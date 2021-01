Leder

Få kontroll på grensene

ANSVARET FOR GRENSEKONTROLL: Justisminister Monica Mæland har problemer med karantenebrudd og at folk ikke tester seg. Foto: Terje Pedersen

Etter at VG avslørte at en stor del av dem som lander på Gardermoen ikke tester seg på flyplassen, strammer regjeringen til.

Etter nyttår ble det obligatorisk å teste seg for dem som reiser inn i Norge. Men tall VG har fått fra Ullensaker kommune, viser at bare 58 prosent har testet seg på ved Oslo Lufthavn.

For det finnes et unntak i denne regelen. Man kan teste seg etter ankomst i kommunen innen 24 timer. Og det er forståelig at mange velger den løsningen om køen på flyplassen blir for lang.

Vi ser at ved andre, mindre flyplasser er oppslutningen mye høyere. Problemet er at vi ikke har kontroll på om de innreisende virkelig tester seg etter å ha dratt fra flyplassen.

Regjeringen varslet onsdag at de vil jobbe for at det skal bli obligatorisk med test på selve flyplassen.

Vi tror at nå som en ny, mer smittsom variant spres i land rundt oss, er det klokt å kjøre på med ressurser her. FHI har tidligere vært skeptisk til obligatorisk grensetesting fordi dette kan gå ut over vaksinering og smittesporing i kommunene.

Men vi må klare alt dette. Kommunene må få ressursene. Slik det er nå, kan vi få spredning importsmitte fordi innreisende ikke tester seg eller bryter karantenereglene.

Regjeringen understreker at Norge er et av de landene med de strengeste reglene for innreise og testing.

Men det hjelper ikke om etterlevelsen er lav. Vi har mange lag i vårt forsvarsverk her. Men det lekker litt både her og der. De testen innreisende skal ta like før de ankommer Norge, er ikke alltid til å stole på. Vi har sett eksempler på juks og uærlige aktører på dette markedet. FHI har dessuten sagt at ordningen med karantene heller ikke alltid fungerer etter hensikten.

I Storbritannia er helsevesenet hardt presset. Og våre danske naboer har stengt landet for studenter, samt lukket skoler og blant annet klesbutikker. De har beregnet at mutasjonen vil bli den dominerende i løpet av februar.

Og FHI mener risikoen for at den spres også her er høy. Jo lenger vi kan utsette spredningen, desto bedre. Med sommer og flere vaksinerte, vil nok ikke mutasjonen utgjøre et like stort problem som nå.

Norge har et godt utgangspunkt. Lite tyder på stor, ukjent villsmitte av mutasjonen. Men med et virus som er 50–70 prosent mer smittsomt, betyr det at selv dagens tiltak ikke er nok.

Måten å utsette dette lengst mulig på, er å spore opp alle som har varianten og stoppe importsmitten. Nå gjelder det «bare» å holde til mål, til det blir varmere i været og mange flere er vaksinert. Alt haster altså, og det er ikke noe å vente med.