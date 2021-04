LA SEG FLAT: – Når jeg tenker på Erna Solbergs munnbind med teksten «Erna ser deg» får jeg lyst å lage min egen «Erna, vi ser deg». For makta kommer ikke gratis, skriver Lorelou Desjardins. Foto: Terje Bringedal

Er det typisk norsk å legge seg flat?

Hvor mange ganger har du lagt deg flat i ditt liv? Hvor mange ganger har du sagt til samboeren, sjefen, kollegaen at «jeg beklager», «jeg er lei meg» eller «jeg har gjort en feil»?

LORELOU DESJARDINS, fransk forfatter og jurist, bosatt i Norge

I Norge er det viktig å si unnskyld når man har gjort en feil. Spesielt hvis noen andre oppdager det. Det er egentlig enda bedre å si ifra når man har gjort feil før den blir oppdaget. Å lyve om en feil er verre enn feilen i seg selv.

Det er i hvert fall det jeg har lært her i Norge. Det er anbefalt å innrømme sine feil på jobb, i et forhold, men også i avisspaltene. Det gjelder folk i maktposisjon i Norge. I Frankrike kan vi innrømme feil i det private, til kona, mannen eller en sjelden gang til barna. Ingen innrømmer en feil i det offentlige rom, spesielt ikke en person i maktposisjon.

Jeg har aldri vært vitne til en franskmann i maktposisjon som legger seg flat. I hele mitt liv. Det nærmeste jeg kommer til noe som ligner, var noe som skjedde da jeg gikk på ungdomsskolen. En vikar og biologilærer fikk et spørsmål fra en elev, og svaret hennes var: «Jeg vet ikke, jeg må sjekke.» Jeg var 14 år gammel, og det var den første gangen jeg hørte en voksen person innrømme at hun ikke visste.

I Norge ber til og med statsministeren om unnskyldning. «Hvordan er det mulig?», tenkte jeg, da jeg hørte Erna Solberg legge seg flat, ikke én, men to ganger i løpet av kort tid. En person i maktposisjon i Frankrike hadde aldri sagt «unnskyld» for noe såpass smått. Eller for noe stort heller, egentlig.

Frankrikes tidligere president Nicolas Sarkozy ble akkurat dømt til tre års fengsel for korrupsjon. Han ble intervjuet på fransk TV, og kalte det hele for en «heksejakt». Franske politikere liker ikke å innrømme feil. Eller verre – at de har brutt loven. Når feilen eller lovbruddet oppdages, skriker de at det er en konspirasjon. At de blir mobbet. At det er noen andres feil. Jeg har aldri hørt en fransk politiker legge seg flat. For dem som tror at de er bedre enn andre, er det å si unnskyld utenkelig.

Det er et svakhetstegn.

Begge land, både Norge og Frankrike, har en tung kristen arv, men jeg mener likevel at det er der forskjellene har oppstått. Jeg tror at måten de to kulturene håndterer viktigheten av å si unnskyld og tilgivelse kommer fra religion. Det handler om forskjellen mellom den katolske og den protestantiske kirken. I den katolske religionen kan man bekjenne sine synder hver søndag til presten. «Du kan si ti Pater Noster», sier presten, og poff!, syndene er borte. Man blir kvitt skammen fort og med svært få vitner, bare presten!

I Middelalderen kunne de rikeste betale store summer til Kirken for å få Guds tilgivelse for alle feilene de hadde gjort. Da kunne man gjøre enda flere og grovere feil. Hva var poenget da med å innrømme sine feil, når man kunne betale sin vei ut av det? Ingen trenger egentlig å vite alle feilene du har gjort i den katolske kirken, for det er kun presten som ser deg.

Nordmenn liker å si at de ikke er så religiøse, men protestantiske prinsipper er likevel overalt i samfunnet, også for dem som ikke tror.

I den katolske religiøse forståelsen er det kun presten som kan gi tilgivelse til den kristne. Presten har en opphøyet status, over de vanlige kristne, og han har mer makt enn folk flest. Jeg skriver bevisst «han», fordi det er ingen kvinnelige prester i det katolske kirken, bare menn.

Paven har enda høyere status. Nesten som Gud. I protestantismen har man ingen pave, og presten er ingen Gud, men en vanlig, integrert del av samfunnet. Prester kan gifte seg, de kan få barn, og de er ikke de eneste som kan høre dine synder og gi tilgivelse. Jeg er ingen ekspert på protestantismen, men fra det jeg har lest ser det ut som denne kristne tradisjonen dyrker likhet i langt høyere grad enn den katolske tradisjonen. Tilgivelsen fra synder kommer ikke kun fra presten, den kommer fra resten av samfunnet, fra folket.

Frankrikes mektige tror ofte at de er bedre enn folk flest. Det kommer kanskje fra en lang tradisjon hvor Kongen var Guds representant på jorden, og han var sett på som bedre og mer opphøyet enn alle hans undersåtter.

Dette er noe av grunnen til at det er så viktig å innrømme sine feil på et offentlig vis i et land som Norge. Tilgivelsen kommer fra resten av samfunnet, ikke bare fra presten eller Gud. «Flatleggingen» må være offentlig, siden det er ingen som står høyere enn andre i det norske samfunnet. Til og med statsministeren må legge seg flat, slik at resten av samfunnet kan tilgi henne.

Om du skriver «legger seg flat» i VGs søkefelt, finner du en hel haug med artikler. Stortingsrepresentant Heidi Greni legger seg flat for å ha delt en tekst fra en nazi-webside. Sbanken-sjefen legger seg flat etter et kvinneutspill. Aviser er fulle av mektige folk som «legger seg flat» eller «er lei seg».

Når jeg tenker på utrykket «jeg legger meg flat» forestiller jeg Ola Nordmann som legger seg på gulvet som en pannekake og ber om unnskyldning med hodet underdanig ned mot gulvet. Det er ikke en komfortabel posisjon å være i.

Jeg har dog en følelse av at mange mektige i Norge bruker utrykk som «jeg er lei meg» og «jeg beklager» på en nokså overfladisk måte. Det er kanskje blitt en politisk måte å bli tilgitt på uten egentlig å gjøre så mye mer med saken. Jeg husker for eksempel DnB-konsernsjef etter Panama Papers-avsløringene og hvor lei seg han var.

Å be om unnskyldning er noe stort og tungt, og de som ber om det har også et ansvar. Nordmenn har mer respekt for ærlighet og etikk enn de har for perfeksjon. Spørsmålet da er, hvor går grensen? Når jeg tenker på Erna Solbergs munnbind med teksten «Erna ser deg» får jeg lyst å lage min egen «Erna, vi ser deg». For makta kommer ikke gratis.

Det er noe å tenke på i solveggen i påsken!