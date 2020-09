ØNSKER ÅPENHET: – Som bifil blir jeg stadig vekk møtt med fordommer, også innad det skeive miljøet, skriver Regine Folkman Rossnes. Foto: Privat

Debatt

Legningen min forsvinner ikke

Jeg er ikke stolt over å være bifil, men skammer meg heller ikke. Jeg er ikke legningen min, men den er en del av min identitet og historie, skriver Rossnes, i anledning Bisynlighetsdagen i dag.

Nå nettopp

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

REGINE FOLKMAN ROSSNES, tekstforfatter

I dag, den 23. september, markeres Bisynlighetsdagen. Det er sikkert mange som lurer på hvorfor vi trenger en egen markeringsdag for bifile og panfile når vi har så mange Pride-festivaler.

Som bifil blir jeg stadig vekk møtt med fordommer, også innad det skeive miljøet.

Derfor tenker jeg det er bra å ha denne dagen hvor vi kan opplyse og forhåpentligvis knuse myter. Jeg har overhørt folk på bussen snakke om andre. «Hun var lesbisk, men nå er hun gravid med en mann!». Eller «eksen min er blitt lesbisk!». Men legning er ikke noe en velger. Valget jeg har tatt er å være åpen.

les også Homofile Raul slått ned på åpen gate: – De ropte «homse» og «faggot»

Fram til videregående så jeg på meg selv som hetero, før jeg innså at jeg hadde tatt feil. Jeg hadde ingen spesielle problemer med dette, det er derimot andre som har problemer med å forholde seg til legningen. Det som forvirret meg var å oppdage det seint. Jeg trodde man var klar over legningen sin fra tidlig alder. Selv åpnet jeg meg opp i en alder av 18.

Da en bekjent snakket med meg om Pride for noen år siden ble hun satt ut da jeg sa jeg er bifil. Vi hadde kun snakket sammen om menn. På det tidspunktet hadde jeg ingen kvinner i kikkerten, og ser ikke noe problem i at jeg ikke hadde fortalt noe til henne. Andre har vært opptatte av å finne ut om jeg har hatt sex med en av samme kjønn. Det skjønner jeg ikke hvorfor er interessant. Blir det mer sexy?

Enkelte mener at det å være bifil ikke er en legning. At man bare er i en fase, ikke har bestemt seg, eller at man er oppmerksomhetssyk. Enten er man hetero eller lesbisk, det finnes ingenting imellom.

Dersom jeg blir sammen med en av motsatt kjønn kommer jeg fremdeles til å være bifil, legningen forsvinner ikke. Det er ikke alt av en persons identitet som synes selv om du ser et valg av partner. Folk henger seg opp i det de ser der og da. Jeg er heller ikke mer interessert i et kjønn fremfor et annet. Jeg lever i nåtiden og tar ting som de kommer.

les også Fem dokumentarer for Pride – se dem på VG+

Mitt håp for fremtiden er normalisering av det å være skeiv, spesielt de mer usynliggjorte gruppene, og anerkjenne de av oss som er aseksuelle, panfile, eller bifile. En ting er at seksualundervisningen må forbedres, men vi har flere arenaer å bruke.

NRK serien «Ut av skapet» hadde kun lesbiske og homofile deltakere. I dokumentaren «Whitney» kom tidligere bassist Rickey Minor med påstanden «det en sier i dag er at hun var fleksibel. Hun var i fri flyt. Hun fulgte kjærligheten».

Jeg er ikke stolt over å være bifil, men skammer meg heller ikke. Jeg er ikke legningen min, men den er en del av min identitet og historie. Og i år markerer jeg ti år med åpenhet.

Publisert: 23.09.20 kl. 10:10

Les også

Mer om Homofili Pride Kjønn