Norge i Kinas garn

Av Hanne Skartveit

Erna Solberg og hennes folk legger seg langflate for Kina. Igjen. Forhandlingene om en frihandelsavtale med Kina kan bli et nytt eksempel på at penger vinner over moral.

Selvsagt må vi forholde oss til Kina. Vi må ha et rasjonelt og fornuftig samarbeid, så langt det rekker. Slik vi hadde med Sovjetunionen under den kalde krigen. Hverken boikott eller isolasjon er riktige virkemidler. Vi kan ikke late som om Kina ikke finnes.

Men det er noe helt annet enn å knytte seg tett opp til den oppadstigende, autoritære stormakten. Det er det vi er i ferd med å gjøre nå. Gjennom en frihandelsavtale med Kina blir vi vevd tettere sammen med en stormakt som mangler respekt for grunnleggende menneskerettigheter. Som undertrykker sin egen befolkning, og behandler minoriteter som annenrangs borgere. Mer enn det - som plasserer uigurer i konsentrasjonsleire, driver “omskolering” og invaderer borgeres privatliv med massiv overvåking.

Laksemilliardærene

Verden har knapt sett maken til dette: En stat som innfører sosiale poeng for god oppførsel, som erstatning for tillit. Et samfunn der ingen stoler på noen, noe som ble forsterket gjennom kulturrevolusjonen. Den gangen anga elever lærere, mens barn anga sine egne foreldre. Dette skjedde omtrent samtidig som Norge første gang stemte nei til norsk EU-medlemskap. Det er ikke lenge siden.

Statsminister Erna Solberg har strukket seg usedvanlig langt for å imøtekomme Kina. Foto: Terje Bringedal

Nå er den norske regjeringen i innspurten av forhandlinger om en frihandelsavtale med Kina. Forhandlingene begynte i 2008, men fikk en brå slutt to år senere, da den kinesiske demokratiforkjemperen Liu Xiaobo fikk Nobels fredspris. Kina brøt all kontakt med Norge. Forsøk på å gjenopprette forholdet lyktes ikke før Erna Solbergs regjering i 2016 inngikk en avtale som i virkeligheten innebar å bøye nakken for Kina. Aps Jens Stoltenberg hadde sagt nei til noe lignende mens han var statsminister. Han ønsket ikke å etterkomme Kinas krav den gangen.

I ettertid har vi lært at de seks årene i fryseboksen ikke var spesielt kostbare for Norge. Selv laksenæringen, som nå ivrer aller mest for å få en frihandelsavtale, fikk solgt laksen sin. Ofte via mellomstasjoner i andre land, på vei til Kina. Det var i disse årene at mange av dagens laksemilliardærer bygget opp store deler av sine formuer.

Gir blaffen

Laksen veier tungt for de norske forhandlerne. Laksemilliardærene, som nylig gjennom målrettet lobbyvirksomhet kom seg unna grunnrenteskatt, skal altså belønnes også her. I striden om grunnrenteskatten vant de frem på bekostning av norske skattebetalere. Denne gangen kan lakseoppdretterne komme til å vinne, på bekostning av norske verdier.

Da Kina ble med i Verdens handelsorganisasjon (WTO) i 2001, trodde de fleste at Kina ville bli integrert i den vestlige verdens økonomiske system. Håpet var at Kina ville utvikle seg i retning av et fritt, liberalt demokrati, med respekt for et regelbasert, internasjonalt handelssystem. Slik ble det ikke. Kina har vist verden at de følger de reglene som passer dem, og gir blaffen i alle andre.

Kina har manipulert sin egen valuta for å få solgt varene sine. Kineserne satte krav til sine utenlandske samarbeidspartnere om å dele patenter og teknologi, uten å gi noe tilbake. De tok over andres tekniske løsninger og oppfinnelser, og gjorde dem til sine.

Løftet millioner ut av fattigdom

Interessant i denne sammenheng, er at Kina fortsatt har u-landsstatus i Verdens handelsorganisasjon, med de fordelene det fører med seg. Landet som er i ferd med å bli verdens største økonomi, regnes altså som et u-land som trenger spesielle fordeler i møte med sine handelspartnere. Forstå det, den som kan.

Etter at Norge hadde signert avtalen som normaliserte forholdet til Kina, kunne statsminister Erna Solberg i 2017 reise til Kina, og besøke president Xi Jinping. Foto: Göran Bohlin

Det finnes få, om noen, eksempler i historien på at en stormakt stiger frem og overvinner den regjerende verdensmakten, uten at det blir en militær konflikt. Vi må bare håpe det kan gå bra denne gangen. Kina puster USA i nakken som verdens største økonomi. Etter noen målemetoder er Kina allerede størst. Men ikke hvis vi måler ut fra antall innbyggere. Der leder USA fortsatt stort på Kina.

Kina har på kort tid løftet flere hundre millioner mennesker ut av fattigdom. Resultatet er imponerende. Men metodene har vært kyniske. Kinas ledere har kjørt rå kapitalisme - uten å tillate friheten som følger den vestlige kapitalistiske modellen. Spørsmålet er hvor lenge den kinesiske suksessen kan drives frem uten at befolkningen får si åpent og fritt hva de mener.

Kan tape på kort sikt

Nå strever kineserne med økte kostnader. Kina er ikke lenger billigst. Mange produsenter verden over sender sine produksjoner til andre land med enda lavere lønninger. Samtidig står Kina foran en massiv eldrebølge, forsterket av mange tiårs ettbarn-politikk. Den har ført til en usedvanlig skjev alderssammensetning. Dermed kan Kina stivne i en mellomposisjon, der den store arbeidsstyrken blir pensjonister, før Kina rekker å bli den velstående nasjonen de drømmer om.

Norge er en rik og velstående nasjon. Det er mulig at deler av norsk næringsliv, og dermed norsk økonomi, taper noe på kort sikt dersom vi legger en frihandelsavtale på is. Men det er antagelig en større risiko på lang sikt å binde landet og økonomien vår så tett til Kina.

Ikke bare økonomisk. For dette har også et sikkerhetspolitisk aspekt. Dersom norsk økonomi blir tettere sammenvevd med kinesiske selskaper, som i all hovedsak er statseide, blir vi samtidig mye mer sårbare overfor dette autoritære regimet.

Vi har råd til å la være

En frihandelsavtale er ingen garanti for beskyttelse mot kinesiske reaksjoner - eller straff. Det kan være tvert om. Vi har sett hva som skjedde med Australia, som har en frihandelsavtale med Kina. Etter at australske myndigheter tok til orde for en internasjonal gransking av corona-utbruddet, innførte Kina både straffetoll og andre sanksjoner mot Australia. Tollen og sanksjonene har kostet australierne dyrt.

Vi må stå sammen i den demokratiske verden. Gjør vi ikke det, vil Kina plukke oss ned, en etter en. Og hvis det er noe land i verden som har råd til å holde Kina på en armlengdes avstand, så er det Norge.

Det sies at det danske flagget følger flesket. Det er trist dersom det norske flagget skal følge laksen. Det trenger ikke å bli slik. Vi har et valg. Vi kan la være.