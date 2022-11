Leder

Pandemi er sikkerhetspolitikk

Pandemien frisket opp to ord i det norske vokabularet: Beredskap og etterpåklokskap. Dagens regjering har allerede glemt begge.

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for VGs holdning. VGs politiske redaktør svarer for lederen.

Samme dag som Folkehelseinstituttet (FHI) varslet sluttpakker for 300 årsverk, sto blant andre LO og Norsk Industri bak en felles beredskapskonferanse.

Den hadde overskriften: «Er vi forberedt på en ny pandemi?»

En regjering som foreslår at FHI i 2023 får klare seg med ca. 400 millioner kr mindre enn i 2021, kan tyde på at våre myndigheter ikke helt har tatt innover seg at det som skjedde i 2020 kan skje igjen.

Rettere sagt: Det VIL skje igjen!

Coronakrisen er ingenlunde over. Omfang og konsekvenser er annerledes. Men fortsatt blir folk syke. Fortsatt har sykehusene innleggelser på grunn av covid. Fortsatt dør mennesker av og med corona.

Smittesituasjonen er en annen enn ved utbruddet for snart tre år siden. Det er også en lærdom av pandemien. Viruset endrer seg. De utviklede vaksinene får svakere effekt.

Og en dag oppstår et nytt virus. En ny epidemi. En mulig pandemi. Hvordan er vi da rustet til å håndtere det, hvis også Støre-regjeringen gjentar Solberg-regjeringens unnlatelsessynder?

Det var i daværende helseminister Bent Høies (H) tid at FHI kuttet 200 årsverk og mistet hver femte budsjettkrone. FHI måtte fjerne 22 stillinger innen smittevern alene.

I 2017 skrev VG på lederplass at «å bygge ned Folkehelseinstituttet er molbopolitikk». I 2022 har ordet «molbopolitikk» trolig også gått i glemmeboken. Det beskriver dumskap begått av noen som tror de handler fryktelig smart.

Solberg-regjeringens mantra var noe de kalte AEB-reformen, et ostehøvelprinsipp som skulle bidra til «økt produktivitetsvekst, nødvendig omstilling og effektivisering i offentlig sektor».

FHI ble barbert og pålagt en konsernmodell som medførte at de måtte kjøpe kostbare tjenester eksternt som de tidligere produserte billigere selv.

Da coronaen traff Norge hadde FHI akkurat kommet til hektene og balansert den nye driftsvirkeligheten i tråd med Solberg-regjeringens nedskjæringer.

DEN GANG DA / HVER GANG NÅR: Det vil med stor sannsynlighet skje igjen at vi rammes av pandemi. Er vi da forberedt?

Nå må FHI avfinne seg med at de skal tilbake til 2019 budsjettmessig. Et beredskapsnivå som i etterpåklokskapens bakspeil viste seg å være for dårlig. Blant annet fordi kapasiteten på smittevernområdet var redusert.

Det har ligget i kortene at FHI skulle nedskalere pandemiaktiviteten, og at ekstrabevilgningene de fikk under coronakrisen ville bli redusert. Samtidig er FHI pålagt å løse pandemirelaterte oppgaver også i fortsettelsen, tilsvarende kostnader rundt 100 millioner kr., ifølge instituttets direktør, Camilla Stoltenberg.

Det er en inndekning FHI må finne via omdisponeringer på eget budsjett, og som betyr kutt i annen virksomhet.

Overfor Dagens Medisin begrunner helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) regjeringens innstramminger med «den økonomiske og sikkerhetspolitiske situasjonen vi står i».

Men sikkerhetspolitikk er mer enn ytre fare i form av krig og kanoner. Risikovurdering handler om å se alle typer trusler som kan ramme land og folk – og forutse hvilken beredskap dette krever.

Øverst på denne listen står det: Pandemi.

Ordet som beskriver regjeringens FHI-kutt, er høyrisiko.