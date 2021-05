GÅRDSDRIFT: – Det mest frustrerende med å drive gård i dag er at uansett hvor hardt, smart og lenge du jobber, så er det nesten umulig å få til en fornuftig inntekt, skriver Live Skinnes, her sammen med ektemannen Kristoffer Svalastog på Nedre Skinnes gård i Viken. Foto: Therese Alice Sanne

Du bør bry deg om årets jordbruksoppgjør!

Hvorfor skal du bry deg om at norske bønder tjener 125 kroner i timen og at det daglig legges ned flere gårder?

LIVE SVALASTOG SKINNES, bonde

La meg like godt begynne med – «what’s in it for you?»

1) Overlevelse: Hva annet enn å handle nok dopapir var du mest opptatt av i mars i fjor? Mat?

Det stemmer... menneskets absolutte primærbehov, går aldri av verken mote eller behovslista. Samme måned kunne vi se de skjøre mekanismene i verdens handelsmarkeder, og hvordan land holdt igjen produkter til seg selv– både medisinsk materiell og mat. Blir det knapphet på mat i verden, vil de fleste land sørge for sitt eget folk først og innføre eksportrestriksjoner. I en krisesituasjon vil landbruket være en ekte livsforsikring. I Norge er selvforsyningsgraden nede på 36 prosent korrigert for importert kraftfor og vi har matvarelagre som ikke er nær å kunne mette hvis det skulle knipe. Norges kriselager gir 30.000 personer mat i tre dager. Norge sluttet å ha statlig kornlager i 2003.

2) Rimelig pris: Norge har en samfunnsmodell ulik mange andre land. Vi har nesten gratis helsetjeneste, men det betyr ikke at legene ikke får penger. De får penger av staten. De kronene du betaler er ikke den faktiske kostnaden. Staten subsidierer resten. Staten subsidierer kultur, mediene, idrett, og omtrent alle bransjer i en eller annen form. Staten subsidierer leting av olje.

Man sier ikke at «legene, politi og lærerne har sugerør i statskassa» av den grunn? At de «snylter på staten»? Selvsagt ikke! Vi betaler skatt, og er med på en modell holder samfunnet vårt i flyt. Det er det samfunnet vårt er basert på, som de aller fleste av oss er fornøyd med og setter pris på.

På samme måte har bøndene fått i oppdrag av staten å «produsere trygg norsk mat på norske ressurser». Noe betales av staten, noe betales direkte av forbrukeren. Matprisen du betaler direkte er derfor lavere enn det hadde vært om du skulle betalt full pris. De aller fleste land i verden subsidierer sitt landbruk.

3) Trygg mat som ikke gjør deg syk? Vi skal ikke mange ukene tilbake hvor nyhetsbildet var preget av salmonellafunn i utenlandske matvarer solgt i Norge. I fjor vår rapporterte sykehusene i Spania om at folk ble syke av korona, men ofte døde av bakterielle infeksjoner som ikke kunne behandles fordi folk ikke responderte på antibiotika. Dette har leger over hele verden lenge ropt høyt om: anitibiotikaresistens.

Visste du at 80 prosent av verdens antibiotika brukes FOREBYGGENDE i DYREFOR?! Det er for å kunne ha flere dyr tettere sammen på mindre areal – fordi da blir det billigere. Spania bruker mest antibiotika i Europa, Norge bruker minst, og når det brukes i Norge – kun i aktiv behandling. Når vi kjøper kjøtt fra Tyskland, og andre land for den saks skyld, er det ikke uvanlig at dyrene kjøres timevis til slakteri over landegrenser for å få kostnadene ytterligere ned. Man kan jo bare tenke hva man vil om hvordan dyrevelferden blir ivaretatt da?

En bonde i Tyskland ville ha ledd om han hørte at staten har krevd at norske kuer skal ha madrasser i båsen sin og krav om dager på beite. De fleste ønsker ikke multiresistente bakerier i baconpakken eller genmodifisert kjøtt i fredagstacoen. For at kravene skal møtes slik at du som forbruker bekymringsløst skal kunne handle i butikken og vite at dyrene du skal spise har hatt det bra, så koster det penger.

4) Bærekraft: Her har vi elementer som ikke påvirker hverdagen din like direkte som de tre første punktene, men likevel. I landbruket, som ellers, må vi lære oss å se forskjell på tilsynelatende like produkter. Svært ofte er det produksjonsmetoden som avgjør om et produkt er bra eller dårlig når det kommer til klima- og bærekraft. At regnskog hogges i Brazil for å dyrke soya til dyrefor er vesentlig annet enn at dyr spiser gress i Norge.

Mulighetene for matproduksjon på verdensbasis forverres med tanke på klimautfordringer som ekstremtørke, flom, branner og jordskred. Det er beregnet at om bare 40 år vil vi være ni milliarder mennesker på kloden. FN har beregnet at da må matproduksjonen økes med 60 prosent fra i dag. Norge har gjennom FN-konvensjonen forpliktet seg til å sørge for matsikkerhet til egne innbyggere, i 2012 importerte vi 65 prosent av all mat i Norge. 800 millioner mennesker i verden sulter. Skal vi ikke utnytte de 3% av Norges areal som faktisk er mulig å dyrke på? Det er vi vel egentlig etisk forpliktet til?

5) Bidrar mer: Har du kjørt gjennom de avfolkede bygdene i Sverige? Da jordbruket ble borte forsvant samtidig grunnlaget for andre næringer. Multiplikatoreffekten av hva den norske bonden gjør er mye større enn man tror. Eksempelvis sørger bønder for å opprettholde grunnlaget for mange håndverkere og lokal handel, for å ikke snakke om de 180 milliarder kronene matindustrien skaper basert direkte på input fra den norske bonden. Ikke minst hvordan bondens jobb former kulturlandskapet som blant andre reiselivet anser som en nøkkelfaktor, og rollen i lokalsamfunnet.

6) Sosial dumping: «Det kan da ikke stemme at bøndene bare tjener 125 kroner timen? Det er mindre enn en ufaglært utenlands arbeider. Jeg har jo lest at bøndene har fått høyere økning enn nordmenn flest de siste par årene?» Nei, det er ikke sant. Man kan ikke bruke prosentvis økning i denne sammenhengen. Å øke fra én til to kroner er 100 prosent økning, mens å øke fra 100 til 150 kroner er 50 prosent økning – hva hadde du foretrukket? Å regne i prosent eller faktiske kroner? Å si at bønder har prosentvis samme økning som andre grupper er rett og slett irrelevant når timelønna er så lav!

Det mest frustrerende med å drive gård i dag er at uansett hvor hardt, smart og lenge du jobber, så er det nesten umulig å få til en fornuftig inntekt.

Prisene på alt i samfunnet øker, mens inntektene på gården ikke har fulgt etter de siste 40 årene. Vi må selvsagt leie inn både snekkere, rørleggere, elektrikere til full timepris, og kjøpe diesel til traktor, såkorn og gjødsel til årlige oppjusterte priser. Da er det nedslående å se prissammenligninger på våre varer før og nå. Ifølge SSB betales vanlig korn med ca tre kroner per kilo, slik det gjorde i 1980! Det som ikke har økt, er hvor mye penger du bruker på mat. For bare 50 år siden brukte folk over 40 prosent av lønnen sin på mat. Nå bruker du ca. 11 prosent. Minst i verden. Det er en prosentsammenlikning vi kan bruke.

Men bønder får verken betalt for hva det koster eller anerkjennelse for den jobben de gjør, og er drittlei av å drive dugnad for utakknemlige folk. Du kan jo selv tenke deg følelsen om det gjaldt din yrkesgruppe. Vi er lei av å bli hengt ut hver vår, og vi er lei av å ikke få en helt vanlig inntekt engang for jobbing året rundt, høytid og ferier.

Det nye regjeringskvartalet har en prislapp på over 30 milliarder kroner. Bøndene krever i dette oppgjøret til sammenligning ca to milliarder, tilsvarende 1,5 promille av statsbudsjettet. Hva syntes du? Ville ikke det vært lur pengebruk for alles del?