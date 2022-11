Kommentar

Håpløse overdrivelser

THUNBERG OG FN-TOPPEN: Gretha Thunberg og FNs generalsekretær Antonio Guteress på et klimaarrangement i 2019.

FNs generalsekretær sier det er galskap å investere i ny olje og gass. Hvordan kan han si det?

Gretha Thunberg vil ikke dra på klimatoppmøtet i Egypt neste uke. I fjor dro hun. Verdenslederne ble «star struck».

Det hjalp ikke.

Thunberg sier møtet er en mulighet til å lyve, jukse og grønnvaske. Og FNs generalsekretær António Guterres, han er visst enig.

Han sier også at verdens toppledere lyver, at de burde skjemmes, at de kveler planeten og at det er moralsk og økonomisk galskap å investere i ny fossil infrastruktur.

VIL IKKE TIL EGYPT: Gretha Thunberg under lanseringen av sin nye klimabok i London på søndag.

Thunbergs kritikk er ikke helt gal. FN holder seg med et klimamål på 1,5 graders oppvarming, som de selv vet ikke er realistisk. Slikt går ut over tilliten.

Men Guterres tar ikke selvkritikk. Det er alle andre han skylder på.

Hans uttalelse er langt over streken. Og er dessuten helt feil.

Å stanse alle investeringer i ny fossil infrastruktur, vil føre til en energikrise med verre følger enn de verste klimascenario.

I sommer ba EU for øvrig Norge å trappe opp investering i olje og gass. De ser for seg Norge som en viktig leverandør også etter 2030.

Samtidig går verden sin skjeve gang fremover.

Det internasjonale energibyrået (IEA) forutser for første gang at fossilforbruken vil toppe for dernest å flate ut eller gå ned på midten av 2030-tallet.

Årsaken er kraftig satsing på fornybar energi og at for eksempel biler drives av strøm.

SIER NYE FOSSILINVESTERINGER ER GALSKAP: FNs generalsekretær António Guterres.

For å minske avhengigheten av Putin, er fornybar enda mer i vinden.

Men uansett hvor mange vindmøller og solpaneler Europa hadde hatt da Russland invaderte, ville det ikke vært nok.

Thunberg har skjønt det, og kritiserte tidligere i høst Tyskland for å legge ned kjernekraften.

For uten back up vil Europa gå i svart når det er overskyet og vindstille. Vi har foreløpig ingen måter å lagre store mengder sol- og vindenergi på.

IEAs scenario gjenspeiler dette. De ser for seg at andelen fossil brensel i den globale energimiksen faller fra 80 prosent nå til rett over 60 prosent innen 2050.

I deres midt-scenario er behovet for olje halvert i 2050. Til og med i det optimistiske netto-null scenarioet deres, er det behov for nye oljeinvesteringer.

Statkrafts nye lavutslippsscenario ser for seg at fornybar energi kan stå for nær 80 prosent av den globale elproduksjonen i 2050.

Statkraft tror særlig på solkraft. Men de forutsetter også sterk økning i kjernekraft, og at gass vil være avgjørende for å lage elektrisitet i mange land også i 2050.

Elbilene vil ifølge analysen redusere oljebehovet med over 20 millioner fat per dag frem mot 2050.

VIL BYGGE NYTT OLJEFELT I BARENTSHAVET: Plan for utbygging og drift av Wisting ca. 300 kilometer nordover i havet fra Hammerfest (bildet) ventes levert sent i 2022. LO og Arbeiderpartiet er splittet i saken. Miljøpartiene sier nei.

Så da trengs kanskje ikke norsk olje?

Nettopp det blir en stor debatt her hjemme fremover. Allerede brukes uttalelsene fra Guterres i krangelen om utbyggingen av oljeplattformen Wisting i Barentshavet.

– Dette er galskap som FNs generalsekretær sier, sa Lars Haltbrekken i SV i Politisk kvarter på NRK forrige fredag.

Partiet argumenterer med sårbar natur, klimamål, at Wisting er et rent oljefelt som skal drives etter at verden skal ha nådd netto null utslipp og at det kan bli ulønnsomt.

SIER NEI: SVs Lars Haltbrekken (til venstre) kaller en utbygging av Wisting galskap. Her sammen med MDGs Arild Hermstad som også er imot feltet.

Og SV kan ha noen poenger.

Til tross for at Norge skryter av å ha den grønneste oljen, er det nok mer miljøvennlig å hente opp olje i Saudi-Arabia.

Forskere hevder også norsk oljestans kan gi kutt i utslippene globalt.

Andre mener det neppe oppnås særlig klimakutt av å stanse norske felt som Wisting. Oljen erstattes av andre land. Det eneste som skjer er at Norge taper oljeinntekter.

Men de fleste prognosemakere mener likevel oljebruken skal ned. Spørsmålet er hvem som skal produsere oljen verden trenger i 2050.

Det de fleste egentlig er enig i, er at ingen bør følge Guterres’ plan og stanse investeringene nå.

LANGVARIG KAMP: I 2003 fikk daværende oljeminister Einar Steensnæs servert «det siste torske-måltid» av aktivister som kjempet mot utbyggingen av feltet Goliat i Barentshavet. Til venstre Per Steinar Osmundsnes som da var i KrFU. Oljefeltet ble åpnet i 2016.

Invasjonen av Ukraina har lært oss noe om forsyningssikkerhet. Nå er det særlig gass som er mangelvare. Og rundt i verden, ser vi at det gir fattigdom og nød.

I Libanon har folk lenge vært vant til jevnlige strømbrudd og svindyrt drivstoff. I Ukraina er dieselaggregatene utsolgt. I Sentral-Europa fyrer fattige med bildekk og søppel for å holde varmen. I Pakistan sliter de med strømforsyningen og det blir ikke bedre av at Europa overbyr dem på gass.

Europa starter opp kullkraftverk igjen.

Og det er de færreste imot nå.

For seriøse klimaaktivistene skjønner at medisinen ikke er verdt noe, om den er farligere enn sykdommen.