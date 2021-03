BÆS: Det er altfor mykje bæs rundt russetida, skriver Sofie Lauritzen (19) i denne kronikken. Foto: MONA BRYKJEDAL/VG

«25 under 25»: Russefeiring blir det uansett

Vi kan ikkje oppføre oss som om vi blir fråteken det kjæraste vi har.

SOFIE LAURITZEN (19), russ våren 2021

RUSS: Russetid blir det, uansett korleis ho blir, mener Sofie Lauritzen (19). Foto: Privat

Eg er russ til våren, og den pågåande russetid-debatten er noko av det dummaste eg har vore med på. For å bruke litt god gammaldags nordnorsk: Det er altfor mykje bæs (sutring og mas) om russetida.

Debatten har engasjert alle mogelege folk. Frå bortskjemte pappagutar som har gleda seg til å bli russ sidan dei var fem år, til influensarar som er for late til å bry seg om verkelege problem, men som likevel føler dei må ta del i samfunnsdebatten.

Alle sit dei og kranglar om ungdomane skal få feire eller ikkje.

«25 under 25»: «25 under 25» er en serie kronikker og debattinnlegg skrevet av unge under 25. Er du under 25, og ønsker å bidra? Send debattinnlegget ditt til 25under25@vg.no. Mer informasjon finner du her. Vis mer

Du skal vere ganske naiv om du trur at det ikkje blir feiring uansett om det blir «lov» eller ikkje.

På ei side roper russen «slutt å drege alle under same kam! Vi følgjer smittevernreglar!», og frå andre enda roper andre at «det vil aldri bli coronavennleg! Ikkje la dei feire!».

Nokon blir å feste, men vi treng ikkje å avlyse russetida likevel. SÅ KLART skal vi feire!

Uansett korleis vitnemålet ser ut, har vi faktisk kome oss gjennom 13 års skulegang. Det er verkeleg noko å feire! Men no er det på tide at vi dreg ei linje mellom feiring og fest.

Ein treng ikkje råkøyre ein buss ein har betalt altfor mykje for, eller sprengje trommehinna mens ein kliner med seks forskjellige framande jenter på ein og same kveld, for å feire avslutta skulegang.

Eit vitnemål er jo sjølvsagt noko å feire med russetid, men vi må sjå russetida frå eit anna perspektiv. Vi må nok alle finne oss i, at vi må feire litt annleis enn før.

Nei, du kan faktisk ikkje kline med alle du møter, og nei, eit landstreff vil nok ikkje vere forsvarleg. Dette her veit vi jo!

Russen må slutte å oppføre seg som om dei mistar sine grunnleggande menneskerettar. Ærleg talt. Landstreff, russebuss, og klining med framande er noko vi har klart oss utan heile livet. Vi kan ikkje oppføre oss som om vi blir fråteken det kjæraste vi har.

Det var ikkje slik vi feira sist vi fekk ein god karakter, då vi tok billappen, vant ein konkurranse, eller spelte ei premiere? Det finst andre måtar å feire på, og ja – mange kan til og med feire med festing.

Trengjer ein eigentleg møte ho der framande Stavanger-berta som ser heilt lik ut som alle andre i russedress, som ein aldri blir å treffe igjen etter eit slikt landstreff?

Eg synast jo også at et landstreff verker utruleg gøy, men no er det på tide å opne auga. Det er ikkje forsvarleg.

Vi som er russ i år må heller tenkje kreativt. Det er jo ikkje ulovleg å møte vennane sine, særleg ikkje i område med lite smitte. I russegruppa mi, har vi for eksempel planar om å fare på telttur. Der skal vi ha teltolympiske leiker, telt grand prix, øl og bål og god stemning. Vi skal også pynte dressane våre saman, og har hatt fleire gruppefestar ute. Det er overraskande gøy å ake med litt promille skal eg seie deg!

Det er ikkje vanskeleg å planlegge russefeiring med coronatiltak. Om restriksjonane blir strengare, og vi berre får møte fem vennar, så klarar vi det og. Eg synast det blir direkte barnsleg å sitje og seie at feiringa ikkje blir ordentleg.

Legg negativiteten og skuffelsen bak deg, og tenk på alle alternativa. Russetid blir det, uansett korleis ho blir.

Og om ditt sterkaste ynskje er å drikke deg full 17 dagar i strekk, så er det faktisk ingen som stoppar deg frå å gjere det heller.

