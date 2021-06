ENGASJERER SEG: – Mange russelåter har et nedverdigende og skadelig kvinnesyn, hvor kvinnen blir et objekt for nytelse, og mannen fremstilles med en uopphørlig seksuell kapasitet og lyst, skriver psykolog Maria A. Østhassel (28), som blant annet er populær på Tiktok. Foto: Kristoffer Myhre

Tiktok-psykolog: Ut mot russelåt

Tusvik og Tønne har laget en satirisk russelåt som svarer gutta med samme mynt. Jeg er usikker på om en slik låt er riktig metode, og frykter at det ikke vil føre med seg noe positivt verken for den ene eller den andre.

MARIA A. ØSTHASSEL, psykolog.

Russelåter med drøye tekster blir heftig debattert for tiden, og det er en god og viktig debatt.

Nå har Sigrid Bonde Tusvik og Lisa Tønne sluppet en «russelåt» som en satirisk reaksjon på kvinnefiendtlige russelåter.

«Morra di har sagt at størrelsen ikke teller, det er jug», står det blant annet i teksten.

Kvinnekampen er langt ifra i mål, og misogynien i russelåter og samfunnet forøvrig trenger ubestridelig en plass i samfunnsdebatten.

Vi trenger holdningsendringer, og jeg forstår svært godt tanken bak, men jeg er bare usikker på om riktig metode er «å svare gutta med samme mynt».

Jeg tror at russelåter med et nedverdigende kvinnesyn ikke kommer fra unge gutter med en høy seksuell selvtillit som må brytes ned for å skape holdningsendring.

Behovet for å sette seg selv over et annet kjønn, objektifisere og emosjonelt distansere seg fra dem, tror jeg ikke nødvendigvis kommer fra mennesker som er trygge i seg selv eller i sin seksualitet.

Slike holdninger oppstår ikke av seg selv, men i overenstemmelse med kulturen og miljøet man vokser opp i.

Derfor bør vi kanskje se nærmere på kulturen til de vokse, fremfor å til stadighet rette anklagelser mot de unge. Kulturen hvor blant annet sosiale medier og TV- og reality-bransjen får mer og mer makt, og de unge får tidligere tilgjengelighet på porno.

Her er det de voksne som sitter på kontrollen som skapere og markedsførere, mens barn og ungdom er forbrukere.

Mange russelåter har et nedverdigende og skadelig kvinnesyn, hvor kvinnen blir et objekt for nytelse, og mannen fremstilles med en uopphørlig seksuell kapasitet og lyst.

I virkeligheten er det mange gutter strever med sin seksualitet og seksuelle prestasjon, og det er derfor uheldig å uttale at «størrelsen er viktig».

Jeg frykter at dette kan forsterke seksuell usikkerhet, og at dette ikke vil føre med seg noe positivt verken for den ene eller den andre.

Det som skulle være «å svare med samme mynt» medfører en rente som rammer langt flere enn dem som kastet først. Kritikken i låta rettes ikke bare mot andre russelåtskrivere, men kan virke negativt på unge menneskers selvbilde generelt.

I tillegg så vil jeg gjerne belyse en veldig viktig ting:

Mange gutter opplever også seksuelle overgrep og seksuell trakassering. Og mange gutter strever med å erkjenne at de har opplevd det, siden penis sin biologiske respons på stimuli kan ha ført til ereksjon, som for den andre kan ha blitt tolket som et «ja».

Samtidig som kulturen kan gjøre at mange gutter tenker at de alltid skal digge at noen vil ligge, og derfor bære på anger og skam.

Mange gutter som har opplevd seksuell trakassering og overgrep beskriver en opplevelse av at de ilegges en kulturell forventning om at de bør «like» eller «være takknemlige» for all form for seksuell oppmerksomhet. Og at denne forventningen kommer fra både av kvinner og menn.

Stine Sofies Stiftelse har skrevet godt om dette:

«Forståelsen av mannlighet inkluderer sjelden muligheten til å være et offer. Når offerrollen feminiseres og undertrykkelsen maskuliniseres, kan det hindre overgrepsutsatte gutter i å få hjelp.

Selv om den vestlige forståelsen av mannlighet er i bevegelse, sosialiseres mange gutter til en snever forståelse av hva det vil si å være gutt og mann.

Den kulturelt dominerende forståelsen av mannlighet er at menn er sterke, bestemte, erobrere, selvstendige, seksuelle initiativtakere, og ikke-ofre.

Når gutter blir utsatt for seksuelle overgrep, havner de i et dobbelt tabu, både fordi seksuelle overgrep i seg selv er tabu, men også fordi det er tabu å være gutt og offer. Følgelig velger mange av guttene taushet, for å redde mannlig ære, men også i redsel for å ikke bli trodd, bli ledd av, og bli sett på som lite mannlig.

Stereotypiske mannsbilder begrenser gutters mulighet til å forstå seg selv som overgrepsutsatt, til å søke hjelp, og det begrenser alle andres evne til å se, tro og hjelpe disse guttene».

Samtykke skal gå begge veier, med både kropp og hjerte. Selv om kroppen vil, så betyr ikke det at hjertet vil.

Og det skal respekteres begge veier, til enhver tid. Det er til og med lov å trekke seg underveis. Ta vare på hverandre️!