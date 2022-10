PÅ SYKEHUSET: Vi levde livet på nyfødtintensivavdelingen i flere måneder, før vi fikk ta med oss sønnen vår hjem.

Å verne de aller minste må gå først

Selv ble jeg født med en alvorlig hjertefeil, og har tilbrakt mer tid på sykehus enn de fleste. I november 2019 fødte jeg min sønn. Han kom for tidlig til verden, og også han har dermed tilbrakt mer tid på sykehuset enn de fleste. Å bli født for tidlig er en enorm belastning. Disse barnas start på livet er alt uheldig. Det bør være et minstekrav at deres rettigheter går først.

ELEN KRISTVIK, journalist og innholdskaper

Min sønns første bosted var nyfødtintensivavdeling på Rikshospitalet. En avdeling bestående av en lang gang med ulike rom på hver side, der de sykeste nyfødte gjør sitt aller beste for å overleve, og der den medisinske hjelpen gis av overleger, spesialsykepleiere og sykepleiere.

Vi levde livet med dem i flere måneder, før vi fikk ta med oss sønnen vår hjem.

Denne uken leste jeg at overlege Sverre Medbø uttrykker bekymring og advarer mot at en midlertidig landingsplass for nye redningshelikoptre plasseres rett ved siden av bygget som huser nyfødtintensiv, føden og barsel. Den vil også ligge nær foreldreovernattingshuset og en rekke kontorer.

Medbø er veldig bekymret for de aller minste, og hvordan støyen fra helikoptrene vil påvirke pasientene hans, når de lander og når de tar av.

Denne landingsplattformen er midlertidig, skal være klar neste jul og avvikles når sykehuset skal være ferdig bygd i 2030 (vi får se på det da).

De nye Sar Queen-redningshelikoptrene bekymrer også naboer rundt sykehuset, og en rekke klager er levert underveis i prosessen. Medbø og kolleger har sendt et høringssvar om sine bekymringer, og en respons er blant annet å ta i bruk øreklokker. Medbøs svar er at dette er tøvete, og at å plassere hørselvern på barn født 16-17 uker før tiden er uaktuelt.

Vi vet at det å bli født for tidlig er en enorm belastning, og at det er en rekke risikoer knyttet til det.

Et lite vesen på størrelse med en smørpakke blir stukket i, ligger på respirator og har en rekke innganger som er nødt til å være der for at barnet skal overleve.

Alle disse momentene er nødvendige, men også stressfaktorer for et bittelite barn.

Å plassere miniatyrøreklokker på et barn på 700 gram - hvordan er det mulig å faglig mene at det er en løsning? Noen premature barn preges av sin tidlige fødsel hele livet. Skal de virkelig måtte tåle enda mer enn det de allerede må?

I skriv og rapporter tilgjengelige på saksinnsyn hos Plan og Bygg nevnes naboer og boligområder som berørte av støy, og det uttales også at føden, barsel og barneavdelinger er avdelinger sårbare for støy. Nyfødtintensiv burde absolutt nevnes med navn i store bokstaver i skrivene og rapportene mellom de ulike partene.

Medbø forklarer at ekstrem støy og påkjenning i verste fall kan medføre hjerneblødning hos et prematurt barn. I verste fall har en hjerneblødning enorme konsekvenser. Hvordan forklare foreldre at landing av et redningshelikopter gir barnet deres varige mén?

Tilbake til livet på nyfødtintensiv. Du blir glad i menneskene som passer på barnet ditt, du går inn og nedover gangen, tar deg et glass saft og kanskje en kjeks, og blir raskt vant til en skrubbende kokvarm håndvask før du får gå til barnet ditt.

På nyfødtintensiv forsøker alle å være stille som mus. Likevel er det lyder overalt, de kommer i form av pip fra maskiner som overvåker barna, maskinene som gir pustestøtte til barna, ultralyd-maskiner som ruller ut og inn av avdelingen og mye mer. I såre sekunder føles disse lydene som enorme drønn.

Noe av det første vi fikk høre var at barnet vårt måtte skjermes, at støy førte til enormt stress og at vi ikke kunne stryke barnet vårt - også det førte til stress hos barnet.

Etter elleve dager fikk jeg holde sønnen min inntil meg for første gang, jeg satt stiv som en pinne mens sykepleieren la han på brystet mitt og forsøkte å legge respiratoren slik at det ikke var ubehagelig for ham.

Etter dette satt både jeg og samboeren min mye med ham på brystet. Nærheten var på alle måter god for sønnen vår.

Jeg var fortvilet av lydene flere ganger når vi satt slik. Nyfødtintensivavdelingen på Riksen er relativt liten, og man er tett på andre pårørende og deres barn. En liten gardin er det eneste skillet mellom et barns framgang og et annet barns tilbakesteg.

Vår lille store gutt har det bra, er tøff som få, blid, robust, følsom og det fineste jeg vet, skriver mamma Kristvik i dag.

I denne situasjonen balanserer du konstant på knivseggen. Jeg kunne være oppgitt av en mors gråt, to sykepleiere som lavmælt snakket og konstante pip fra en pustemaskin. Under oppholdet vårt var det noen lysrør eller lignende som måtte skiftes, og en håndverkerjobb av dette slaget var flere ganger nok til at legene reagerte på volumet.

I saksrapporter om hvor midlertidig landingsplass skal være har det akuttmedisinske miljøet ved OUS konkludert med at de mener denne plasseringen er gunstig. Da lurer jeg på hvordan kommunikasjonen innad på ulike avdelinger på OUS er?

Jeg syns det er hårreisende. Av totalt fire muligheter fremstår det for meg slik at tre i utgangspunktet er så dårlige at de ikke skulle vært vurdert, og man lander derfor på det «beste» (og det dyreste) av fire elendige midlertidige løsninger.

Kanskje flisespikkeri, men kan midlertidig brukes om en løsning som vil stå i minst syv år? Det legges også fram at det vil være cirka tre landinger i måneden, et tall som bestrides fra flere hold.

I samme sak forklarer klinikkleder for akuttklinikken ved Oslo Universitetssykehus, Øyvind Skraastad, at de nyfødte sikres på en god måte, og at man jo kan legge de premature lengst mulig unna den fasaden som vender mot landingsplattformen. Det gir inntrykk av at Skraastad aldri har satt sin fot inne på nyfødtintensiv.

Plattformen vil ligge 60-70 meter fra nyfødtintensiv, og 11 meter over eksisterende bygningsmasse. Å tro at dette ikke har effekt på pasientene er ekstremt lite sensitivt, og gir inntrykk av at Skraastad både har øreklokker og skylapper på.

Hvorfor later vi til å ikke ta til oss synspunktene fra de som er en sak nærmest, og som dessuten er fagpersonell med enorm kompetanse? Medbø og hans kolleger fortjener og bør bli hørt, de tar vare på nyfødte og gjør dem klare for verden.

Deres arbeid har alt å si, for foreldrene, barna det gjelder og samfunnet disse små trer inn i.

Det er et ordtak som funker til så mangt i livet - prøv å gå en mil i mine sko. Det fremstår som at partene i det enorme nye sykehusprosjektet bør gi det et solid forsøk.

Det nærmer seg tre år siden min sønns fødsel. Månedene på nyfødtintensiv føles fortsatt som i går. Vår lille store gutt har det bra, er tøff som få, blid, robust, følsom og det fineste jeg vet.

Men disse barnas start på livet er alt uheldig. Det bør være et minstekrav at deres rettigheter går først.