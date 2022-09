Leder

Desperat diktators diktning

President Putins tale er først og fremst en politisk eskalering av krigen i Ukraina. Det gjør den ikke mindre farlig.

Ifølge analyser fra flere militære eksperter har Putins ordre om «delvis mobilisering» av 300 000 reservister lite å si for utviklingen på slagmarken. I hvert fall i første omgang.

Mobiliseringen gir de russiske styrkene tilgang til mer personell, men de vil fortsatt mangle utstyr og våpen til dette mannskapet. Ut fra en vurdering av kvaliteten og alderen på det russerne har satt inn i Ukraina, er det mye som tyder på at de allerede har vært nødt til å ta i bruk utrangert materiell.

I alt skal Russland disponere om lag to millioner tidligere soldater og offiserer. Men få av disse har vært i aktiv trening etter endt tjeneste. En studie fra den amerikanske tenketanken Rand anslår at russerne bare har mellom 4000 og 5000 reservister som har gjennomført månedlige eller årlige repetisjonsøvelser.

Å oppdatere soldater og offiserer som har vært ute av systemet i flere år, bygge ny logistikk og utruste mer eller mindre motiverte reservister for krig på fremmed jord, vil bli både teknisk, praktisk og moralsk krevende.

Putins TV-tale var en presset diktators ord til et hjemmepublikum som har begynt å murre. Bare minutter etter at han var ferdig, var alle regulære flyvinger ut av Russland til de få land som fortsatt tar imot russere, utsolgt.

Den isolerte tsaren i Kreml har egentlig alt og alle mot seg. Økonomien kollapser. Krigen har utløst sanksjoner folk flest begynner å merke. Ikke engang gamle venner som Kina og India støtter ham lenger. De eneste som synes Putin har noe for seg, er nasjonalkonservative russere og europeiske høyreekstremister.

Desto farligere kan presidentens skjerpede retorikk vise seg å bli når han snur virkeligheten på hodet og fremstiller sin egen folkerettsstridige aggresjonskrig mot et naboland som et «angrep på Russland». Dette gjør han for å legitimere mobiliseringsordren, enda den jevne russer antakelig gjennomskuer Putins propaganda som den ydmykende innrømmelse av nederlag det faktisk er.

For nå er det ikke lenger snakk om en begrenset spesialoperasjon for å korrigere noen nynazister i Kyiv.

Etter syv krigsmåneder står Putin til knes i en blodstenkt pøl av løgner og inhumane forbrytelser begått i Russlands navn.

Han har besudlet ikke bare sitt eget embete og ry, men hele Russlands verdighet. Putins eneste måte å redde sitt stakkarslige skinn, er å lyve enda mer – og påstå at det er Vesten som kollektivt har gått til krig mot hans kjære fedreland.

Det er løgner han vet vil bli avslørt, snarere før enn siden. Derfor må selv hans desperate diktning tas på største alvor. Vrangforestillinger som vil bli forsøkt brukt til å eskalere krigen enda litt mer, og legitimere nye overgrep. Putin har satt seg selv i en situasjon der han er nødt til å vinne.

Det kan han ikke.

Som Italias statsminister Mario Draghi sa ved innledningen til FN-toppmøtet i New York: «Å hjelpe Ukraina er ikke bare det riktige valget. Det er det eneste valget.»