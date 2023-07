Kommentar

Velkommen hjem, Orknøyene!

Tegning: Roar Hagen

Vi er sterkere som et forent kongerike! Det er den klare beskjeden fra statsminister Rishi Sunaks kontor i Downing Street etter at James Stockan i Orkney Islands Council vil ha utredet en gjenforening med kongeriket Norge. Hvorfor Norge, og hvorfor nå?

Den historiske forklaringen er åpenbar. Orknøyene og Shetland var norske helt til 1472. Det var danske Kristian I som rotet det til da datteren Margaret inngikk forlovelse med Jakob III av Skottland. Den danske kongen var pengelens og valgte å pantsette de norske øyene Orknøyene og Shetland, eller Hjaltland som det heter på norsk. Pantet ble aldri innløst, og der står saken.

Når en av fergene Hrossey eller Hjaltland tar deg fra det skotske fastlandet til Kirkwall på Orknøyene er du på reise i norsk historie. Norske stedsnavn er overalt, navn på puber likeså, og folk er mer enn villig til å snakke om sin norske identitet, sin annerledeshet og stolthet over å være noe annet enn resten av Storbritannia.

KIRKWALL: Hovedstaden på Orknøyene med den enorme Magnuskatedralen som ble påbegynt i 1137, til minne om Norgesveldet og martyren Magnus Erlendsson.

Da vikingene kom til Orknøyene møtte de et etablert samfunn med det 5000 år gamle Skara Brae og Ring of Brodgar, navn som tatt ut av Ringenes Herre. Harald Hårfagre gjorde Orknøyene og Shetland til jarledømme under Ragnvald Mørejarl. De fortrengte de mystiske pikterne og satte sitt eget preg på øyene med våre hedenske skikker helt til Olav Tryggvason innførte kristendommen i 995, samtidig med kristningen av Vestlandet. Trønderne lå noen år etter. En vittig trønder har hevdet at kristendommen aldri ble innført på bygdene der.

Norske settlere må ha blitt begeistret over mildere klima og større marker enn noe i Norge. Fremdeles preges jordbruket av odelsloven, en ordning helt ukjent i Skottland med sine gods. Orknøyene har et preg av jevnbyrdighet mer likt Norge.

Den enorme Magnuskatedralen, påbegynt i 1137, kneiser stolt midt i hovedstaden Kirkwall til minne om Norgesveldet og martyren Magnus Erlendsson, jarl av Orknøyene. Inne henger minnetavlen over den stolte norske jarlerekken hvor Thorfinn Torf-Einarsson, kjent som Thorfinn Skullsplitter, er udødeliggjort. Å kløyve skaller var en respektabel aktivitet der og da. Helst rett forfra.

BIRKEBEINERKONGEN: Knut Bergsliens maleri fra 1869 viser «Birkebeinerne» viser birkebeinere med barnet og kongesønnen Håkon Håkonsson. Kongen døde i Kirkwall på Orknøyene i 1263.

Da selveste birkebeinerkongen, Håkon Håkonsson, døde i Bishops Palace i Kirkwall 17. desember 1263, var han meget bedrøvet etter det uavgjorte slaget om Skottland ved Largs. Kanskje sørget han også over datteren, prinsesse Kristina av Tunsberg, som døde året før under Spanias stekende sol. I dag hviler hun i Covarrubias, i landskapet der Clint Eastwood spilte inn The Good, the Bad and the Ugly.

Etter at sønnen Magnus Lagabøte signerte freden i Perth i 1266 avsto Norge alle krav på det skotske fastlandet, samt Hebridene og Isle of Man. Orknøyene og Shetland forble norske i mer enn to hundre år til. Om øyene igjen skulle bli norske vil det få enorm betydning for olje, gass og fisk. Norges fiskeriforvaltning ser forlokkende ut i forhold til EUs. Det samme gjør norsk oljepolitikk og ikke minst Oljefondet.

INNFØRTE KRISTENDOMMEN: Olav Tryggvason-monumentet i Trondheim, med Nidarosdomen i bakgrunnen. Olav Tryggvason innførte kristendommen på Orknøyene i år 995.

Vil britene la Orknøyene gå? Etter at en tysk ubåt senket HMS Royal Oak i 1939 stengte britene av den naturlige havnen Scapa Flow med The Churchill Barriers. På bunnen ligger femtitre tyske marinefartøy. De var internert etter nederlaget i 1918. Admiral Ludwig von Reuter besluttet å senke alle i 1919 heller enn å la fienden overta flåten. Det italienske kapellet står som minnesmerke over italienske krigsfanger som var med å bygge den enorme barrieren, et vakkert minne om menneskelighet i krig.

Den som kontrollerer innløpet til Nordsjøen gir ikke fra seg kontrollen uten videre. Selv om orknøyingene vil til Norge er det nok mest en brekkstang for å bli sett fra Edinburgh og London. Orknøyene er like berørt av hovedstedenes oppsvulming som alle andre. Og hva sier folk? Det er nok forskjellig, men en orknøying sa det slik: -Oh the english, they have brown shoulders.

Det hadde vært fantastisk å innlemme Orknøyene i Norge. De var så fortrolig med naturkreftene at de var spesielt ettertraktet i Hudson Bay Company. Så var det også legen John Rae fra Stromness som påpekte årsaken til Franklin-ekspedisjonens undergang. I motsetning til engelskmennene var han åpen for inuittenes kunnskap, slik Roald Amundsen var det. For sannheten fikk Rae selveste Charles Dickens på nakken. I dag hviler han stolt ved Magnuskatedralen. Og den forblir nok britisk. Eller skotsk, om Skottland løsriver seg.