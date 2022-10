Kommentar

Våpen fra Iran hjelper Putin

Vladimir Putin reiste til Iran i juli for å møte Irans president Ebrahim Raisi.

En presset Vladimir Putin trenger all den hjelp han kan få. Mest av alt ønsker han seg våpen.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Iran stiller villig opp. Teheran skal ha lovet Putin både avanserte raketter og flere militære droner. Det vil forlenge krigen og ramme sivilbefolkningen i Ukraina.

De russiske droneangrepene ødelegger infrastruktur og dreper sivile i Ukraina.

Putin kommer ikke til å vinne krigen på denne måten.

Men som med all terror er formålet å ramme sivile vilkårlig og spre frykt i samfunnet.

I utgangspunktet kan det se merkelig ut med et partnerskap mellom regimene i det sjiamuslimske Iran og det ortodokse Russland. Men Vladimir Putin og Irans øverste leder ayatollah Ali Khamenei har mye til felles.

De har kriget sammen i Syria for å redde diktatoren Bashar al-Assad.

De er begge isolert og utsatt for internasjonale sanksjoner.

De leder autoritære systemer som undertrykker opposisjonen.

De deler forakten for vestlige demokratier og oppfatter vesten som en fiende.

Ukrainske militære sier dette er restene av en iransk drone skutt ned nær Kupiansk.

Makthaverne i Moskva og Teheran opplever politiske og økonomiske kriser hjemme, samtidig som de er blitt internasjonalt isolert og rammet av sanksjoner.

De skylder begge på USA for en misere de selv har skapt gjennom krig og undertrykkelse.

EU og USA sier at de har bevis for Russland bruker iranske droner i krigføringen i Ukraina. Ukraina sier de har skutt ned over 220 iranske droner.

Russland forsøker å handle droner og raketter på den internasjonale våpenbasaren.

Ifølge Reuters var en topptung iransk delegasjon i Moskva i begynnelsen av oktober for å inngå en avtale om våpensalg.

Det skal omfatte både iranske rakettvåpen og militære droner.

Vladimir Putin og Irans øverste leder ayatollah Ali Khamenei i Teheran i juli i år. Kontoret til den øverste leder har delt ut bildet fra deres møte.

To ledende representanter for iranske myndigheter og to av landets diplomater bekrefter avtalen. Men det benektes offisielt av både Russland og Iran.

Russlands FN-ambassadør Dmitrij Poljanski kaller det for grunnløse anklager og hevder at dronene er produsert i Russland. Han advarer også FN mot å granske russiske droneangrep.

Mahsa Aminis død i moralpolitets varetekt har ført til store demonstrasjoner i Iran og byer over hele verden. Her fra en markering i Paris.

USA oppgir at Iran har forsynt Russland med flere hundre Shahed-136 droner. Ukrainske myndigheter sier også at iranskproduserte droner er blitt brukt i en lang rekke angrep mot sivile mål i landet.

De iranske Shahed-136 dronene, er 3,5 meter lange og 2,5 meter brede. De kan gjøre betydelig skade når de er lastet med inntil 40 kilo med eksplosiver.

Iran har brukt store ressurser på å utvikle avanserte missiler. Etter at Russland har brukt en stor del av sitt arsenal i angrepene mot Ukraina trenger raskt de nye forsyninger.

Droner er blitt brukt av begge sider i krigen.

Ukraina tok tidlig i bruk droner mot de russiske invasjonsstyrkene. De siste ukene har Russland foretatt massive angrep som blant annet har slått ut omlag 40 prosent av Ukrainas strømforsyning.

Redningsmannskaper arbeider i ruinene av en bygård i Kyiv som ble truffet av i et droneangrep 17. oktober.

Det Hvite hus’ sikkerhetstalsmann John Kirby sa torsdag kveld at USA mener at iransk personell var på bakken på det okkuperte Krim for å bistå Russland i droneoperasjonene mot Ukraina.

De skal, ifølge Kirby, ha fungert som teknikere og instruktører.

Putin og Khamenei er i samme båt. De har samarbeidet tidligere, på energisektoren og i Syria.

Det som virkelig binder dem sammen er et felles fiendebilde av USA.

Putin og Khamenei har noe annet vesentlig til felles. De deler en dyp frykt for forandring. Alt handler nå om å forsvare egen makt.

PROTESTER: Etter at 22 år gamle Mahsa Amini døde i det såkalte moralpolitiets varetekt har det vært store protester i Iran.

I Iran pågår et bredt og folkelig opprør mot et reaksjonært regime, utløst av den 22 år gamle Mahsa Aminis død i moralpolitiets varetekt.

Det startet som en protest mot hijab-påbudet og har utviklet seg til å bli en bred bevegelse der unge iranere kjemper for frihet og rettigheter.

Som vanlig når makten blir utfordret svarer den islamske republikken med brutal undertrykkelse. Minst 215 mennesker er blitt drept, ifølge Iran Human Rights.

I Russland har Putin gjort det til en forbrytelse å kalle invasjonen av Ukraina for en krig. Uavhengige medier er blitt forbudt, demonstrasjoner likeså.

Men Kreml klarer ikke å skjule sannheten. Den militære mobiliseringen er særdeles upopulær. Russland er på vikende front i krigen.