Splitter folket – styrker monarkiet

Av Yngve Kvistad

Foto: Morten Mørland

Det Kongelige Teater om hertugparet av Sussex går inn i sin tredje akt:

Det som først så ut som en celeber scene mellom husene Montague og Capulet, har fått et annet alvor. «Romeo og Julie»-eventyret, uten sammenligning for øvrig, er blitt kulturkrig.

Øyrikets Shakespeare-nære kommentariat ser prins Harry som en retthaversk Hamlet-skikkelse. Meghan er tildelt rollen som Lady Macbeth. Castingen er ikke vennligsinnet. Som tospann blir paret fremstilt som prinsen og prinsessen av woke; en politisk krampekorrekthet som neppe heller er særlig hyggelig ment.

Omtalen av den kontroversielle Oprah Winfrey-forestillingen med hertugparet i bærende roller, har forflyttet seg fra TV-seksjonen og kjendisspaltene til ledersidene i de meningstunge publikasjonene.

Blodseriøse blekker – fra venstreliberale The Guardian, via Financial Times, The Times og The Daily Telegraph til høyrepressens flaggskip, The Spectator – har inngående drøftet konsekvensene av de kongeliges opptreden. Vurderingene varierer, men terningkastene er lave.

SKAPTE OVERSKIFTER: Prins Harr og Meghan Markle da de ble intervjuet av Oprah Winfrey. Foto: HARPO PRODUCTIONS / X80001

Et gjennomgående tema er hvilken skade skandaleintervjuet har påført hertugparet, kongefamilien, hoffet, monarkiet som institusjon og Storbritannias anseelse. I den rekkefølgen.

Så er det dissens om hvem som skal lastes for det: Hertugparet selv, kongefamilien, hoffet, monarkiet som institusjon eller den klassedelte britiske samfunnsmodellen. I samme rekkefølge.

Parallelt med det prinsipielle ordskiftet løper en metadebatt. Debatten om debatten følger kjente linjer, og preges av enten-eller-sporet. Den som ikke er med, er mot. Er man ikke for, står man bak. Fakta og føleri stappes i samme tarm. Vet man litt om hvordan pølser og politikk blir til, er det lett å miste nattesøvnen, slik salig Bismarck gjerne feilsliteres. For øvrig har media skylden.

Samtidig synker hertugparets omdømme. En fersk YouGov-måling viser for første gang at kongehusets hittil mest populære medlem etter dronningen har falt i unåde i hjemlandet. Flere enn dem som støtter Harry oppgir nå at de har et negativt syn på ham.

48 prosent sier at de har et dårlig inntrykk av prinsen, mens 44 hevder det motsatte. Når samme spørsmål stilles om Meghan Markle, vender 58 prosent tommelen ned.

Brutt ned på alder kommer det imidlertid til syne en splittelse i befolkningen. De mellom 18 og 24 år har stor sympati for hertugparet. De over 65 direkte misliker dem. Nesten syv av ti i denne gruppen har et negativt syn på Harry, mens hele 83 prosent kan ikke fordra Meghan.

Det er røde tall man ikke har sett på denne siden av Camilla Parker Bowles, da hun begynte å vise seg offentlig som prins Charles’ ledsager.

Deres umulige forhold avstedkom hemmelige gruppemøter i Westminster, hvor parlamentarikere på tvers av partigrensene prøvde å klarlegge hvordan riket uten en skriftlig grunnlov skulle forholde seg til en ny kronprinsesse – som også hadde barn fra før. Så kanskje var det beste, for forfatningens skyld, å hoppe over prinsen av Wales og gi kronen direkte til hans sønn, prins William, når tiden en uvegerlig dag var inne … ?

Det er på dette nivå statsviterne og de politiske ekspertene frykter at skadeomfanget av TV-intervjuet kan bli størst. Den utløste krisen er først og fremst institusjonell, ikke konstitusjonell. Men konsekvensene kan bli det.

Det forente kongerike Storbritannia og Nord-Irland, som denne unionen av historiske monarkier og riksdeler formelt heter, knaker for tiden i sammenføyningene. Et stort flertall av EU-lojale skotter opplever at det selvopptatte England frarøvet dem forbindelsene til Europa da brexit fant sted. De krever derfor selvstendighet.

I Nord-Irland har det samme bruddet med EU fyrt opp gamle lengsler om gjenforening med Den irske republikken. Selv nasjonalistiske walisere, som egentlig er ganske fornøyd med samlivsbetingelsene, har sett sitt snitt til å klage på ektepakten med britene.

Kongehuset er i denne sammenheng den eneste institusjonen som binder folk og land sammen. Med den populære dronningen som Mater Familias forenes skotter, englendere, nordirer og walisere i et fellesskap hvor alle særegenheter og nasjonale trekk ivaretas nettopp på det vis som gjør dem kollektivt til briter.

Å angripe monarkiets kjerne, for ikke å si kjernefamilie, på det vis som Oprah Winfrey inviterte til, er å tukle med kontrakten som holder det hele i hop.

Huset Windsor er verdens mest berømte slektssaga, og flere av dets medlemmer er og har vært klodens aller største celebriteter. I likhet med mange av dagens globale kjendiser er det det de er kjent for. Å være kjent. Men de er ikke The Kardashians, slik et amerikansk reality-TV-publikum synes å ha fått for seg.

Debatten i USA og på øyriket farges av denne virkelighetsoppfatningen. Det mest påfallende er den ulike forståelsen av det problematiske i å utlevere noen som i henhold til protokoll ikke kan svare med samme mynt, og i så måte fremsette påstander som vanskelig lar seg verifisere eller tilbakevise.

Kritikken som hertugparet målbærer oppleves ektefølt, som noe som oppriktig har plaget dem. Underbygget av amerikansk TV-dramaturgi går dette rett hjem hos Oprah Winfreys seere.

Men i Storbritannia oppfattes klagemålet som et urettmessig angrep på monarkiet og på monarken selv. Det skal det store flertall ha seg frabedt, ifølge førnevnte YouGov-måling. Den viser at selv republikanske briter slår ring om sin dronning.

Kongehus er en føydalistisk anakronisme det er krevende å forsvare i et opplyst samfunn. Det er en forestilling om det opphøyde som må tolkes inn i sin tid. Meghan og Harry personifiserer dette paradokset. Deres rolleforståelse splitter folket, men ser ut til å styrke monarkiet.