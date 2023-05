Det gjør det forvirrende for ungdom å forholde seg til rus, skriver Ingvild Husby Halderaker i KrFU om rusreformen.

Normalt å ta seg en linje kokain

At unge ruser seg mer, burde ikke komme som en overraskelse på noen.

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her

INGVILD HUSBY HALDERAKER, KrFs ungdomskandidat, Oslo bystyre.

Jeg er bekymret.

Bekymret for økningen og normaliseringen av narkotikabruk. Og bekymret for om unge faktisk skjønner at det er ulovlig å ruse seg.

Ung i Oslo undersøkelsen ble publisert 22. mai, og viser en økning av de som oppgitt at de har tatt kokain blant Oslos ungdommer, da spesielt gutter på videregående.

Resultatet burde ikke komme som en overraskelse på noen.

Les også Hodeløst om rus Det virker som Senterpartiet har et avslappet forhold til menneskerettighetene.

Det er sjokkerende å høre fra ungdom at det har blitt like normalt å ta seg en joint eller en linje kokain, som det er å ta en pils.

Det er det viktig at samfunnet er tydelig på at narkotika er skadelig og ulovlig. Det er vi ikke i dag.

I fjor vedtok Oslos byråd en lokal rusreform med mål om å avkriminalisere narkotika. I kjølvannet av debatten har vi sett bekymringsverdige tendenser.

Burde vi være bekymret for unges forhold til rus? Ja Nei

KrF har hele tiden vært tydelige i rusdebatten på at vi ikke ønsket avkriminalisering, siden det gir flere gråsoner for ungdom. Forskjellen på avkriminalisering og legalisering er utydelig.

Det gjør det svært forvirrende for ungdom å forholde seg til rus, og hva som er lovlig og ikke. At rusmidler er ulovlig har en forebyggende effekt for mange, og et viktig virkemiddel i kampen mot overdose og at mennesker faller utenfor.

Det at byrådet hevder de gjør nok for å forhindre den uheldige utviklingen stiller vi oss spørrende til.

Norsk ruspolitikk skal ivareta to hensyn. På den ene siden må den forebygge at mennesker begynner med rusmidler, samtidig som den sikrer at de som er avhengige av rusmidler får hjelp til avvenning og til et godt og verdig liv.

Rusreformen vedtatt i Oslo klarer ikke å sikre noen av oppgavene, og svikter spesielt de unge.