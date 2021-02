Kommentar

Åpner opp for mer sykdom og død

Av Astrid Meland

Danskene fjerner flere corona-tiltak og tillater økende smitte. Det er en helomvending som kan få betydning for Norge.

Onsdag skjedde noe oppsiktsvekkende i Skandinavia. I både Norge, Danmark og Sverige var det innkalt til pressekonferanser om corona-situasjonen.

Smitten begynner så smått å gå opp.

Men nå er det Sverige som strammer til. I Danmark åpner de opp. I Norge gjør regjeringen ingen spesielle endringer.

KLAR FOR TREDJE BØLGE: Fra 1. mars åpner danskenes statsminister Mette Frederiksen mer av landet vel vitende om at det vi føre til mer smitte. Foto: RITZAU SCANPIX

Det pleier å være motsatt. Men i Sverige kjefter opposisjonen på statsminister Stefan Löfven for ikke å ha strammet inn tidligere.

Onsdag ga han svar. Statsministeren sa at risikoen for en tredje bølge er stor. Han vil stenge restaurantene tidlig på kvelden og avlyse kamper for barn.

I Danmark er det omvendt.

Der har den borgerlige opposisjonen stått på for å åpne samfunnet. Anklagene går på at folk dør av restriksjonene. Danmark har hatt knallharde tiltak siden før jul.

Statsminister Mette Frederiksen har fått kritikk for å kjøre sololøp og stenge ned på tvers av ekspertenes råd. Nå sier regjeringen at de skal høre på fagfolkene.

Onsdag kveld sa Frederiksen at tiltakene skal utfases, «ikke for hurtig, og heller ikke for langsomt».

STRAMMER INN: Statsminister Stefan Löfven er bekymret for oppgangen i smitte i Sverige og kom onsdag med formaninger og visse innstramminger for å stoppe en tredje bølge. Foto: Jonas Ekströmer / TT

Det er antagelig kombinasjonen av politisk press, dalende støtte til tiltak og den pågående vaksineringen som har fått Mette Frederiksen til å skifte strategi. For landet som ble kjent for strenge tiltak, snur nå om og godtar økt smitte.

– Dette vil bety flere smittede og flere innlagte, sa helseminister Magnus Heunicke tidligere på onsdag.

Det han ikke sa, var at flere også vil dø. For det vil skje til tross for at vaksinene beskytter risikogruppene.

Danskene har regnet detaljert på hvor mange flere smittede de vil få når flere skoler og butikker åpnes. De mener de skal klare nær 900 innlagte på sykehus når de møter toppen i midten av april.

Det er nesten like mange som var innlagt i bølge 2 da sykehusene klaget over hardt press.

– Det er mange mennesker, sa Frederiksen, som sa at hun likevel tar risikoen. Opposisjonen klager, men kun på at det ikke åpnes mer.

BEKYMRET FOR OSLO: Helseminister Bent Høie konstaterte på onsdagens pressekonferanse at smitten går opp i Norge. Han er særlig bekymret for Oslo hvor smittetallet R er på anslagsvise hele 1.4. Foto: Helge Mikalsen

I Norge derimot, har opposisjonen tydeligvis fått lang-covid. De har ikke engang energi til å kritisere myndighetene for helt innlysende tabber.

VG har for eksempel over flere dager avslørt at vaksinedoser kastes i søppelet. Årsaken er dårlige råd og overforsiktighet fra FHI.

Opposisjonen henger heller ikke med i gjenåpningsdebatten. Her står det mellom to ytterpunkt. En gruppe vil være strenge og ønsker «zero covid». De argumenterer med at helsevesenet blir overbelastet om vi slipper smitten løs blant uvaksinerte og at mange vil dø eller få langtidscovid.

På motsatt hold vil andre åpne opp samfunnet så fort det lar seg gjøre, og særlig etter at risikogruppene er vaksinert. Argumentet er at de uvaksinerte har liten risiko for å få alvorlig sykdom, at tiltakene skader mer enn de hjelper, at grensene ikke kan holdes stengt i årevis og unge kan bli immune på naturmetoden.

MØTER KRITIKK OM FOR LITE ÅPNING: Danskenes statsminister Mette Frederiksen på pressekonferanse onsdag. Foto: JENS DRESLING / Ritzau Scanpix

I Norge jobber myndighetene med en exitstrategi som kommer i slutten av mars. Her henter de også inn økonomisk ekspertise, som regner på hva som blir mest lønnsomt når risikogruppene er vaksinert.

I fjor kom ekspertene frem til at det beste var å slå ned smitten. Det kan fort endre seg når mange er beskyttet av vaksine.

Lite tyder på at Helsedirektoratet og FHI er enige. Helsedirektoratet vil ha en føre-var-taktikk med strenge tiltak før variantene får spre seg for mye. Krefter i FHI mener mutanter krever helt vanlige tiltak dosert etter faktisk smittenivå.

Helsedirektoratet er også mer interessert i danskenes idé om å bruke hurtigtester til å kontrollere smitten. Planen i Danmark er at skolene skal holdes åpne ved at elever og lærere tester seg selv flere ganger i uken.

Det er et dyrt og omstridt prosjekt også i Danmark. I Norge er FHI skeptisk. Men den norske regjeringen har bedt om en vurdering.

Og om dette fungerer, bør det ikke stå på penger. For det er dyrere å holde samfunnet lukket.

Når Danmark snur og tolererer mer smitte, betyr det ikke fullt frislipp. Fortsatt vil nok landet være mer nedstengt enn Norge, hvor vi har lavere smitte og langt bedre smittesporing.

Men det er likevel spesielt at den danske helomvendingen kommer akkurat nå som mutanten har tatt over og smittetallet (R) er på over 1. Det betyr at de har en sigende epidemi. De åpner opp vel vitende om at smitten vil øke.

Det danske skiftet i strategi er spennende for Norge, som på mange områder har fulgt danskene tett.

11. mars i fjor overkjørte Mette Frederiksen ekspertene og stengte Danmark. Dagen etter gjorde Erna Solberg litt av det samme i Norge.

De to ville druknet i kritikk om dette hadde endt dårlig. Men det gjorde det ikke.

Ikke så langt, i alle fall. Tankevekkende nok ga utmanøvreringen av fagfolk den mest suksessrike corona-strategien i Europa.