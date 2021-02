UIMOSTÅELIG DINGS: – Alt har sin pris, og ny teknologi både legger til noe og tar bort noe i livene våre. Smartmobilen har mye å tilby, men vi bør ikke gi den all makt og verdensherredømme, skriver Thomas Hylland Eriksen. Foto: Mark Schiefelbein / AP

Vi har hele verden i håndflaten

Den er så liten at du glemmer hvilken lomme du har den i, men den er så mektig at den i løpet av få år er blitt en forlengelse av kroppen, en protese for hjernen. Skal vi juble, eller er det på tide å melde seg inn i en motstandsbevegelse?

THOMAS HYLLAND ERIKSEN, professor i sosialantropologi og forfatter av boken «Appenes planet»

Det var en kald og mørk vintermorgen i Oslo, og som vanlig var det sild i tønne på Jar-trikken på vei vestover fra sentrum. Passasjerene stod og satt med blikket vendt nedover mens de holdt en flat, rektangulær tingest på rundt åtte ganger femten centimeter i håndflaten. Noen hadde på seg trådløse hodetelefoner. Jeg hadde tatt den trikken ganske ofte i det siste, og lurte lenge på hva medpassasjerene holdt på med.

Kanskje de leste Le Mondes siste oppdatering om situasjonen i Venezuela, for dette var før Covid-19 fylte alle tilgjengelige sendeflater og tømte trikkene. Kanskje de svarte på e-post, sveipet etter en seksualpartner eller mulig ektefelle, betalte en regning, sjekket børskursene, spilte sudoku, hørte på musikk, forberedte seg til eksamen ved å se en YouTube-video om romerske militærstrategier, spilte et fotballspill, skrollet sløvt gjennom Facebook-feeden sin, sjekket værmeldingen eller trykket på Instagrams hjerteknapp etter å ha sett et landskapsbilde med en skiløper i forgrunnen.

Eller kanskje de gjorde noe helt annet. Som å lære seg russisk. Eller bestille en flybillett til et land der det gror mangotrær. Eller å spørre samboeren om de hadde husket å skru av platen og mate papegøyene. Eller å bla gjennom noen femten sekunder lange dansevideoer på en av verdens mest populære medieplattformer, nemlig TikTok, som tre år etter lanseringen hadde 800 millioner brukere.

Smarttelefonen er blitt en forlengelse av kropp og sinn, men det var ingen som hadde sett dette for seg da den meldte sin ankomst. Da Steve Jobs lanserte den første iPhonen for fjorten år siden, lanserte han den som en iPod man også kunne ringe med. Vi husker iPoden som en musikkspiller, som etter hvert fikk berøringsskjerm og små, billige spill. Barna mine fikk iPod Touch til jul av sin farmor, og de elsket den.

Men en iPod man kunne ringe med? Var det ikke noe mer? Jo da, et godt stykke ut i presentasjonen nevnte Jobs at den også hadde internettforbindelse. Men for ham var det ikke en hovedsak. For oss som har smarttelefon, er dette imidlertid hele poenget med den. Du er online 24/7, du har en kraftig multimediamaskin med deg hele døgnet, og den er så liten at du glemmer hvilken lomme du har den i, så kraftig at du har hele verden i håndflaten.

Er du usikker på hvor du skal? Sjekk Google Maps. Vil du vite hvordan været er i Buenos Aires eller når Henrik Wergeland ble født? Noen velplasserte tastetrykk, og så har du det. Lurer du på hvordan det gikk med din sønns eksamen? Ikke noe problem, enten du er i en fjelldal eller på hjemmekontoret. Trenger du en pause? Bevilg deg noen mikroøyeblikk og stikk innom sosiale medier, eller sett på en låt. Er det kjedelig å jogge? Ikke nå lenger, det er bare å finne en podkast.

Vet du ikke hvordan man lager georgiske khachapuri (ostebrød med egg)? Du trenger ikke lenger å bestille en obskur kokebok, eller reise til Georgia, for å finne det ut.

Siden januar 2007 har smarttelefonen spredt seg epidemisk og eksponentielt over hele verden, og bruksområdene er utallige. På den kinesiske landsbygda oppdager jenter for første gang at de kan ha et privatliv takket være sosiale medier. På Haiti kan unge menn sende en femtilapp til sine mødre i nabobyen med mobilen selv om de ikke har bankkonto. I grenseområdene mellom Myanmar og Kina bruker både smuglere og politi apper og mobilnettverk i et rustningskappløp der begge parter prøver å ligge fem minutter foran den andre. På markedet i Lusaka, Zambia kan grønnsakshandlere sende meldinger til grossisten om at de har sluppet opp for tomater, og så kommer leveransen i løpet av en times tid.

I urtiden, altså inntil for fem-seks år siden, måtte de vente til visergutten kom humpende forbi på scooteren sin neste dag.

Den er grenseløs og grensesprengende. For første gang i verdenshistorien er vi alle individuelt tilgjengelige for alle andre når som helst og hvor som helst. Det er ingen tilfeldighet at minst to av bøkene som er utgitt om nettverkssamfunnet har tittelen «24/7».

Skjønt, dette gjelder da ikke alle? Hva med fattige folk, slumboere i São Paulo og nomader på den østafrikanske savannen? Svaret er at mange av dem også har mobil, og forbausende mange har skaffet seg en smarttelefon. I en fattig bydel i Kampala, Uganda, fant forskere ut at over 35 prosent av husstandene hadde smarttelefon. Her snakker vi om mennesker som lever fra hånd til munn og har ett skift klær.

Hva er det med denne lille dingsen som gjør den så uimotståelig for mennesker over hele verden? For uimotståelig er den. Per i dag anslås det at det finnes omtrent fire milliarder smarttelefoner i verden. Annethvert menneske har en. I 2010 prøvde noen forskere å spå hvor raskt de ville spre seg i India. Da var det totalt syv millioner smartmobiler i landet. Prognosene lå et sted mellom 32 og 74 millioner alt i 2015. Det høres friskt ut, men faktum er at India hadde 200 millioner smarttelefoner i 2015 og 389 millioner i 2020.

Variasjonen er stor; folk bruker den på veldig forskjellige måter. Noen er så avhengige at de føler behov for digital metadon, altså apper som skal hjelpe dem å bruke appene mindre. Andre tar den kanskje bare opp noen få ganger om dagen. Igjen andre har dårlig råd og er online bare om natten, når prisene er lavere.

Men over hele verden er sosiale apper populære, enten vi snakker om enkle tekstmeldinger, gruppechat på WhatsApp, det myldrende mangfoldet på Facebook eller nye plattformer som Clubhouse.

Ønsket om å ha jevnlig kontakt med sine nærmeste, trangen etter ikke å bli ekskludert eller gå glipp av noe, og ikke minst behovet for andres oppmerksomhet, er fundamentalt. Her har utviklerne av dingser og apper klart å mobilisere et grunnleggende trekk ved menneskets natur, nemlig behovet for sosialt samvær og anerkjennelse fra omgivelsene.

Den gjør livet enklere, på godt og vondt. Aldri har det vært lettere å bruke penger enn nå. Aldri har det vært lettere å si hallo hallo, ikke glem at jeg fins, og aldri har det vært lettere å høre på yndlingsbandet, sjekke værmeldingen eller finne veien. Men alt har sin pris, og i min nye bok, «Appenes planet», skriver jeg om hvordan ny teknologi både legger til noe og tar bort noe.

Det denne teknologien tar bort, er alt som er tredimensjonalt, som har lukt, som gir motstand og som gjør det nødvendig å bruke hendene til noe annet enn å sveipe.

Smartmobilen har mye å tilby, men vi bør ikke gi den all makt og verdensherredømme. Derfor er det nødvendig å sortere.

Barn bør fortsatt få lov til å bla i papirbøker og skrive skjønnskrift. Voksne bør fremdeles lære å finne veien uten GPS og huske lille multiplikasjonstabell. Og vi bør alle vite å verdsette det langsomme, fysiske og kroppslige.

I så fall kan det gå riktig bra, selv om vi i løpet av få år er blitt innbyggere på appenes planet.