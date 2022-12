Leder

EU er en del av cyber-forsvaret

DIGITAL TRUSSEL: Russiske hacker-grupper med tilknytning til Kreml har ifølge vestlige sikkerhetsmyndigheter stått bak flere operasjoner for å destabilisere sivile institusjoner i Europa.

Regjeringens ekspertutvalg for nasjonal kontroll med digital infrastruktur kommer sent, men godt.

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for VGs holdning. VGs politiske redaktør svarer for lederen.

Putins folkerettsstridige angrepskrig i Ukraina, russiske hacker-angrep mot vestlige, sivile institusjoner, og kinesisk datasnoking har aktualisert initiativet.

Ifølge kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp), som er ansvarlig statsråd for utredningen, skal utvalget blant annet se på hvordan statlig eierskap «kan oppnås og innrettes» og vurdere i hvilke tilfeller staten bør ta eierskap til digital infrastruktur.

Vi skal selvsagt ikke vranglese Sp-ministeren, og heller ikke forskuttere at han enda en gang vil legge dokumentet i skuffen, hvis ekspertene skulle slumpe til å si noe ufordelaktig om EU-skepsis.

Men vi håper at utvalget virkelig vil bestå av eksperter, og at dette ikke ender opp som en ideologisk eierskapsmelding for å tilfredsstille Senterpartiets egeninteresser.

For selv om dette opplagt er et nasjonalt anliggende for å beskytte landet vårt, våre borgere og vår kritiske infrastruktur, er cyberkriminalitet en internasjonal fare som krever internasjonalt samarbeid og internasjonale løsninger.

Les også Et angrep på Norge Vi har opplevd et av landets verste hackerangrep. Viktige institusjoner er blitt rammet. Det viser vår sårbarhet.

Som ordet impliserer, er det såkalte cyberspace grenseløst. Det er et univers av muligheter. Også for dem med onde hensikter. Hybridkrig er en reell trussel.

På mange områder ligger Norge fremst i digitaliseringsløypa. Det kan vi takke skiftende regjeringer og et tillitsbasert samfunn for.

På andre felt ligger vi etter.

EU-president Ursula von der Leyen varslet en cybersikkerhet-offensiv allerede i sin årstale i 2021. Dette er også en ambisjon i forsvarsstrategien, kalt EUs strategiske kompass, vedtatt i mars i år. I mai begynte Det europeiske råd arbeidet med en egen cyberforsvarspolitikk.

For fem uker siden ble forslaget konkretisert. Ifølge dette få EUs byrå for cybersikkerhet, Enisa, flere støttefunksjoner. Men det skal også etableres et eget senter som skal koordinere innsatsen i medlemslandene.

Les også Utsatt for hacking og «deepfake» En ukrainsk nyhetskanal hevder de ble utsatt for hacking, og en falsk video av president Volodymyr Zelenskyj spres i…

Igjen hadde det vært en fordel for Norge å være med på innsiden. Det hadde alle tjent på. Norge har teknologisk spisskompetanse og digital erfaring. Banalt sagt har vi programvaren. EU har maskinvaren.

Alt henger sammen med alt, bokstavelig talt, når vi snakker om cybersikkerhet. Nasjonal kontroll med kritisk infrastruktur, som telefoni- og bredbånd, datasentraler og undersjøiske fiberkabler, er opplagt. Likeså å vite hvem som eier hva av kommunikasjonssystemer.

Stikkordet er likevel koordinering og kunnskapsdeling.

Gjennom EØS-samarbeidet vil Norge ha gode muligheter til å ta del i EUs operasjoner på cyberfeltet. Forhåpentlig vil det ikke forhindres av ideologiske skylapper.