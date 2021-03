RELATIV MISNØYE: – Kanskje er corona første gang min generasjon i Norge opplever ordentlig motgang? Som finne vet jeg imidlertid at ting kunne vært mye verre. Russland kan alltid angripe, skriver Sanna Sarromaa. Foto: Heiko Junge / Scanpix

De lave forventningers lykke

Finnene er verdens lykkeligste folk, og jeg, som får bo i Norge, er kanskje verdens lykkeligste finne.

SANNA SARROMAA, finne, feminist og forfatter

Samme dag som Aftenposten kunne formidle at Finland hadde fått over 100 000 barn under fattigdomsgrensen som følge av corona, kom FN med sin ferske lykkerangering. Finland var på topp igjen, for fjerde år på rad. Nordmenn hadde falt ned på 8. plass i år.

Det har vært et skikkelig møkkaår, både i Norge, Finland og resten av verden, men finnene fortsetter å være noenlunde lykkelige. De vet at ting kunne vært mye verre.

Daværende svenske statsminister, Tage Erlander, kalte det de stigende forventningers misnøye på 1960-tallet. Det handler om hvordan vi blir mer og mer misfornøyde jo bedre vi har det. Det kan være forklaringen på Norges dalende plassering i FNs rangering.

Det har utvilsomt slått meg at det er en del klaging her på berget. Ytelser som ikke er gode nok, coronastøtten som ikke omfavner bredt nok, fedre som går glipp av NAV-penger, permitterte som ikke får være permittert lenge nok, arbeidsledige som ikke får feriepenger, osv, osv. Det er alltid noen som føler seg forbigått og nedprioritert.

Når staten er søkkrik og alle nordmenn vet det, så blir det heller ikke slutt på kravene med det første. Alle vil ha sitt. Det pøses ut penger fra statsbudsjettet og oljefondet her og der, men ingen virker fornøyd eller takknemlig. Alle vil ha mer og mer. Min bror i Finland meldte til meg etter fødselen: Du må sørge for at babyen får norsk statsborgerskap, slik at han får tilgang til oljepengene! Hvis man tenker på statens pengekasse og gjeldsbyrde, så er hver finne flere hundretusener i minus og hver nordmann en millionær.

Det handler for oss finnene, tror jeg, om det motsatte av de stigende forventningers misnøye. Det handler om de lave forventningers lykke. Det gjelder å være takknemlig for det man har og ikke ha så store drømmer. Finners lykke er nøkternhet. Jeg er en slik nøktern finne, i hvert fall i norsk målestokk.

Min finske bror, som er mye mer nøktern enn meg, synes jeg er blitt norsk – i betydningen: ikke nøktern nok. Når jeg for eksempel snakker om ny bil med ham og sender linker til nye elbiler à la Nissan Leaf og Opel e-corsa – nøkterne biler i norsk målestokk, så melder han tilbake og sier at jeg heller må kjøpe en ti år gammel dieselbil. Toyota er visst billig i drift. «Alle verksteder kan fikse Toyota og det finnes reservedeler over alt», er hans ujålete utgangspunkt.

Men selv om jeg skulle kline til og kjøpe en helt ny bil som ikke er en gammel Toyota, så er jeg fortsatt finsk. Jeg behøver ikke å skifte ut kjøkkenet hvert femte år, jeg behøver ikke å drikke vin som er dyrere enn 130 kroner per flaske, jeg behøver ikke å stå slalåm (det er jo så dyrt!) eller ha merkeklær. Jeg har et helt ok liv, og de fleste dagene føler jeg at jeg har absolutt alt jeg trenger. Lykke handler om ikke å begjære mer enn det man har og kan oppnå. Det mest luksuriøse jeg gjør for øyeblikket er å brenne bittesmå duftlys som koster 200 kroner per stykke. De er av merket Voluspa og skikkelig moteriktige blant fruer og eks-fruer her i byen.

Som finne i Norge er jeg faktisk overlykkelig. Mine relativt sett lave finske forventninger gjør noe med meg.

Jeg har en sykt bra lønn! Som lærer! Hvilken norsk lærer har du hørt si det samme? Jeg har nesten ett års mammaperm. Med full lønn! Hva i huleste skal jeg med alle pengene? Jeg fødte på sykehuset med et toppteam rundt meg. Helt gratis! Et sykehusdøgn i Norge koster ingenting for pasienten! Og sånn som jeg elsket maten der! Aldri spist bedre torsk! Og husholdningssaft så mye man bare orker å drikke. Helt gratis, det også!

Er det fortsatt noen som sier at jeg bør flytte tilbake til Finland? Jeg elsker Norge, jo!

De eneste forventningene som Norge ikke oppfyller hos meg er kunnskapsmessige, og de har med barnas skolegang å gjøre, men materielt sett er livet i Norge en eneste dans på roser. Vi lider ikke akkurat noen nød i dette landet.

Jeg har lest at 600 000 kroner er break-even-punktet for lykke. Tjener du mer enn det i året, så øker det ikke din lykke, ifølge forskning. Norsk gjennomsnittslønn er høyere enn dette. Kanskje ikke rart at nordmenn ikke blir lykkeligere, bare mer misfornøyde?

Handler ikke lykke også om å kunne takle motgang og motstand? Frank Rossavik skrev i Aftenposten forrige lørdag at det er fristende å anmelde livet for villedende markedsføring. I TV-serier, reklame og sosiale medier gir livet inntrykk av at lykke er vanlig og problemer et avvik. Det trengs en realitetsorientering, mente Rossavik. Han spurte om skolene og foreldrene gjorde nok for å realitetsorientere barn. Unge måtte få klar beskjed om at livet ville bli vanskelig.

Jeg har ikke vært innkalt til et eneste foreldremøte i Norge som har handlet om fag eller kunnskap. Temaet har alltid vært psykisk helse eller annen blablabla. Jeg fikk nettopp invitasjon til foreldremøte i 10. klasse, og det skulle handle om grensesetting og trivselstiltak på trinnet. Jeg opplever at hele den norske grunnskolen har vært et eneste langt trivselstiltak. Kanskje det er nettopp det som er kontraproduktivt? Motstanden har i hvert fall ikke vært av faglig art.

Kanskje er corona første gang min generasjon i Norge opplever ordentlig motgang? Som finne vet jeg imidlertid at ting kunne vært mye verre. Russland kan alltid angripe!

Finnene er verdens lykkeligste folkeslag, og jeg, som får bo i Norge, er kanskje verdens lykkeligste finne. Året som har gått har vært et av de lykkeligste i mitt liv. Alle drømmene har gått i oppfyllelse: Jeg fikk det etterlengtede fjerde barnet og fast jobb på et sted der jeg trives og blomstrer. Jeg har mammapermisjon med full lønn – det er faktisk så utrolig at jeg må nevne det to ganger i denne kronikken. Man bruker jo ikke engang penger når man er i foreldrepermisjon!

Jeg kan faktisk ikke komme på noe som kunne øke min lykke akkurat nå. Jeg er der som lege og professor Per Fugelli kalte for nok-punktet: «Vi bør si godt nok, ikke av plikt og nødvendighet, men for vår egen lykkes skyld.»

Lykke er å ha det godt nok – og det har de fleste av oss, også i Norge.