt. Ifølge Aftenposten har lederen av utvalget Tor Saglie trukket seg. Og ifølge E24, som har lest hans begrunnelse, beskriver han «en arbeidssituasjon som ikke kan vedvare for meg personlig».

Det var ventet at dette ville bli vanskelig. For i utvalget sitter representanter for «profitørene» sammen med motstandere av dem. Førstnevnte skal altså legge ned seg selv.

Partiene på ytre venstre hadde i valgkampen kjørt hardt, og Arbeiderpartiet kastet seg på galeien. Nå skulle baronene tas, rikingene stanses og det offentlige ta over. I dag har Arbeiderpartiet rygget betraktelig på dette.

TRAKK SEG: Utvalgsleder Tor Saglie ledet avkommersialiseringsutvalget, men har nå trukket seg. Bildet er fra da han var NAV-direktør

Men da de ble enig om dette utvalget, syntes oppdraget klart: Finn ut hvordan man kan sparker de private ut av velferden, raskest mulig.

Så er det bare det da, at alle som jobber på dette feltet vet at det hverken er ønskelig eller mulig.

Når opp mot halvparten av barnehagene drives av private, og SV selv var med på å skaffe Norge full barnehagedekning for 20 år siden ved hjelp av private, sier det seg selv at å fjerne alle private, ville vært krise. Da ofrer man folks hverdagsliv på sitt ideologiske alter.

Da utvalget startet sitt arbeid i fjor høst, var mandatet blitt mye lenger. Nå skulle utvalget også utrede styrker og svakheter ved dagens system.

Altså åpnes det for å forsette med et visst innslag av private.

Og siden har det vært kranglet om hva som skal vektlegges.

De som ville fjene profitørene i utvalget, mente de hadde en mulighet til å få flertall i dette utvalget. Men de oppfattet ikke utvalgslederen som en alliert.

Nå er han fjernet. Og kanskje øyner venstresiden på nytt en mulighet for å vinne frem. Det vil i tilfelle bli en papirseier.

For det er fortsatt et like meningsløst prosjekt å fjerne de private jelt fra velferden. Det man derimot må gjøre, er å regulere dette strengt.

Mesteparten av velferdskronene må komme folk flest til gode, og ikke gå til utbyttefester.

Samtidig kan ikke brukerne ofres i kampen mot rikinger eller ønske om en størst mulig offentlig sektor.

Å sørge for at pasientene, barnehagebarna, skoleelevene og de eldre sikres mest mulig velferd igjen for skattepengene sine, er det sentrale.

Men med dagens mandat kan dette utvalget legges ned, først som sist.