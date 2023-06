Kommentar

Flydropp-saken kan være vårt neste justismord

DROPPET: Her slippes bagen med 13 kilo med amfetamin ut av Cessna-flyet 19. oktober i 1993.

Snart 30 år etter at dommene falt, kan det blåse i retning av en gjenåpning av den såkalte Flydropp-saken.

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Bakteppet er spektakulært: 19. oktober i 1993 lettet et hvitt, lite Cessna-fly fra flyplassen i Groningen i Nederland. Brødreparet om bord fraktet 13 kilo amfetamin for den beryktede Nordlandsmafiaen. Narkopartiet skulle de droppe ved Olstadtjernet like ved Lillesand.

Ubesvarte spørsmål

Smugleroperasjonen hadde tilsynelatende gått som planlagt, men i buskene lurte politiet. De to, «brothers in crime», ble tatt etter landing på Kjevik og mottagerne på bakken ble arrestert omtrent samtidig. I Oslo ble Gunnar Evertsen, av politiet utpekt som leder av mafiaen, og kameraten hans, Hilmar Bertheussen, pågrepet.

Aksjonen, med blant andre politimannen Eirik Jensen en sentral posisjon, var vellykket.

Men noe skurret, og da saken kom for retten stilte forsvarerne Ellen Moen, Fridtjof Feydt, Morten Kjensli og Tor-Erling Staff sentrale spørsmål: Hvordan hadde narkotikaen blitt anskaffet i Nederland? Hadde norsk politi på noen måte vært involvert?

KJEMPER: Narkodømte Gunnar Evertsen hevder seg uskyldig dømt. Nå venter han på om Gjenopptakelseskommisjonen vil åpne saken hans.

Svaret de fikk, var øredøvende taushet. Riktignok gikk domstolen med på å utsette rettssaken i påvente av at to norske politifolk skulle komme hjem fra utlandet for å vitne, men noe svar på hva som hadde skjedd fikk advokatene aldri. Det de ble møtt med, fremstår i dag som tåkelegging.

En mystisk mann

Hvem var egentlig denne nordmannen flere av de dømte hadde snakket om, som kjørte en helt spesiell Golf GTI? Mannen Gunnar sier hadde dukket opp ut av det blå på døra hos Evertsen og sagt at han kunne skaffe amfetamin i Nederland. Noen mente han het Gjermund.

UKJENT ROLLE: Gjermund Cappelens rolle i Flyrdropp-saken er bare delvis belyst og står trolig sentralt i Gjenopptakelseskommisjonen nå utreder saken.

I 2011 tok Evertsen og Bertheussen mot til seg. De gjorde noe kriminelle svært sjelden gjør: De tok kontakt med Kripos for å angi det de mente var sin egen bakmann: Gjermund Thorud, senere kjent som Cappelen.

Varselet fikk utrolig nok ingen konsekvenser, men to år senere aksjonerte politiet mot Cappelen og pågrep ham for omfattende narkotikasmugling over mange år.

Noen uker senere ble hans kontakt i politiet gjennom 20 år, Eirik Jensen, pågrepet. De to hadde vært partners in crime i flere, mente påtalemyndigheten.

I de mange samtalene med politiet kom Cappelen med interessant informasjon: Under ledelse av Eirik Jensen hadde han jobbet for norsk politi i utlandet, blant annet i Nederland, han har vært med å løse flere saker – blant annet Flydropp-saken.

KONSEKVENSER: Hilmar Bertheussen var ustraffet da han ble tatt, og senere dømt, i Flydropp-saken. Dommen har fått store konsekvenser for ham.

Akkurat dette er kjernen av problemstillingen når Flydropp-saken nå igjen er aktuell etter 30 år.

For – om det er slik at Cappelen fremskaffet amfetaminpartiet som Nordlandsmafiaen smuglet inn i Norge og det skjedde i en eller annen form for samarbeid med politiet – er det etter loven trolig en ulovlig provokasjon.

Kjemper

Enkelt sagt kan ikke politiet bidra til at en kriminell handling - som ellers ikke ville ha skjedd - likevel begås, og det er nettopp det som kan ha funnet sted i denne saken.

Bakgrunn: Hør Krimpodden-serien «Droppet» med VG+ eller Podme:

Fasiten på hva som egentlig skjedde, kan ifølge advokat John Christian Elden ligge i den hemmeligholdte delen av rettssaken mot Gjermund Cappelen og Eirik Jensen.

Der var nemlig Flydropp-saken tema. Elden forsvarte Jensen og vet hva som kom fram bak lukkede dører, men er bundet av taushetsplikt og kan ikke si noe om hva han vet.

Nå pågår det en kamp for at Gjenopptakelseskommisjonen skal få tilgang til disse lydopptakene. Påtalemyndigheten fikk gjennomslag i lagmannsretten for at Cappelens liv og helse kan settes i fare om innholdet blir kjent.

Forsvarerne, blant andre Morten Kjensli og Stian Mæland, har anket avgjørelsen inn for Høyesterett, som snart tar stillingen i saken.

Hva skal veie tyngst:

Hensynet til taushetsplikten og Cappelens sikkerhet eller muligheten til å avdekke et mulig justismord der flere menn fikk lange fengselsstraffer?

Kan få nye svar

Opptakene kan kaste lys over helt sentrale, men ubesvarte spørsmål i Flydropp-saken:

Hva var Gjermund Cappelens egentlige rolle?

Hvorfor løy han om den ene Nederland-turen da han ble avhørt av kommisjonen i 2016? Cappelen avviste at han hadde noen som helst rolle i denne saken, men to år tidligere – i det såkalte Ila-samtalene hvor han anga Eirik Jensen, skrøt Cappelen av sitt bidrag som informant i den samme saken.

Hvorfor ble forsvarerne, slik advokat Morten Kjensli forteller, møtt med taushet og tåkelegging da de krevde å få viktig informasjon frem i retten i 1994?

Hva var grunnen til at Oslo-politiet tilsynelatende var uinteressert i å avdekke den mystiske bakmannen, som ble navngitt som Gjermund, og som noen av de dømte fortalte om?

I løpet av høsten avgjør trolig Gjenopptakelseskommisjonen om de dømte mennene får en ny sjanse.

Avveiningen er utvilsomt vanskelig, men i en tid hvor nytt og avgjørende lys kastes over flere gamle kriminalsaker, er det tunge argumenter for at alle kort i Flydropp-saken bør komme på bordet gjennom en gjenåpning.

Følg saken videre i podkastserien «Droppet» i Krimpodden. Ny episode hver mandag. i juni.