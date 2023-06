Leder

Det skal ikke være skummelt å gå hjem

POLITIHUSET PÅ GRØNLAND: Det ene overfallet som er anmeldt skal ha skjedd like ved Politihuset.

Hovedstaden pulserer av festivaler og sommerfester. Men kriminaliteten kaster en skygge over inngangen til sommerferien. Den må slås hardt ned på.

Oslo er en by hvor man kan gå og sykle nesten over alt. Man kan dra i marka og til sjøen like i nærheten. Eller til et kompakt sentrum hvor bil ofte ikke trengs.

Byen sover sjelden. Døgnet rundt er det liv, folk er alltid på vei et eller annet sted, enten det er til tidligvakt eller hjem fra fest.

Og det pleier å føles trygt å spasere alene hjem både tidlig og sent.

Men i det siste har det ikke gjort det.

Fredag holdt byrådsleder Raymond Johansen hastemøte om situasjonen på Grønland.

I et brev omtalt i Aftenposten skrev politiet at narkolangere dominerer i området rundt Vaterlandsparken, og at folk opplever trusler og ran. Tirsdag ettermiddag ble det avfyrt skudd ved T-baneinngangen på Grønland torg.

I tillegg har Oslopolitiet fått tre saker der kvinner i 20 – og 30-årene skal ha blitt overfalt i området. To av hendelsene etterforskes som voldtektsforsøk, mens den siste regnes som seksuell handling uten samtykke.

SKYTING PÅ GRØNLAND: Tirsdag denne uken var det en skyteepisode ved Grønland T-banestasjon. Ingen ble skadd, men flere personer er siktet i saken. Søndag var det et masseslagsmål i området.

Skummelt nok skjedde den ene hendelsen ifølge politiet like over klokken fem på ettermiddagen i et boligstrøk.

Dette har vi opplevd i hovedstaden før. I 2007 ble det så ille at demonstranter arrangerte fakkeltog i Sofienbergparken. Der gikk de under paroler som «trygghet for alle» og ønske om å ta tilbake natten i Oslo sentrum.

Så ble det mye bedre, fordi politiet etterforsket og gikk til pågripelse.

Fredag ettermiddag meldte NTB at en mann er pågrepet og siktet for to tilfeller av seksuelt krenkende atferd torsdag, samt et tilfelle av seksuell handling ved Linderud onsdag denne uken.

Politiet undersøker om mannen kan settes i sammenheng med overfallene.

HASTEMØTE FREDAG: Onsdag rykket byrådsleder Raymond Johansen (Ap) ut i Aftenposten og kalte situasjonen på Grønland «dypt alvorlig og uakseptabel».

Det gjenstår å se. Men slikt må det settes inn ressurser mot.

Politikerne i mange europeiske storbyer har undervurdert folks grunnleggende behov for sikkerhet.

Å slå ned på voldskriminalitet i bykjernen før det brer om seg og rammer uskyldige tredjepersoner, er helt sentralt.

Det er nok å se til vårt naboland Sverige, hvor fortvilte politikere har kommet altfor sent på banen. Nå må de ukentlig svare på hva de skal gjøre med at tenåringer skyter på hverandre.

Vi må aldri la slike tilstander få feste seg her. Vi vil bevare det åpne og tillitvekkende Oslo. Her skal ingen få skremme folk flest vekk fra gatene og inn i taxier.

Vi lever ikke i ghettoer, med gjerder og alarmer i Oslo. Heldigvis ikke.

Den friheten skal vi verne godt om.

Når det står om tryggheten til folk flest, vet vi hva som gjelder: Rask og bred politiinnsats støttet av tydelige politikere som slår hardt ned på storbykriminaliteten.

Det har hjulpet før. Og det vil hjelpe igjen.