Hvorfor ble så mange smittet på denne bussen?

Av Astrid Meland

PÅ RUNDTUR I NORGE: Nesten alle turistene som var med på turen med Ingvars reiser er blitt smittet. Foto: Ingvars reiser

Det er påfallende at så mange i turfølget med pensjonister i Rogaland fikk corona.

Så langt har 33 av 41 av deltakerne på en rundreise på Øst- og Vestlandet blitt smittet. Det kan bli flere.

Det er sjelden å se at så mange rammes i samme følge. Har Norge fått sin første alvorlige supersprederhendelse og kan det være snakk om luftsmitte?

Vi vet ikke det. Turistene var sammen over flere dager og kan ha blitt smittet mange andre steder enn i bussen.

Busselskapet virker for øvrig å ha fulgt smittevernrådene. Om dette er luftsmitte, er ikke det noe norske myndigheter har vært opptatt av. Folkehelseinstituttet og deres skandinaviske kolleger har holdt fast på at luftsmitte ikke er noe problem, også etter at mektige kolleger har snudd.

Men siden så mange ble smittet på bussturen, og vi har oppdaget smitte hos rekke ansatte på en salatfabrikk i Lierne, bør vi holde muligheten åpen.

Du husker kanskje «Debatten» på NRK i mars, da lege og forsker Gunhild Alvik Nyborg sammenlignet corona med pest? I studio ville hun egentlig ha på seg munnbind fordi hun fryktet smitte via luft.

Programleder Fredrik Solvang fikk snakket henne fra det. Men selv om små viruspartikler kan komme seg gjennom munnbind, er poenget hennes om luftsmitte det som står seg best.

ADVARTE MOT LUFTSMITTE: – Dette er som krig. Og vi lar Blücher kjøre forbi, sa lege Gunhild Alvik Nyborg i «Debatten» i mars i år. Foto: NRK

Men det fikk hun ikke mye støtte for. – Selv om virus kan påvises svevende i luften, tror vi luftbåren smitte er et marginalt fenomen, sa overlege Preben Aavitsland ved Folkehelseinstituttet (FHI).

FHI laget også en hurtigoversikt der de landet på at man ikke kan dokumentere at det forekommer luftbåren smitte.

Verdens helseorganisasjon gikk enda lenger. De slo fast at «Fakta: Covid-19 er ikke luftbåren» og la ut en faktasjekk og en pressemelding med en oppfordring om å hjelpe til med å stoppe feilinformasjonen.

FAKTASJEKKET HVORDAN CORONA SPRES: Verdens helseorganisasjon avviste at corona spres via luft på Twitter i mars.

Dette må være rimelig pinlig i dag. Da en tredel av passasjerer i en kinesisk buss ble smittet, hadde avstanden til den syke ingen betydning. Det viste seg at luftingssystemet hadde resirkulert den samme luften og spredt virus over alt.

Christian Drosten, som er sentral i Tysklands coronahåndtering, har lenge ment ventilasjon er viktigere enn håndvask. Tyske helsemyndigheter har for lengst sagt at dette viruset kan henge lenge i luften.

Nå i september innrømmet amerikanernes corona-general Anthony Fauci at de har misforstått det meste om luftsmitte.

– Bottom line: Det er mye mer aerosoler (luftsmitte) enn vi har trodd, sa han i en Harvard-forelesning om temaet.

Det amerikanske smittebyrået kom etter, og sa før helgen at dråpe- og luftsmitte er den viktigste smittemåten. Det ble baluba, og mandag trakk CDC sin anerkjennelse av luftsmitte og skyldte på «en feil på nettsiden».

– STORE MISFORSTÅELSER: Immunolog Anthony Fauci, som er leder arbeidet mot corona i USA, mener forståelsen av luftsmitte har vært feil i mange år, og at også større dråper kan henge i luften lenge. Foto: POOL

Som så mye annet med corona, er også denne krangelen politisert.

Selv var jeg ikke grei med Alvik Nyborg etter hennes TV-opptreden. Jeg hadde liten tro på luftsmitte, fordi FHI sa at dette ikke var noe problem annet enn på sykehus.

Men influensa smitter via luft, så akkurat dette var jo egentlig ingen vill påstand. Den kraftfulle metafor-bruken hennes gjorde nok at mange mistet tiltro til alt hun sa.

Så var dette også betent i Norge. Det å advare mot luftsmitte ble kjennetegnet på gruppen som kritiserte regjeringen og som ønsket seg strengere tiltak. På motsatt hold finnes andre fagfolk som ønsker seg mildere tiltak, og mener førstnevnte er alarmister.

VAR INFORMERT: På grunn av journalist Bob Woodwards Trump-bok, vet vi at den amerikanske presidenten var informert om luftsmitte i Kina alt i februar, men at han valgte å tone dette ned. Foto: Kevin Lamarque

Men nå vet vi litt mer. Og det kan hende liv kunne vært spart om vi bare hadde luftet bedre på eldrehjemmene i mars. I stedet vasket folk matvarer, noe som neppe har hensikt.

Det at konsekvensene er så dramatiske, gjør det vanskelig å skifte syn.

Årets krangel ligner gamle av samme typen. Lenge trodde man tuberkulose smittet via dråper. Men den er utelukkende luftbåren. At meslinger smittet via luft, var det skepsis til helt frem til 1980-tallet da flere barn ble smittet etter å ha vært i et rom lenge etter at den syke var dratt.

Den som hadde gitt råd basert på det gamle synet, kunne i verste fall få skylden for dødsfall.

Det er selvsagt urettferdig, fordi ekspertene må gi råd på spinkelt grunnlag. De kan ikke vente med pandemihåndtering til vitenskapen har konkludert.

Og vi aner fremdeles ikke hvor viktig luftsmitte er. Men det er stadig tydeligere at det har større betydning enn FHI har trodd. Også norske myndigheter bør ta høyde for det og lage råd for mye mer utlufting. Særlig i rom med mye folk.

Som for eksempel en buss. Eller et gamlehjem.

TYSKERNES SJEFS-VIROLOG: Christian Drosten mener vi fokuset på vask har gått på bekostning av luftsmitte. Han har tidligere vært sentral i innsatsen mot SARS1. Foto: Christian Charisius / DPA

Verdens helseorganisasjon endret syn i sommer etter å ha blitt bønnfalt om det fra nær 250 forskere. Nå sier de at luftsmitte kan forkomme og at faren øker når vi er innendørs med dårlig ventilasjon.

Men FHI er fremdeles bakpå. De opplyser til meg at det som gjaldt i februar gjelder fortsatt.

Og selvsagt kan de ikke hoppe på den aller siste teorien. Det vil skade troverdigheten deres. Men hvis de som skal lage smittevernråd graver seg ned i skyttergraver og ikke kan endre mening, så er jo det like ille.

Publisert: 24.09.20 kl. 17:04