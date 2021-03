Leder

Viktig med vaksine-tillit

Det er betryggende at helsemyndighetene tar bekymringene med AstraZeneca-vaksinen på alvor.

Lørdag opplyste FHI og Legemiddelverket at en person var død og tre personer var innlagt på sykehuset med blodpropp. Felles for dem var at de hadde fått den svensk-britiske AstraZeneca-vaksinen kort tid i forveien.

Nyheten kom to dager etter at Norge valgte å innføre en midlertidig stans i bruken av vaksinen, fordi Danmark meldte om lignende dødsfall. Også andre land har meldt om blodpropp, enkelte med dødelig utfall.

17 millioner europeere og briter har fått AstraZeneca-vaksinen. 30 tilfeller av blodpropp er meldt i Europa, mens også Storbritannia melder å ha registrert noen få antall slike tilfeller kort tid etter at vaksinen var satt. Ingen kan så langt si om dette er en bivirkning av vaksinen. Forekomsten er uansett svært lav.

Likevel er det betryggende at norske helsemyndigheter har valgt å trekke i bremsen. Og at det nå skal gjøres undersøkelser for å bringe på det rene hvorvidt blodproppene har noen sammenheng med covid-vaksinen. Det kan vise seg at enkelte grupper ikke tåler enkelte vaksiner. Dette må avklares.

Den norske pandemi-strategien bygger på tillit fra befolkningen. Den tilliten har myndighetene fått, og strategien har lyktes. Norge har en av Europas laveste andel corona-dødsfall.

En av årsakene til den høye tilliten er at myndighetene har spilt med åpne kort siden starten av pandemien. Tvil og usikkerhet er blitt delt med allmennheten. Så også i dette tilfellet. Det skaper forståelse for situasjonen vi nå står i.

Helsemyndigheter står overfor svært vanskelige avveininger. På den ene siden skal vi være forsiktige, på den andre siden er vaksine eneste veien ut av pandemien.

Det er viktig å huske at alvorlig covid-19 er mer risikofylt enn å ta vaksine. Det er alvorlig om ikke folk tør å ta vaksinen. Samtidig er det viktig at vi kan stole på helsemyndighetene når de anbefaler befolkningen å la seg massevaksinere.

Derfor er det klokt, det myndighetene har gjort så langt. Nå gjelder det å avklare situasjonen så raskt som mulig.