Ut av luksusfellen

I høst varslet samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) at en rekke utbygginger som har hatt «sikker plass» i NTP vil forsvinne ut. Samferdselspengene må prioriteres strammere, mener VG på lederplass. Foto: Ørn E. Borgen

Hareides nyttårsforsett er en kalddusj til mange lokalsamfunn som venter på ny vei eller bane. Dessverre er det helt nødvendig.

Over tid har Nasjonal Transportplan (NTP) est ut til å ligne mer på en urealistisk ønskeliste til julenissen enn en konkret prioritering av samferdselsprosjekter. I utgangspunktet er planene som foreligger langt dyrere enn pengene som er bevilget. I tillegg vet vi at kostnadsrammen for mange prosjekter er betydelig høyere enn anslagene.

Eksempelvis var Østfoldbanen mellom Moss og Sarpsborg kostnadsberegnet til 12 milliarder, men ifølge samferdselsministeren vil den koste 50 milliarder. Det er strengt tatt utrolig at politikerne har latt dette pågå, og ikke vist større edruelighet tidligere. NTP omtales som en luksusfelle, og den er i aller høyeste grad politikerskapt.

I høst varslet imidlertid samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) at en rekke utbygginger som har hatt «sikker plass» vil forsvinne ut av NTP. Blant prosjektene som henger i en tynn tråd, er deler av fergefri E39 og E6 øst i Oslo. Det samme gjelder ny Intercity til Lillehammer, Halden og Skien, samt ny jernbane mellom Bergen og Voss.

Selv om det er dårlige nyheter for mange lokalsamfunn som venter på ny vei eller jernbane, er det en helt nødvendig innstramming.

Dagens NTP er ikke bare et elendig og uansvarlig utgangspunkt for styring. Det skaper også urealistisk forventninger. Nå har både Statens vegvesen, Nye veier og Bane Nor vært pålagt å lete nøye etter muligheter for kutt og innsparinger.

Bompengeopprøret som dominerte lokalvalget i 2019, var en kraftfull påminnelse om at det er grenser for hvor mye vi kan pålegge bilistene å betale. Selv om man endrer finansieringsmodell, vil både bompenger og veiprising ramme skjevt, sosialt så vel som geografisk. I store deler av landet er man helt avhengig av bilen, uavhengig av størrelsen på lommeboken. Det kan ikke bli sånn at bilkjøring blir forbeholdt de med god råd.

Samtidig er det grenser for hvor mye penger vi kan bruke på veibygging og andre store samferdselsprosjekter. Selv om oljefondet kan virke utømmelig, er det lett å glemme at dette er sparepengene til våre barn og barnebarn. Pandemien har ført til langt større pengebruk i året som har gått, og det vil koste atskillig mer før norsk økonomi er friskmeldt.

Vi kan heller ikke utelukke at pandemien eller det grønne skiftet får oss til å tenke nytt. Det er ikke gitt at reisemønsteret vårt vil fortsette i samme spor.

Derfor er det helt nødvendig å prioritere langt strengere enn i dag. Både hva som skal bygges og til hvilken standard, eller om prosjektene kan reduseres på andre måter.

Mange kommer til å bli skuffet, men alternativet er verre.



