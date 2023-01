Leder

Krigsforbrytelse og straff

Rakettangrepet mot en boligblokk i den ukrainske byen Dnipro må etterforskes som en krigsforbrytelse. 40 mennesker ble drept og 30 er savnet. Det er et av de dødeligste angrepene i Russlands snart 11 måneder lange angrepskrig mot Ukraina.

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for VGs holdning. VGs politiske redaktør svarer for lederen.

Overlagte angrep på sivile er en krigsforbrytelse. Også uaktsomme handlinger kan være brudd på krigens regler. Boligstrøket i Dnipro var ikke et militært mål. Det er heller ikke butikksentrene, forsamlingslokaler, sykehus eller togstasjoner som tidligere er blitt truffet av russiske missiler. Russerne har i omfattende grad brukt klasebomber som dreper vilkårlig.

SORG: Blomster og dukker er plassert ved ruinene etter boligblokken i Dnipro.

Det er absurd å høre Vladimir Putin søndag gjenta på statlig TV at den militære operasjonen går som planlagt, samtidig som de ukrainske redningsmannskapene desperat leter etter liv i ruinene i Dnipro.

Bildene fra åstedet er grufulle, opprørende og avslørende. Alle kan se resultatene av Putins katastrofale krig mot et nabofolk. Og selvsagt går det ikke slik Kreml planla. Putin trodde at han kunne foreta en rask militær fremrykking til hovedstaden Kyiv og innsette et prorussisk regime. Nå pågår en særdeles blodig kamp ved fronten i Donbas. Ukrainske landsbyer bombes til rykende ruiner før Moskva triumferende erklærer at de har «frigjort» området. Samtidig forsøker Russland å terrorisere innbyggerne i Kyiv, Odesa, Dnipro og andre storbyer.

I stadig sterkere grad er Vladimir Putins såkalte militæroperasjon utviklet seg til å bli en terrorkrig. Russland forsøker å ødelegge Ukrainas sivile infrastruktur og undergrave motstandsviljen i det ukrainske folk ved å angripe byer langt fra fronten. Resultatet er det motsatte. Russlands ugjerninger styrker ukrainernes moral. Ukraina vinner internasjonal anerkjennelse og respekt. Putins Russland blir internasjonalt utstøtt og fordømt.

I RUINER: Redningsmannskaper arbeider på stedet der en rakett traff en boligblokk i Dnipro.

Kreml hevder at det var ukrainsk antiluftskyts som traff boligblokken i Dnipro. Det oppfatter vi som enda et eksempel i en endeløs strøm av desinformasjon fra Kreml. De påtar seg aldri ansvar for egne ugjerninger. Ukraina opplyser at russerne brukte Kh-22 raketter i angrepet mot Dnipro. Det er rakettvåpen fra Sovjetunionens tid ment til bruk mot fiendtlige sjøstridskrefter.

Russland bruker raketter som et terrorvåpen. De menneskelige lidelsene og materielle ødeleggelsene i Ukraina er enorme. Den internasjonale straffedomstolen i Haag (ICC) åpnet kort tid etter invasjonen en etterforskning av mulige krigsforbrytelser i Ukraina. De har siden samlet en stort materiale. Grove brudd på internasjonal lov og krigens regler må alltid etterforskes. De som står bak krigsforbrytelser må stilles til ansvar, uansett hvor krevende og langvarig en slik juridisk prosess er. Det som skjedde i Dnipro kan ikke gå ustraffet.

