Ny sjanse for diplomati

VIL FORHANDLE: President Joe Biden vil forsøke å redde atomavtalen med Iran. Foto: MANDEL NGAN / AFP

Det er ikke for sent å redde atomavtalen med Iran. Den nye amerikanske administrasjonen åpner for forhandlinger. Nå er det opp til Iran å svare.

Etter en lang og krevende prosess kom atomavtalen i stand i 2015. Iranerne hevdet at deres program kun var fredelig, men stormaktene mistenkte Iran for å utvikle atomvåpen i det skjulte. Det kunne få dramatiske konsekvenser i en konfliktfylt region og undergravd bestrebelsene på å hindre spredning av atomvåpen. I møte med denne alvorlige trusselen klarte stormaktene å samarbeide konstruktivt om en løsning. Det ble en av de viktigste internasjonale avtaler på flere tiår.

USA, Russland, Kina, Storbritannia, Frankrike, Tyskland og EU forhandlet frem en avtale med Iran som åpnet for inspeksjoner og klare begrensninger i atomprogrammet. Som en motytelse ble økonomiske sanksjoner mot Iran opphevet. Det var en av president Barack Obamas største utenrikspolitiske seire. USAs nye utenriksminister Anthony Blinken beskriver avtalen som et viktig gjennombrudd for multilateralt diplomati.

President Donald Trump var slett ikke enig. Han kalte atomavtalen for en katastrofe og den verste noensinne. I 2018 trakk han USA ut av avtalen og gjeninnførte sanksjoner mot Iran. Hvis hensikten var å presse Iran til flere innrømmelser var strategien mislykket. Når USA først brøt avtalen har Iran gjort det samme. Iran anriker nå langt mer uran enn de har anledning til ifølge avtalen. I vestlige land uttrykkes det også bekymring over Irans utvikling av langtrekkende raketter. Samtidig truer Iran med å hindre Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) fra å foreta ubegrensede inspeksjoner uten forvarsel. Klokken er skrudd tilbake til den farlige situasjonen som eksisterte før atomavtalen.

President Joe Biden har sagt at han vil forsøke å gjenopprette avtalen. Utenriksminister Blinken sa torsdag at USA, sammen med europeiske allierte, vil delta i nye forhandlinger med Iran. Europeerne har de siste årene forsøkt å redde avtalen, men USAs exit og Irans overtredelser har gjort situasjonen kritisk. Det er svært positivt at USA nå vil spille en konstruktiv rolle. I Trumps tid var uenighet om Iran-avtalen en av flere kilder til den dype splittelsen som oppsto mellom Europa og USA.

En forutsetning er selvsagt at Iran fullt og helt vender tilbake til avtalen og følger den til punkt og prikke. IAEAs inspektører må sikres full tilgang til iranske anlegg. Nye forhandlinger gir også en muligheten til å forsterke avtalen, gjøre den mer langsiktig og omfattende. Vi har ingen garanti for at diplomatiet lykkes. Men Trumps alenegang var både mislykket og farlig.