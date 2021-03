Kommentar

Kronglete vei til valgseier

Av Tone Sofie Aglen Kommentator

Foto: Roar Hagen

Selv om de rødgrønne leder stort på målingene, er Erna Solbergs sjanser større enn det ser ut. Usikkerheten er stor, og det gjelder å ha marginene på sin side.

Publisert: Nå nettopp

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

les også Ny katastrofemåling: Ingen Sylvi-effekt for Frp

Erna Solbergs Høyre gjør det knallsterkt på en fersk måling fra Respons for VG. Bråket rundt Molde-ordføreren ser ut til å ha gjort større inntrykk på politiske motstandere og oss i mediene enn på velgerne. Det er ikke bare smittetallene som er på sitt høyeste. 27,8 prosent er også det høyeste Høyre er målt i år.

Det er likevel en måling med bismak for regjeringsprosjektet. For om Høyre stiger i takt med smittetallene, så går det med samarbeidspartiene som med vaksinetempoet. Tungt og tregt, og med stadige tilbakeslag. Venstre og KrF ligger stabilt under sperregrensen. I Frp er det bare sorgen. Det rødgrønne forspranget er stort. Eksperter har regnet seg frem til at Ernas sjanser til gjenvalg er bitte små.

Men når Høyre slett ikke forbereder seg mentalt på å forlate regjeringskontorene, er det fordi høstens valg er preget av usedvanlig mange X’er og Y’er. Selv om de rødgrønne har et klart favorittstempel, er situasjonen en ganske annen enn sist de jaget de borgerlige ut av regjering.

Der det i 2005 var et definert rødgrønt prosjekt det var stor entusiasme rundt, er det i dag langt større usikkerhet. Nå hersker den reneste Tuppen og Lillemor-stemningen rundt hvem som vil samarbeide med hvem. Senterpartiet vil ikke leke mer med SV, og MDG synes Sp er dum. Akkurat det er nok gjensidig.

Rødt og MDG blir av høyresiden omtalt som nisser på lasset, og de kommer nok til å gjøre det de kan for å lete etter ting i partiprogrammene deres å lage skremmebilder av.

Styrkeforholdet mellom partiene er også kraftig endret. Ikke engang statsministerkandidaten er soleklar. Ap er så svekket at det mumles i munnvikene om Vedum som mulig statsminister. Alt dette vil de borgerlige bruke for alt det er verdt.

De rødgrønne har et stort forsprang på målingene, men de mange usikkerhetsmomentene gjør Erna Solbergs sjanse til å bli gjenvalgt større enn det kan se ut.. Foto: Tomm W. Christiansen

les også Velgerne ingen ville ha

Snubletråder til tross. Sjansen er stor for at man kommer til enighet den dagen det blir alvor. Men særlig for Sp er strategien at valget må de vinne hver for seg – ikke som et samlet lag. De har ingenting å vinne på å klistre seg tett opp til de andre rødgrønne partiene.

Likevel skal det bli mye «stang inn» for at Erna Solberg skal bli gjenvalgt.

KrF og Venstre må begge over sperregrensen. De har begge ligget stabilt under så lenge at det er blitt en slags normaltilstand. For Venstre har det tradisjonelt gått litt opp og ned, men for KrF vil det være en historisk ny situasjon. Selv om ingen av dem kan klage på verken synlighet eller statsrådsposter, er det ofte slik at det største regjeringspartiet tar all gevinsten ved å styre. Håpet deres ligger i at det finnes tilstrekkelig kjernevelgere som kjenner sin besøkelsestid når alvoret begynner å synke inn.

Men det holder neppe å få Venstre og KrF over de magiske fire prosent Sannsynligvis må både Rødt og MDG havne under. På den måten pulveriseres mange rødgrønne stemmer. Mange hadde spådd at dette skulle bli MDGs endelige gjennombrudd. De har sterkt eierskap til klimasaken, gjør det bra hos de unge og i storbyene. Det burde borge godt for fremtiden.

Likevel har partiet en fallende formkurve. Selv om de gjør det godt på målinger har velgerne deres en tendens til å fordufte på selve valgdagen. Det er heller ikke mye som tyder på at klima blir en like viktig valgkampsak i år. Takket være corona.

På VGs måling er faktisk Rødt det eneste partiet over sperregrensen. De har flere sterke enkeltmålinger å vise til, og kan slett ikke avskrives over sperregrensen. Spørsmålet er hvem som frykter det mest, Erna Solberg og Jonas Gahr Støre?

les også Ernas motbakke

Som om ikke alt dette er krevende nok, må det skje et lite mirakel med Frp. De har mistet velgere i bøtter og spann til Høyre og Senterpartiet. Mange har også satt seg på gjerdet. Den ønskede Sylvi Listhaug-effekten er det lite å se til. Men selv ikke Listhaug er en så genial kommunikator at hun drar velgere i kraft av sin person. Hun må ha saker å spille på.

Nå er interessen rundt klassiske Frp-saker som innvandring, avgifter og samferdsel liten. Innvandring vil helt sikkert komme tilbake på dagsorden en gang, men lite tyder på at det vil skje i denne valgkampen. Også det kan de gi corona skylden for.

Det største usikkerhetsmomentet er likevel pandemien. Vi vet lite om vi får en sommer preget av jubelstemning og frigjøring, eller om tiltakene vil henge i. Vi vet heller ikke hvor lenge arbeidsledigheten vil bite seg fast, eller om og når økonomien kan friskmeldes. Mye kan endre seg, både med landet og med velgerne.

For folk flest er valgkampen et godt stykke bak i bevisstheten. Akkurat nå er vi mest opptatt av jobben og hverdagen, av når vi får vaksinen og hvordan påsken blir. Når kan vi gå på konsert, kan vi klemme og blir det norgesferie igjen?

Dette er for de fleste av oss mer presserende spørsmål enn hvem som skal styre landet de neste fire år.