Pandemi, penger og anstendighet

Av Shazia Majid

KOMPENSASJONSORDNINGEN: Milliarder er delt ut til næringslivet, uten at staten har stilt krav til bruken av pengene. Foto: Roar Hagen

Næringslivet trengte livredning, staten åpnet pengesekken. De rike kom best ut. I alle fall i kroner og øre.

Åtte milliarder og 200 millioner kroner. Det har den norske stat utbetalt til næringslivet som kompensasjon for tap av omsetning under coronapandemien i 2020.

Det har i bunn og grunn folket utbetalt, for å holde liv i folkets livsgrunnlag.

Og, mer skal det bli, antagelig flere milliarder mer. Ordningen er forlenget til april, og de strengeste smitteverntiltakene på denne siden av nyåret kom i januar. Kjøpesentrene er fortsatt stengt i de mest folkerike delene av landet. Morsdag kom og gikk. Valentines-dag kom og gikk, uten at butikkene fikk åpnet. Millioner går tapt hver dag.

Norsk næringsliv hadde vært ruinert uten kompensasjonsordningen. Vi har betalt ut med forståelse og omsorg. Ikke bare for bedriftene, men for oss selv. Uten jobber, ingen frihet, trygghet eller velferd. Spør gjerne de 209 300 helt eller delvis ledige i Norge, deriblant 72 400 permitterte.

Når folket har stilt opp for arbeidsgiverne, er det naturlig å spørre seg om systemet som ble laget i hui og hast i mars i fjor var godt nok. Om, pengene ble brukt med den respekten de ble delt ut.

Det er ingen konkurranse dette, snarere en katastrofe, men fasiten er at noen kom bedre ut av dette enn andre. Kulturnæringen sliter, småbedrifter er på bristepunktet, konkursene kommer.

Vinnerne er disse som alltid vinner. Disse som er «too big to fail». Disse som alltid lander på beina, som katten med ni liv.

Det er de store, solide, gjerne multinasjonale selskapene. Godt drevet, med styrtrike eiere, kanskje til og med mektige utenlandske eiere. Mange av dem har kapital, nok til å betale regningene om ting skulle skjære seg. En buffer kaller man det. I tillegg er mange av dem så stødige at bankene åpner sine pengehvelv for dem. De er innvilget store kassekreditter, en type kredittkort de kan trekke ved behov.

For ikke å snakke om et helt finansmarked hvor flere av dem kan hente penger om de må. I tillegg er risikoen spredt tynt ut gjennom intrikate selskapsstrukturer med konserner, holdingselskaper og datterselskaper.

De har flere bein å stå på, er tilpasningsdyktige. Og, når krisene kommer, har de en hel stab av de beste hodene som kaster seg rundt og skal sikre bedriften. De er rett og slett gode på business, og fortjener den plassen de har i hierarkiet.

Pandemien har bare befestet det Charles Darwin forklarte – nemlig survival of the fittest.

Flere aviser har skrevet om vinnerne, hvordan de har fått utbetalt enorme summer i kompensasjon, selv om de strengt tatt kunne hentet penger i finansmarkedet, fremfor å søke kompensasjon fra staten.

Sist ut var Klassekampen med oversikt over eierne bak. Alt fra milliardærfamilier, internasjonale oppkjøpsfond og til og med kommunistpartiet i Kina. Det er klart det rykker i foten, da.

Men, når sant skal sies, jo større arbeidsgiveren er, dess flere arbeidere blir rammet om de går dukken. Og da er det kanskje ikke så rart at hotellkjeden Scandic fikk 337 millioner kroner fra staten, eller at Petter Stordalens selskaper fikk 221 millioner kroner. Sistnevnte tapte for øvrig over 1,2 milliarder i omsetning i perioden han søkte kompensasjon for. Vi skal derfor ikke nødvendigvis henge oss opp i summene isolert.

Det vi derimot skal spørre er hvordan millionene og milliardene er blitt brukt. Vi må stille spørsmål ved hvilken krav staten stilte til bedriftene. Og hvorvidt pengene kan fortsette å pøses ut uten at man tar en fot i bakken.

Realiteten er at fellesskapets penger er delt ut uten noen krav til hvordan pengene brukes.

Systemet er tillitsbasert. Pengene skal sørge for at de overlever. Derfor kommer de heller ikke til å stille noen krav. For det er mange kompliserte hensyn å ta. Kanskje er bedrifter nødt til å omstille seg, kanskje er en nedbemanning påkrevet.

Men det tilsier ikke fri tøyler. Snarere tvert imot. Fellesskapets penger bør ikke deles ut som frie midler. De bør betales ut som lån, særlig til storselskapene.

Det holder ikke at finansminister Sanner maner bedriftene til moderasjon. Arbeiderpartiet har et poeng når de vil innføre utbyttebegrensninger. Selv om det kan sees på som symbolpolitikk. Her og nå er symbolpolitikken viktig for ordningens legitimitet.

Nå står bedrifter fritt til å ta ut utbytte, og de står fritt til å sparke ansatte.

Det er lov, men er det anstendig?

Skatteetaten opplyser at de har informasjon om at arbeidsgivere har permittert ansatte unødig for å spare lønnskostnader.

Kemneren har sendt ut 7 101 krav etter juks og lureri, og krevd tilbake 376 millioner kroner for perioden mars til august.

De fleste har dog brukt pengene etter hensikt, antagelig også de fleste rike.

Vi vet ikke før storselskapene har levert inn årsregnskapene, generalforsamlinger er blitt holdt og eventuelle utbytter delt ut.

Men, har de fått kompensasjon fra staten, er den rett og slett ment å holde liv i bedriften. Det kan de være sikre på at folket følger med på.

Vil de være som de 189 bedriftene som frivillig har tilbakebetalt 27,5 kompensasjonsmillioner? Eller vil de velge å feie eventuell overskudd inn i lommene til rike storeiere i et pandemiår?

Det siste er lov, men uanstendig. Det første er ikke påkrevet, men ærverdig.

På hvilken side av historien ville du likt å havne?