Vi har fått til dette – sammen!

Av Hanne Skartveit

Folk flest har gjort jobben, og sørget for at det er lave smittetall og dødstall i Norge. Men hvordan går det hvis vi ikke får vaksinene vi skal ha før sommeren?

Torsdag neste uke er det nøyaktig ett år siden Norge stengte ned første gang. Det skjedde etter massivt press fra bekymrede nordmenn. Vi hadde lenge hørt urovekkende meldinger fra Europa. Aller sist fra vårt naboland, Danmark, der statsminister Mette Frederiksen med stort alvor hadde stengt skoler, og sendt folk hjem fra jobb. Coronaen hadde rykket farlig nær.

Fulgte rådene

De siste dagene før nedstengningen var det nær opprørsstemning i Norge. Mange foreldre holdt barna sine hjemme fra skolen. Folk beveget seg mindre sammen med andre. I ettertid vet vi at det såkalte R-tallet, som forteller hvor raskt smitten sprer seg, hadde begynt å gå ned allerede i dagene før 12. mars og regjeringens stengning av landet. Nordmenn skjønte alvoret – før Erna Solberg og hennes folk tok de store grepene.

Vi fulgte rådene vi fikk. Holdt avstand, vasket hender, hostet i albuen. De som kunne, jobbet hjemmefra. Butikker tilpasset seg kjapt, med vakter ved dørene som talte hvor mange som var inne og handlet om gangen. Vi fikk et fortrolig forhold til begreper som kohort og smittetall. Flere kjørte bil eller syklet, færre tok tog og buss.

Nordmenn skjønte alvoret – før Erna Solberg og hennes folk tok de store grepene. Foto: Tore Kristiansen

Helsemyndighetene var overrasket over hvor mottagelige vi var for råd. Og da påleggene kom – hvor lydige de aller fleste av oss var.

Fanger oss opp

Antagelig har Norge vært blant de landene i verden som har hatt de beste forutsetningene til å klare seg gjennom en global pandemi, selv om også vi blir hardt rammet. Erna Solberg har hatt en enklere jobb enn de aller fleste andre statsledere, som statsminister i et lite og velorganisert land, med solid økonomi, og et effektivt statsapparat.

Nordmenn har en god grunnutdanning. Vi leser nyheter, og er oppdaterte på verden rundt oss. Det har gjort oss bedre i stand enn mange andre til å forstå alvoret – og nødvendigheten av å beskytte oss selv og andre mot smitte.

Norge har ikke de samme dype klasseskillene som mange andre land. Vårt samfunn er fortsatt preget av et ønske om at alle skal ha de samme mulighetene til å lykkes. Og ikke minst – det er bred politisk oppslutning om velferdsordninger som omfatter alle, og som fanger oss opp når vi havner i trøbbel.

Den viktigste kapitalen

Vi har god plass, folk bor spredt mange steder i landet. Og målt mot resten av verden, har vi det romslig også hjemme hos oss selv. Mange nordmenn har boliger med god plass. Og de som bor trangt, bor ofte mindre trangt enn det som er vanlig ellers i verden.

Vi har penger, et helt oljefond politikerne har kunnet øse av. Og vi har den kanskje viktigste kapitalen av alle: Tillit – oss imellom, og til dem som styrer landet.

Vanlige norske boliger er store, i internasjonal sammenheng. Nordmenn bor romsligere enn mange andre. Også de som bor trangt, bor ofte mindre trangt enn dem som bor trangt andre steder i verden. Foto: Thomas Andreassen

Erna Solberg og helseminister Bent Høie har gjennom det siste året inngitt nettopp tillit og trygghet. De har samlet folket i en fortelling om at vi må stå sammen, hjelpe hverandre og trekke lasset sammen.

Mer på tuppa

Alt dette har vært avgjørende i møte med pandemien. Derfor var det som skjedde denne uken så alvorlig, da folk på Statsministerens kontor mobiliserte lokale Høyre-topper til å angripe Oslo. Slik bidro Solbergs egne folk til å piske opp motsetningene som allerede er høyst til stede i norsk politikk, mellom by og land. Og ikke minst – midt i vaksinedebatten, med vanskelige avveininger rundt hvordan de svært få tilgjengelige vaksinedosene skal fordeles. Derfor måtte Solberg beklage. Det var helt på sin plass.

Tidspunktet kunne ikke vært verre for denne fadesen. Nå står vi overfor en ny, og muligens enda mer dramatisk smittebølge. Mange av oss er kanskje mindre redde for selve sykdommen enn vi var for et år siden. Men vi er mer på tuppa, mer utålmodige, sintere og mer urolige for hvor dette egentlig ender.

Samfunnet vårt kan være på vei fra samhold til splittelse. Slikt skjer nok lettere når det er snakk om en pandemi. Det er annerledes når trusselen utenfra kommer i form av krig eller terror. Da står vi samlet, mot en tydelig ytre trussel. Men med pesten er fienden blant oss – og i oss. Naboen, eller den som står foran deg i kassakøen i butikken, kan være den som uforvarende skader deg.

De må svare

Det mest alvorlige akkurat nå er mangelen på vaksiner. Tilliten til regjeringen står og faller med om de lovede vaksinene kommer i løpet av de neste par månedene. Skjer ikke det, risikerer vi at spenningene og motsetningene mellom grupper og landsdeler øker.

Ap-leder Jonas Gahr Støre er blant dem som krever svar på hva statsminister Erna Solberg og regjeringen har gjort for å sikre Norge nok vaksiner. De svarene må han få. Foto: Tore Kristiansen

Vi har sett litt av det allerede, særlig i sosiale medier. Ulike fløyer vokter på ulike grupper. Hvem overholder smittevernreglene, og hvem bryter dem? Unge som fester på Oslos vestkant holdes opp mot høy smitte i innvandrermiljøer i Groruddalen. Dersom månedene med nedstengninger går frem mot sommeren uten at vaksinene kommer, kan jakten på syndebukker tilta. Det må vi gjøre alt for å unngå.

Debatten om regjeringens innsats for å få nok vaksiner, er både viktig og nødvendig. Den må føres i de åpne rom, og helseminister Høie og statsminister Solberg må svare på alle spørsmål som kommer.

Satt på prøve – igjen

Både helsebyråkrater og politikere har så langt vært gode i dialogen med folket. Grunnlaget for dette ble lagt av fagfolkene. De har fra begynnelsen av snakket om tvil og usikkerhet. Derfor har vi fått en kritisk og åpen samtale om det vi står oppe i. Debatt er aldri feil. Tvert om. Både Oslos byrådsleder og regjeringen må tåle kritikk og motstand. Vi må diskutere, samtidig som vi følger smittevernregler og tiltak.

I møte med den nye bølgen blir vi satt på prøve – igjen. Vi vet hva som kreves. Det blir tyngre og tyngre. Men vi har ikke noe valg.

Denne pandemien er den største katastrofen som har rammet Norge etter andre verdenskrig. Vi har gjort mye riktig. Nå gjelder det å holde distansen helt ut. Sammen.