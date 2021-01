I KLASSEROMMET: – Når lærere, assistenter og vikarer blir sykemeldte eller havner i karantene trengs det sårt flere ansatte. Men å rekruttere kvalifiserte og egnede vikarer til skole og barnehage over natta er umulig for de fleste skoleledere, skriver Stig Johannessen. Foto: Illustrasjonsfoto: Berit Roald / NTB

Debatt

Vikartime ledig!

De ansatte i skolen har stått på, men i pandemiens andre bølge kjenner vi at stå-på vilje ikke lenger strekker til. Lærere blir sykemeldt eller satt i karantene, kolleger trår til og tar ekstra timer og klasser, men når det ikke er flere personalressurser å ta av vil skolene måtte stenge hvis man ikke får tilført mer ressurser.

Publisert: Nå nettopp

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

STIG JOHANNESSEN, forbundsleder Skolelederforbundet

«Det eneste som er forsvarlig nå er å overforbruke ellers må vi stenge skolen», sier rektor Jan Helge Russnes ved Eiker VGS i Viken.

Det har vært utført en stor innsats av skolen og barnehagenes fellesskap og Skolelederforbundet er stolte av det de ansatte har gjort gjennom pandemien. Uten stå-på vilje og i tett samarbeid mellom alle yrkesgruppene i skole og barnehage hadde barn og unge mistet opplæring og fellesskap. Men nå røyner det på og laget rundt elevene våre er slitne. Det er på tide med et lite innblikk i corona-skolen.

I dag drives skolene etter trafikklysprinsippet. Utdanningsdirektoratet har gitt retningslinjer for hva som gjelder på grønt, gult og rødt nivå. Grønt nivå kjennetegnes ved at barnehage- og skolehverdagen kan organiseres som normalt. På gult nivå kan hele avdelinger og skoleklasser regnes som en kohort.

Det betyr at hele skoleklasser og avdelinger kan være samlet. På rødt nivå skal elevene og barna deles inn i mindre grupper og kohorter, og det kan være nødvendig å begrense oppmøte i barnehager, skoler og SFO. På rødt nivå må man tilrettelegge på nytt hver uke og mange skoler utarbeider ny timeplan hver uke.

les også Hele skoletrinnet i julekarantene: – Følte meg slem fordi jeg ikke kunne gi klem

Når lærere, assistenter og vikarer blir sykemeldte eller havner i karantene trengs det sårt flere ansatte. Men å rekruttere kvalifiserte og egnede vikarer til skole og barnehage over natta er umulig for de fleste skoleledere.

Vikarpoolene er for lengst ringt flere ganger. Rundt om i landet har skolens personale stilt opp for hverandre. Man har tatt fag eller timer for en kollega som er i karantene, delt undervisningsopplegg eller vært kreative for å sørge for at elever får opplæring. Enkelte har tatt på seg flere klasser i tillegg til sine egne. Men hva gjør man når man når 50-60 % av personalet er sykemeldt?

Bemanning i skolen er en vanskelig kabal. Skolestaben fyller ulike funksjoner. Det er ikke alltid bare å fylle sykefravær med en vikar. Enkelte elever trenger ekstra oppfølging av en person de har bygget opp tillit til over tid. Det er ofte barne- og ungdomsarbeidere, miljøarbeidere eller helsesøster. Når disse tillitspersonene blir fraværende på grunn av karantene eller sykdom kan det bli vanskelig å nå frem til sårbare elever.

Mange skoler sliter nå med å skaffe nok kvalifisert personale og flere har uttrykt at de står i fare for å stenge ettersom de ikke har flere menneskelige ressurser å ta av.

Hvorvidt skolene holder åpent har stor betydning for opplæring og barn og unges behov for sosialt samvær, men skolestengning merkes også i samfunnet når foresatte må ta hånd om barn samtidig som de håndterer jobb.

Videregående skoler får til sammen 100 millioner i skjønnsmidler fra staten til smittevern som blir fordelt geografisk i forhold til smittetrykk. Pengene bevilges til fylkeskommunene som har ansvar for at pengene blir fordelt ut til skolene.

les også De som endrer liv

Stig Johannessen er forbundsleder i Skolelederforbundet. Foto: Håkon Eltvik

Utgiftene skolene har som følge av Covid-19 er avhengig av hvilken farge man styrer etter. Enkelte skoler og barnehager i kommuner med lite smitte har kun måttet ut med kostnader til håndsprit og mindre tilpasninger, mens skoler på gult og rødt nivå har pådratt seg store kostnader hovedsakelig til vikarer og ekstra merarbeid for skolestaben.

Kunnskaps- og integreringminister Guri Melby har uttalt at kostnader som følge av smitteverntiltak skal dekkes inn.

– Smitteverntiltak som ekstra renhold og vikarer er selvsagt ikke gratis. Jeg har hele tiden sagt at vi skal kompensere kommuner og fylkeskommuner for utgifter de har som følge av coronakrisen, sier Melby.

Det er et viktig signal, men blant mange skoleledere hersker det tvil om hvilke kostnader som faktisk blir dekket og når man vil motta bevilgningen. Skoleledere må derfor ta risiko for å holde skolene åpne. Det er mangel på informasjon om kostnadsdekning og forutsigbarhet som gjør skolelederjobben mer krevende enn nødvendig.

les også Endelig fri - men ikke for alle

– Vi lyser ut to stillinger nå fordi det ikke går lenger. Det har vi ikke penger til, men vi har ikke noe valg, sier rektor ved Eiker VGS.

Rektoren er imponert over lagånden på sin skole, men ansatte som står på ekstra blir slitne på sikt. Det er ingen flere å ta av i hans stab.

Under pandemien har skolelederne og barnehagestyrerne fått mer ansvar og flere oppgaver, men svært mange har måttet løse disse oppgavene med eksisterende ressurser. Det krever en skoleeier som forstår situasjonen og tar ansvar som eier. Å kutte i kommunens budsjett til opplæringssektoren blir for mange skoleledere og barnehagestyrere et hån mot den dugnadsviljen som ansatte i sektoren har vist.

100 millioner til videregående skoler er en start. Men hele oppvekstsektoren trenger en tydeligere forsikring om hvilke kostnader som blir dekket og når pengene når ut til skoler og barnehager.

Skolen trenger flere folk. Den trenger vikarer og lærere for å kunne holde skolene åpne. Vi etterlyser en rask avklaring rundt muligheten for å bruke pensjonister og studenter som vikarer og en finansiering av dette.

Til slutt vil vi sende en stor takk til hele laget rundt eleven som har stått på for våre håpefulle landet rundt.